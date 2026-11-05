Парите ни

Храната у нас поскъпна с над 50% за пет години – двойно повече отколкото във Франция

България е сред най-силно засегнатите страни в ЕС

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 ноември 2026, 10:42
Храната у нас поскъпна с над 50% за пет години – двойно повече отколкото във Франция
Източник: istok

От септември 2021 г. насам храната в България е поскъпнала с малко над 50%. Същото е в Румъния и Естония, а в Унгария увеличението също надхвърля половината от първоначалните цени. Това сочи анализ на Euronews, базиран на данни за цените в ЕС.

За сравнение, средно за Европейския съюз храната е поскъпнала с около една трета. Във Франция, Швеция и Люксембург ръстът е около 25% – наполовина на този у нас.

Ударът е по-тежък за Изтока

Разликите поставят домакинствата в Източна Европа под много по-силен финансов натиск, защото храната заема по-голям дял от семейните им бюджети, посочва изданието.

За семейство в София или Букурещ дори ново поскъпване от 2% може да се отрази по-тежко на покупателната способност, отколкото същото поскъпване в Люксембург, пише Euronews.

Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

Краткосрочните понижения на цените не заличават натрупаното поскъпване. Особено в Източна Европа домакинствата продължават да плащат значително повече за основните храни, отколкото преди енергийната криза.

Кипър в челото, Швеция на дъното

Данните за септември, последния месец със статистика за всички държави от ЕС, показват големи разлики. Най-голямо годишно поскъпване на храните и безалкохолните напитки отчита Кипър – 4%. Следват Испания с 2,7%, Румъния с 2,6%, Малта с 2,5% и Португалия с 2,4%.

Извън ЕС Турция регистрира много по-висока инфлация при храните – 27,6% за година.

В 14 от 27-те държави членки обаче храните и безалкохолните напитки са поевтинели спрямо година по-рано. Най-голям е спадът в Швеция – с 6,3%, след като правителството намали ДДС върху храните от 12% на 6% от 1 април. Мярката ще остане в сила до края на 2027 г. Поевтиняване между 3,8% и 4,8% има и в Латвия, Унгария и Чехия.

Инфлацията удари 6%: По-зле от нас е само Литва

Енергията отново тласка цените нагоре

Инфлацията в еврозоната достигна 4% през октомври – най-високото ниво от повече от три години, според експресната оценка на Евростат от 4 ноември. Основен двигател е енергията – горивата, токът и отоплението са с 20,8% по-скъпи от година по-рано.

Храните, алкохолът и тютюнът в еврозоната са поскъпнали с 1,6% през октомври. Зад тази умерена стойност обаче се крият сериозни разлики. Преработените храни, алкохолът и тютюнът са поскъпнали само с 0,5%, докато при непреработените храни – плодове, зеленчуци, месо и риба – ръстът е 4,6%.

„Енергията и храните доведоха до повишаването на цените, докато базисната инфлация остава като цяло стабилна въпреки продължаващия енергиен шок“, коментира пред Euronews Никола Нобиле, главен икономист за Италия в Oxford Economics.

Причината е пряката зависимост на храните от енергията, обяснява изданието. Тракторите използват дизел, оранжериите се нуждаят от отопление, а почти всички храни се превозват с камиони. Когато тези разходи скочат, най-уязвими са пресните продукти, които не могат да се съхраняват дълго.

Празни рафтове в Южна Италия

В края на октомври купувачите в Неапол и други градове в Южна Италия се натъкнаха на полупразни щандове за плодове и зеленчуци. Около две седмици шофьори на камиони, недоволни от високите цени на дизела, блокираха пътища и пристанища в южната част на страната.

Складовете спряха товаренето, а рафтовете с месо, прясно мляко, плодове и бутилирана вода в областите Кампания, Пулия и Калабрия започнаха да се изпразват. В някои малки магазини недостигът се появил само за ден.

По предварителни данни на италианския статистически институт ИСТАТ през октомври непреработените храни в Италия са със 7,5% по-скъпи от година по-рано, след 5,5% през септември. Типичната потребителска кошница с храни, стоки за дома и лична хигиена е поскъпнала с 2,5% при 1,5% месец по-рано.

Пресните храни във Франция – с 8% нагоре

Подобно разминаване между общата инфлация при храните и цените на пресните продукти има и в големите икономики. Във Франция храните като цяло са поскъпнали с 1,2% през октомври, но пресните продукти са с 8% по-скъпи от година по-рано, сочат данните на статистическия институт INSEE. През септември ръстът е бил 9,5%.

В Германия храните са поскъпнали само с 0,4%, а в Португалия непреработените продукти – с 3,7%, колкото и през септември. В Испания цените на храните също продължават да растат, макар и по-бавно от миналата година.

Нов натиск преди зимата

Икономистите очакват инфлацията в Европа да продължи да се ускорява. От Pantheon Macroeconomics прогнозират, че инфлацията в еврозоната ще стигне 4,5% през януари и че Европейската централна банка ще вдигне лихвите през декември.

Октомврийските данни показват, че новото поскъпване на храните може да съвпадне с по-високите разходи за отопление през зимата, отбелязва Euronews.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Euronews    
инфлация поскъпване на храните цени на енергията европейски съюз източна европа покупателна способност енергийна криза семейни бюджети пресни продукти икономика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 52 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 1 час

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg