Тръмп отказва да уволни Пийт Хегсет, Конгресът се готви за импийчмънт

М инистърът на отбраната Пийт Хегсет е изправен пред нарастващи призиви за импийчмънт след тежките загуби на Републиканската партия на междинните избори във вторник. Очаква се конгресмен Томас Маси, републиканец от Кентъки, да внесе искане за импийчмънт, когато Конгресът възобнови работата си следващата седмица.

Зараждащите се усилия идват в момент, когато президентът Доналд Тръмп публично потвърди подкрепата си за Хегсет в сряда, въпреки съобщенията, че неофициално е обсъждал бъдещето на министъра на отбраната със съветници.

Запитан дали обмисля да замени Хегсет след изборния неуспех, Тръмп заяви пред журналисти: „Не, мисля, че той върши много добра работа“. По-късно от Белия дом обявиха, че президентът запазва „пълно доверие“ в шефа на Пентагона, съобщава Newsweek.

Сблъсъкът между публичната подкрепа на Тръмп и нарастващите призиви за отстраняването на Хегсет постави министъра на отбраната в центъра на една от първите големи политически битки на администрацията след междинните избори.

Защо Хегсет е изправен пред призиви за импийчмънт

Броят на законодателите, които публично призовават за уволнението на Хегсет, се увеличи след изборните резултати във вторник. Демократите насочиха критиките си към начина, по който Хегсет се справя с войната в Иран, и по-специално към кампанията от удари срещу заподозрени плавателни съдове за трафик на дрога, при която загинаха най-малко 240 души.

Републиканските представители Майк Роджърс от Алабама и Дъсти Джонсън от Южна Дакота изразиха безпокойство относно вътрешните търкания в Пентагона.

Маси, който през септември внесе осем точки за импийчмънт срещу Хегсет, заяви, че освен ако Хегсет не подаде оставка, той планира отново да ги внесе, когато Конгресът се завърне от ваканцията си за междинните избори. Маси коментира пред Roll Call, че инициативата е приоритет от „първата седмица“ за сесията на действащия в преходен период Конгрес.

Бъдещият председател на Комисията за въоръжените сили в Камарата на представителите Адам Смит също обеща разследвания на решенията в Пентагона и справянето на администрацията с конфликтите зад граница. Представителят на Демократическата партия Ясамин Ансари от Аризона публично подкрепи усилията за търсене на отговорност от Хегсет.

Демократическият представител Джеймс Уолкиншоу от Вирджиния написа в X: „Пийт Хегсет предаде Америка и нашите военнослужещи. Когато Камарата гласува за импийчмънт, аз ще гласувам той да бъде отстранен“.

Броени дни преди изборите представителят Джейсън Кроу, демократ от Колорадо, който членува в Комисията по въоръжените сили в Камарата, заяви пред CBS News в предаването Face the Nation, че отстраняването на Хегсет от Пентагона е негов „приоритет номер едно“, ако демократите си върнат мнозинството в Камарата.

Какво каза Тръмп за Хегсет

Въпросите за бъдещето на Хегсет се засилиха след информации, че Тръмп е питал съветници дали министърът на отбраната трябва да остане на поста си след загубите на републиканците.

Тръмп публично отхвърли предположенията, че се подготвя да освободи Хегсет. Запитан директно относно съобщенията, че бъдещето на Хегсет се преразглежда, Тръмп отговори: „Не, мисля, че той върши много добра работа“.

Тръмп отхвърли и спекулациите, че Хегсет може да бъде преместен на друга позиция, заявявайки, че не е чувал за дискусии за назначаването му на вакантно място в Сената.

Сравнението с Доналд Ръмсфелд

Спекулациите около Хегсет предизвикаха съпоставки с бившия министър на отбраната Доналд Ръмсфелд, който подаде оставка един ден след като републиканците претърпяха тежки загуби на междинните избори през 2006 г. на фона на широкото обществено недоволство от войната в Ирак.

Питър Фивър, политолог от университета Дюк и бивш служител на Националния съвет за сигурност в администрацията на Джордж У. Буш, каза пред Newsweek, че кадровите промени след междинни избори са често срещани.

„Традиционно президентите търсят промени след междинни избори. Част от това е естествено, със сътрудници, които са били изтощени и отдавна са планирали да напуснат, но са изчакали, за да не попречат на изборите. И, особено след наказателен резултат на вота, част от това е „разчистване на къщата“ – сигнал, че са чули гласоподавателите и ще тръгнат в друга посока, която изисква нов персонал“.

Фивър посочи, че много наблюдатели правят паралел с Ръмсфелд, тъй като критиците обвиняват за загубите на републиканците недоволството на избирателите от начина, по който администрацията се справя с войната.

„Паралелът, за който всички говорят, е 2006 г., когато републиканците получиха от избирателите това, което президентът нарече „сериозно пердашене“, като недоволството от развоя на войната в Ирак беше основен фактор“, каза той.

Фивър обаче предупреди, че това сравнение има своите ограничения: „Ръмсфелд подаде оставка, съзнавайки, че е лицето на войната в Ирак и че президентът Буш иска да поемат в друга посока. По-малко ясно е дали президентът Тръмп иска да поеме в различна посока спрямо Иран. Неговите първоначални коментари, дори в отговор на вицепрезидента му, сигнализираха за обратното“.

Кой е Пийт Хегсет?

46-годишният Хегсет е бивш офицер от Националната гвардия на сухопътните войски, защитник на правата на ветераните и водещ по Fox News, който се превърна в един от най-видните политически съюзници на Тръмп, преди да бъде избран през януари 2025 г. да оглави Пентагона.

Завършил университета Принстън, Хегсет е служил в Ирак, Афганистан и в Гуантанамо. След като напуска активна военна служба, той оглавява консервативни организации на ветерани, включително Vets for Freedom и Concerned Veterans for America, преди да се присъедини към Fox News през 2014 г.

Като ко-водещ на Fox & Friends Weekend той се превръща в един от най-видимите защитници на Тръмп в консервативните медии, а по-късно е избран да оглави Министерството на отбраната. Номинацията му се оказа изключително оспорвана и в крайна сметка се наложи вицепрезидентът Джей Ди Ванс да даде решаващия си глас в Сената, след като няколко републиканци се противопоставиха на потвърждаването му.

Противоречия по време на мандата на Хегсет

Хегсет е сред най-поляризиращите членове на кабинета на Тръмп. Преди да поеме поста, процесът по потвърждаването му беше засенчен от щателни проверки във връзка с обвинения за личното му поведение, въпроси за употреба на алкохол и критики към мениджърския му опит. Хегсет отрече да е извършвал нарушения и отхвърли предположенията, че не е квалифициран за позицията.

Като министър на отбраната той се сблъска с критики относно промените в ръководството на Пентагона, решенията за военния персонал и начина, по който администрацията се справя с военните операции в Близкия изток.

Демократите го обвиниха в политизиране на армията и поискаха по-строг контрол върху вземането на решения в Пентагона. Поддръжниците му в отговор заявиха, че той е възстановил фокуса върху бойната готовност, съкратил е инициативите за многообразие и стриктно е изпълнявал дневния ред на Тръмп в областта на националната сигурност.

Едва миналия месец Хегсет предизвика критики, след като предложи обществеността да може да гледа екзекуцията чрез разстрел на бившия майор от армията Нидал Хасан, осъден на смърт за убиването на 13 души във Форт Худ през 2009 г.

„Ще се уверим, че хората могат да я гледат, че е публична“, каза тогава Хегсет, аргументирайки се, че хората трябва да разберат, че има „сериозни последствия“ за подобни престъпления. Впоследствие представител на Пентагона съобщи, че екзекуцията ще бъде излъчвана на живо.

По-късно Тръмп отмени излъчването на живо. Хегсет заяви, че подкрепя решението на президента, но продължава да поддържа тезата, че екзекуцията чрез разстрел би имала възпиращ ефект, независимо дали се излъчва.