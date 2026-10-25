България

Убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов: Има ли връзка между тях

Какви са мотивите за двете престъпления

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2026, 07:50
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Н а този етап няма основания да се говори за поръчково убийство на бизнесмена Слави Бинев. По-скоро става дума за скандал между него и тримата заподозрени, които са били в дома му. Това коментира журналистът от БНР Николай Христов в ефира на NOVA.

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Той припомни, че от МВР са съобщили, че двама от заподозрените са турски граждани със строителен бизнес, но няма данни да са работили съвместно с Бинев.

„Но със сигурност техните посещения в дома му издават някакви общи отношения. На този етап обаче вероятно малко хора знаят какви са те“, посочи Христов.

По думите му действията на заподозрените не сочат непременно към предварителна подготовка на престъплението. Журналистът допълни, че те са гостували на Бинев и през миналата седмица.

„Какъв е бил точно скандалът - това трябва да кажат полицията и прокуратурата. Но сега е рано“, подчерта Христов.

Той отбеляза и възможността задържаните да са направили опит да напуснат страната през границата с Турция.

Според журналиста убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов вероятно нямат връзка помежду си.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

  • Цветлин Йовчев: Водещата версия е за лични подбуди

Бившият министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев също коментира убийството на Бинев. Според него водещата версия е за лични подбуди, като на този етап няма достатъчно основания да се твърди, че става дума за корпоративни интереси или действия на организираната престъпност.

Ако се потвърдят версиите за убийствата на Бинев и Филипов, двете престъпления няма да имат общо помежду си, посочи Йовчев.

Той коментира и въпроса дали в средите на организираната престъпност протича мащабно прегрупиране, като отговори положително.

„Когато има радикална смяна във властта, настъпват промени и във всички сфери, включително и в организираната престъпност. Така че такива процеси вероятно има. Дали те ще намерят проявления като убийства на публични фигури, трудно е да се прогнозира“, заяви бившият вътрешен министър.

По думите му в една демократична държава организираната престъпност и корупцията не могат да бъдат сведени до нула. Ролята на управляващите е да ги ограничат до нива, които не нарушават обществените и социалните процеси.

„Доколко управлението ще успее да се справи - ще видим“, добави Йовчев.

Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев

  • Има ли пробив в националната сигурност?

Заради двете убийства не може да се говори за пробив в националната сигурност, заяви още бившият вътрешен министър. Той посочи, че пред страната има и други сериозни предизвикателства, включително заплахите от страна на Русия.

Йовчев определи Слави Бинев като противоречива личност през годините, но уточни, че не може да даде оценка за него към настоящия момент.

Според бившия вътрешен министър водещата версия за убийството вероятно ще се потвърди. Той посочи, че ако престъплението е било предварително планирано, вероятно е щяло да бъде извършено по-добре и прикрито по-успешно.

Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев

Разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев продължава. Той беше застрелян в дома си в събота, а във връзка с престъплението бяха задържани трима души на автомагистрала „Тракия“.

Сред арестуваните има двама мъже с турски имена и един български гражданин. По първоначална информация разследващите проверяват версията за неуредени финансови отношения като възможен мотив за убийството. Задържаните имат бизнеси в България.

Убиха Слави Бинев в дома му в София, задържаха заподозрените на АМ „Хемус“
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убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев

През годините Бинев се е занимавал със строителен бизнес. Справка в Търговския регистър показва, че той е собственик на строителна фирма.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Софийската градска прокуратура. От МВР не смятат, че убийството е поръчково.

Случаят е третото убийство на бизнесмен в рамките на три месеца и второто за октомври.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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