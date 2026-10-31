България

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Поклонението пред бизнесмена се състоя в църквата „Света София“. Сред присъстващите бяха децата му, спортни легенди, политици и представители на бизнеса

31 октомври 2026, 12:00
МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона
МВнР с информация за български туристи, пострадали при катастрофа в Турция

МВнР с информация за български туристи, пострадали при катастрофа в Турция
Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата

Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата
Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур
Човек пострада при пожар в блок в Казанлък

Човек пострада при пожар в блок в Казанлък
Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение
Радев: Преди минути извадиха България от

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари
Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море
  • Близки, приятели и обществени личности се сбогуваха със Слави Бинев на поклонение в църквата „Света София“ след убийството му в дома му в столичния квартал „Павлово“.
  • Бинев е бивш европейски шампион по таекуондо, бизнесмен и политик, бил е евродепутат и народен представител.
  • През годините заема ръководни позиции в спортни организации и Българската федерация по таекуондо.
Последно сбогом със Слави Бинев.
Последно сбогом със Слави Бинев. Източник: БГНЕС

Семейство и приятели си казаха последно сбогом със Слави Бинев. Известният бизнесмен беше убит в дома си в столичния квартал "Павлово" миналия уикенд, а днес в "Света София" се състоя и поклонението пред тленните му останки.

На него присъстваха дъщеря му Елена Бинева, както и синът му Калоян Бинев, Румен Петков, Симона Дянкова, Венцеслав Стефанов, Йордан Йовчев, Красимир Инински, Кимия Ализаде, Ивайла Бакалова, Евгения Калканджиева, Кирил Вълчев - Скалата, Калина Сакскобургготска и мъжът й Китин Муньос.

Славчо Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Образованието му преминава през спортното училище "Емил Марков" и Френската езикова гимназия в столицата, след което продължава обучението си в Националната спортна академия "Васил Левски".

В началото на професионалния си път Бинев се насочва към таекуондото, където постига национални и международни успехи. През 1990 г. печели балканска титла, а две години по-късно става европейски шампион на открито първенство в словенския град Целие. Спортът остава важна част от кариерата му и след навлизането му в бизнеса. През годините той заема ръководни позиции в български и международни организации по таекуондо, а впоследствие оглавява Българската федерация по таекуондо.

Последно сбогом със Слави Бинев.
Последно сбогом със Слави Бинев. Източник: БГНЕС
  • Бизнесът и конфликтите от 90-те години

Паралелно със спортната си дейност Бинев започва да развива частен бизнес. В края на 80-те години участва в създаването на клуб за бойни изкуства "Хан Аспарух", а впоследствие разширява интересите си към развлекателния бизнес, охранителните услуги, строителството и инвестициите.

През първата половина на 90-те години името му се появява в публикации за конфликтите между представители на различни силови структури. В този период Бинев е свързван с т.нар. бригада на каратистите и с опити за изграждане на алтернативни охранителни структури.

В края на 1993 г. е създадена асоциация "Защита", представяна като организация, която трябва да предложи алтернатива на охранителните фирми, свързвани с борческите групировки. В последвалите години около Бинев се разгръщат редица конфликти, отразявани широко в медиите.

Сред най-известните случаи е нападението срещу него в спортния комплекс "Дескрим" в началото на 90-те години. По-късно Бинев влиза в публични конфликти и с представители на групировката ВИС-2, включително с нейния лидер Георги Илиев. Споровете около столичното заведение БИАД също допринасят за публичния му образ през годините на прехода.

Последно сбогом със Слави Бинев.
Последно сбогом със Слави Бинев. Източник: БГНЕС
  • От бизнесмена до евродепутата

През 2007 г. Бинев прави сериозна крачка към политиката, след като е избран за член на Европейския парламент от листата на партия "Атака". През същата година се кандидатира и за кмет на София, като кампанията му е насочена срещу тогавашния кмет Бойко Борисов.

На европейските избори през 2009 г. Бинев получава втори мандат. Работата му в Европейския парламент е свързана с икономически и финансови въпроси, както и с международното парламентарно сътрудничество.

Отношенията му с "Атака" впоследствие се влошават. През 2011 г. той поема по собствен политически път и създава проекта ГОРД – Гражданско обединение за реална демокрация. Формацията се опитва да привлече представители на различни обществени и професионални среди.

През 2014 г. Бинев става народен представител от Патриотичния фронт в 43-тото Народно събрание. Избирането му за председател на парламентарната Комисия по култура и медии предизвиква остра реакция сред представители на културните среди и журналисти. Последват протести и публични призиви за оттеглянето му, а през декември същата година той подава оставка от поста.

През 2017 г. се кандидатира за депутат от листата на ДПС в 23-ти многомандатен избирателен район в София, но не успява да спечели място в парламента.

Последно сбогом със Слави Бинев.
Последно сбогом със Слави Бинев. Източник: БГНЕС
  • Спортното управление

След оттеглянето си от активната партийна политика Бинев насочва вниманието си изцяло към спортното управление. Той продължава работата си в Българската федерация по таекуондо и участва в дейността на Българския олимпийски комитет. 

Последно сбогом със Слави Бинев.
Последно сбогом със Слави Бинев. Източник: БГНЕС
Източник: БГНЕС    
Слави Бинев убийство таекуондо политика бизнесмен евродепутат 90-те години Атака силови групировки преход
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 17 часа
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 17 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 18 часа
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

България Преди 2 часа

Първоначално са се регистрирали 464 магистрати, а заседанието е започнало с 608 регистрирани съдии след едночасово изчакване

<p>Отломки паднаха край Рияд, след като ПВО унищожи вражески дрон</p>

Дрон бе прехванат край Рияд на фона на ескалацията между Саудитска Арабия и хусите

Свят Преди 3 часа

Военната коалиция, подкрепяща йеменското правителство, съобщи, че отломки от апарата са паднали на земята

<p>Със сълзи на очи баща му го изпратил: Как синът на Болсонаро напусна Бразилия тайно</p>

Болсонаро: Не съм напуснал родината си, за да избягам от преследване

Свят Преди 4 часа

Сенаторът разказа, че е заминал тайно за САЩ, след като полицията го уведомила за възможно отнемане на паспортите му във връзка с разследване за пране на пари

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Свят Преди 5 часа

Тридневният траур приключва, но разследването продължава. Сред основните въпроси са отказът на сигнализационната система и разрешението влакът на „Ренфе“ да продължи движението си при червен сигнал

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Студентката е следващият обитател на новата територия - Вишката

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Свят Преди 5 часа

Монархът запази минута мълчание на място, където са били екзекутирани местни жители. Бивши британски колонии продължават да настояват за официално извинение и репарации

Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна

Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна

Свят Преди 6 часа

Младежите настояват за повече инвестиции в образованието и се обявяват против задължителната военна служба. Властите очакват демонстрациите да преминат предимно мирно

Катастрофа с български автобус край Одрин

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, има ранени

Свят Преди 6 часа

Автобусът пътувал от Русе за Истанбул с 51 туристи на борда, когато се ударил отзад в движещ се пред него тежкотоварен камион

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

Свят Преди 6 часа

Властите очакват между 350 000 и 450 000 участници в демонстрациите. В Париж и други градове са въведени ограничения, а на места ще има вечерен час

Радовлав Шикорски

Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Свят Преди 6 часа

Полският външен министър настоя за безопасно преминаване на корабите със зърно от Украйна и Русия. Москва оспори поканата към Варшава за срещата на Г-20 в Атланта

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

България Преди 7 часа

Предизборната агитация и оповестяването на социологически проучвания са забранени в периода преди вота. В неделя избирателните секции отварят в 7:00 ч.

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Любопитно Преди 7 часа

Нов анализ на „Юдейски древности“ от Йосиф Флавий показва, че ключов пасаж за възкресението на Исус е претърпял промени през вековете. Различни древни преписи разкриват как християнски автори може да са променили оригиналния исторически текст

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

Свят Преди 7 часа

Sky Sentinel е поставена върху машина HAMMER. Системата използва радарни данни и автоматизирано насочване за откриване и проследяване на въздушни цели.

Снимката е илюстративна

Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Свят Преди 7 часа

Производителят Fire Point съобщава, че при температури около −20°C скрежът може да засегне камерите и кабелите, а батериите се разреждат по-бързо

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

Любопитно Преди 7 часа

Празненствата в края на октомври са се променили драстично от древния езически празник Самайн, но носенето на маски се е запазило с хилядолетия. Как модата, моралът и вярванията са превърнали древните ритуали в индустрия за стотици милиони лири?

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Кейти Пери отпразнува рождения си ден с Джъстин Трюдо високо в планината

Edna.bg

Пептидите – новата мания срещу стареенето, за която учените предупреждават

Edna.bg

Серия от акции срещу наркотиците в София: Задържаха дилъри, открити са кокаин, MDMA, екстази и канабис (СНИМКИ)

Nova.bg

Свидетели чули вик: Българка изчезна безследно в Кипър, задържаха мъж, с когото имала връзка

Nova.bg