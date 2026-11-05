Храната у нас поскъпна с над 50% за пет години – двойно повече отколкото във Франция

От септември 2021 г. насам храната в България е поскъпнала с малко над 50%. Същото е в Румъния и Естония, а в Унгария увеличението също надхвърля половината от първоначалните цени. Това сочи анализ на Euronews, базиран на данни за цените в ЕС.

За сравнение, средно за Европейския съюз храната е поскъпнала с около една трета. Във Франция, Швеция и Люксембург ръстът е около 25% – наполовина на този у нас.

Ударът е по-тежък за Изтока

Разликите поставят домакинствата в Източна Европа под много по-силен финансов натиск, защото храната заема по-голям дял от семейните им бюджети, посочва изданието.

За семейство в София или Букурещ дори ново поскъпване от 2% може да се отрази по-тежко на покупателната способност, отколкото същото поскъпване в Люксембург, пише Euronews.

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Краткосрочните понижения на цените не заличават натрупаното поскъпване. Особено в Източна Европа домакинствата продължават да плащат значително повече за основните храни, отколкото преди енергийната криза.

Кипър в челото, Швеция на дъното

Данните за септември, последния месец със статистика за всички държави от ЕС, показват големи разлики. Най-голямо годишно поскъпване на храните и безалкохолните напитки отчита Кипър – 4%. Следват Испания с 2,7%, Румъния с 2,6%, Малта с 2,5% и Португалия с 2,4%.

Извън ЕС Турция регистрира много по-висока инфлация при храните – 27,6% за година.

В 14 от 27-те държави членки обаче храните и безалкохолните напитки са поевтинели спрямо година по-рано. Най-голям е спадът в Швеция – с 6,3%, след като правителството намали ДДС върху храните от 12% на 6% от 1 април. Мярката ще остане в сила до края на 2027 г. Поевтиняване между 3,8% и 4,8% има и в Латвия, Унгария и Чехия.

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Енергията отново тласка цените нагоре

Инфлацията в еврозоната достигна 4% през октомври – най-високото ниво от повече от три години, според експресната оценка на Евростат от 4 ноември. Основен двигател е енергията – горивата, токът и отоплението са с 20,8% по-скъпи от година по-рано.

Храните, алкохолът и тютюнът в еврозоната са поскъпнали с 1,6% през октомври. Зад тази умерена стойност обаче се крият сериозни разлики. Преработените храни, алкохолът и тютюнът са поскъпнали само с 0,5%, докато при непреработените храни – плодове, зеленчуци, месо и риба – ръстът е 4,6%.

„Енергията и храните доведоха до повишаването на цените, докато базисната инфлация остава като цяло стабилна въпреки продължаващия енергиен шок“, коментира пред Euronews Никола Нобиле, главен икономист за Италия в Oxford Economics.

Причината е пряката зависимост на храните от енергията, обяснява изданието. Тракторите използват дизел, оранжериите се нуждаят от отопление, а почти всички храни се превозват с камиони. Когато тези разходи скочат, най-уязвими са пресните продукти, които не могат да се съхраняват дълго.

Празни рафтове в Южна Италия

В края на октомври купувачите в Неапол и други градове в Южна Италия се натъкнаха на полупразни щандове за плодове и зеленчуци. Около две седмици шофьори на камиони, недоволни от високите цени на дизела, блокираха пътища и пристанища в южната част на страната.

Складовете спряха товаренето, а рафтовете с месо, прясно мляко, плодове и бутилирана вода в областите Кампания, Пулия и Калабрия започнаха да се изпразват. В някои малки магазини недостигът се появил само за ден.

По предварителни данни на италианския статистически институт ИСТАТ през октомври непреработените храни в Италия са със 7,5% по-скъпи от година по-рано, след 5,5% през септември. Типичната потребителска кошница с храни, стоки за дома и лична хигиена е поскъпнала с 2,5% при 1,5% месец по-рано.

Пресните храни във Франция – с 8% нагоре

Подобно разминаване между общата инфлация при храните и цените на пресните продукти има и в големите икономики. Във Франция храните като цяло са поскъпнали с 1,2% през октомври, но пресните продукти са с 8% по-скъпи от година по-рано, сочат данните на статистическия институт INSEE. През септември ръстът е бил 9,5%.

В Германия храните са поскъпнали само с 0,4%, а в Португалия непреработените продукти – с 3,7%, колкото и през септември. В Испания цените на храните също продължават да растат, макар и по-бавно от миналата година.

Нов натиск преди зимата

Икономистите очакват инфлацията в Европа да продължи да се ускорява. От Pantheon Macroeconomics прогнозират, че инфлацията в еврозоната ще стигне 4,5% през януари и че Европейската централна банка ще вдигне лихвите през декември.

Октомврийските данни показват, че новото поскъпване на храните може да съвпадне с по-високите разходи за отопление през зимата, отбелязва Euronews.