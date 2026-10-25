Чужденец е обвинен за убийството на Слави Бинев

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С офийската градска прокуратура предостави последна информация по разследването за убийството на бизнесмена Слави Бинев, който беше застрелян в дома си в събота (24 октомври).

Говорителят на СГП Николай Николаев съобщи, че са повдигнати обвинения на един човек, установен като убиец. „Събран е значителен доказателствен материал. Бинев е убит с един изстрел в лицето, извършителят е един.

Той не е български гражданин, предвид това и опасността да се укрие, е задържан за до 72 часа, ще бъде внесено искане за постоянен арест. За другите двама задържани не са събрани доказателства за съпричастност към престъпното деяние. Бинев и обвиняемият са се познавали добре и са имали делови отношения“, обясни той, цитиран от NOVA.

По думите на Николаев няма данни замесените лица да имат предишни криминални прояви, свързани с алкохол или наркотици. Той допълни, че е открито оръжието, с което се предполага, че е извършено убийството, предстоят експертизи, които да потвърдят това.

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Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 10:30 ч. Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатирал смъртта на бизнесмена и бивш евродепутат.

Малко след убийството полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. По информация на разследващите те били познати на Бинев и го посетили в дома му преди стрелбата.

При полицейските действия са открити два пистолета, единият от които бил изхвърлен от автомобила на заподозрените.

Основната версия, по която работят криминалистите, е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения. От МВР посочиха, че към момента няма данни убийството да е поръчково. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство, а разследването продължава.