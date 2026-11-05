Три екзекуции в един ден: САЩ пред ожесточен дебат за смъртното наказание

Първата от три планирани екзекуции за деня в Съединените щати беше извършена в Индиана, докато други две предстоят в Алабама и Флорида. Тези събития подчертават активната употреба на смъртното наказание в определени щати и разпалват отново националния дебат за неговата етичност и приложение.

Малко преди полунощ в щата Индиана беше изпълнена смъртната присъда на Джефри Уайсхайт, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от BTA World. Това е вторият ден с три планирани екзекуции в САЩ от началото на годината, което насочва вниманието към честотата на прилагане на най-тежкото наказание в страната.

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Случаят в Индиана

Мъж от Индиана, който призна, че е убил двете деца на приятелката си, бе екзекутиран рано в четвъртък. Това е първата от общо трите смъртни присъди чрез смъртоносна инжекция, планирани за същия ден в САЩ. Джефри Вайсхайт убива децата, на 8 и 5 години, през 2010 г., като подпалва къщата на приятелката си в района на Евансвил. Според информацията, Уайсхайт е подпалил дома ѝ след влошаване на отношенията им. Случаят предизвиква силни емоции и повдига въпроси за справедливостта на наказанието.

Вайсхайт е починал в държавния затвор на Индиана в Мичиган Сити. Смъртоносната инжекция е приложена малко след полунощ, а смъртта му е констатирана в 0:45 ч., според Ноел Ръсел, главен директор по комуникациите на Департамента по корекции в Индиана.

Тя заяви, че последното ястие на Вайсхайт е било барбекю ребра и той е нямал последни думи.

Флорида и Алабама също са планирали да извършат екзекуции в четвъртък, което ще отбележи втория път тази година, в който трима души в САЩ са умъртвени в един и същ ден. Това ще бъде 19-ата екзекуция за годината във Флорида при губернатора републиканец Рон Десантис, изравнявайки рекорда, поставен от щата през 2025 г., но е първата за тази година в Индиана.

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Опитите на адвокатите му да спрат екзекуцията са били неуспешни. Губернаторът на Индиана, републиканецът Майк Браун, е отказал да разреши медицински изследвания, които да докажат наличието на психични проблеми у осъдения, свързани с черепно-мозъчни травми. Браун също така е отхвърлил молбата за замяна на смъртната присъда с доживотен затвор. Това е първата екзекуция в щата от Средния запад за годината, отбелязва АП, което подчертава нарастващото напрежение около прилагането на смъртното наказание.

Флорида и политиката на смъртното наказание

За разлика от Индиана, във Флорида предстои деветнадесетото изпълнение на смъртна присъда за годината. С това южният щат изравнява собствения си рекорд, поставен едва миналата година. Показателно е, че повече от половината от всички екзекуции в САЩ тази година – 18 от общо 33 – са извършени именно във Флорида, което я прави щатът с най-много екзекуции.

Според анализ на Асошиейтед прес, тази тенденция се дължи на политиката на губернатора републиканец Рон Десантис, който активно прилага най-тежкото наказание по време на последния си мандат. Десантис, който напуска поста през януари, тъй като няма право на трети пореден мандат, е заявил, че целта му е да въздаде справедливост за семействата на жертвите, чакали изпълнението на присъдите с десетилетия. Неговата твърда позиция по въпроса за смъртното наказание е ключов елемент от неговото управление.

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Негов наследник ще бъде друг републиканец, Байрън Доналдс, избран на междинните избори. Той ще стане първият чернокож губернатор в историята на Флорида, което добавя нов политически пласт към управлението на щата и може да повлияе на бъдещата политика по отношение на смъртното наказание.

Мъж от Алабама е осъден за убийства, извършени, когато е бил на 19 години

Майкъл Тейлър, на 54 години, е изправен пред екзекуция в Алабама, 35 години след като пребива до смърт възрастна двойка с метален лост по време на обир в дома им в Гадсдън. Полицията арестува тогава 19-годишния Тейлър с Кадилака на жертвите на един час път разстояние, в Бърмингам. Екзекуцията би била третата за щата за тази година.

Противниците на смъртното наказание призоваха губернатора републиканец Кей Иви да намали присъдата на Тейлър на доживотен затвор, изтъквайки възрастта и незрялостта му по време на убийствата. Тя отказа.

„Ако щатът убие Майкъл, той няма да убие 19-годишното момче, направило най-голямата грешка в живота си. А зрелия, добре уважаван и богобоязлив мъж, който седи в тази килия днес“, каза Естер Браун от организацията Project Hope to Abolish the Death Penalty (Проект „Уповаване“ за премахване на смъртното наказание).

Щатът планира да екзекутира Тейлър чрез смъртоносна инжекция, след като съдия обяви метода с азотен газ за противоконституционен. Адвокатите му възразиха срещу смяната в последния момент към смъртоносна инжекция, тъй като той беше избрал азотния газ като свой метод преди няколко години, но съдията отхвърли жалбата на Тейлър.

Националният дебат е все по-ожесточен

Въпросът за смъртното наказание отново е в центъра на общественото внимание в САЩ, особено след неуспешния опит за екзекуция миналия месец в Тенеси. Осъдената Криста Пайк оцеля, въпреки че ѝ бяха поставени две, на теория смъртоносни, дози пентобарбитал, както обобщава АП. Този инцидент повдигна сериозни въпроси относно методите на изпълнение и надеждността на смъртоносните инжекции.

Въпреки този тревожен инцидент, съдилищата продължават да отхвърлят искания за спиране на други смъртни присъди. Това показва дълбокото разделение и продължаващия правен и морален сблъсък по темата за капиталното наказание в американското общество, като всяка екзекуция допълнително засилва дебата.