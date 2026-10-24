Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

З адържането на заподозрените за днешното убийство на бизнесмена Слави Бинев на автомагистрала „Тракия“ постави отново във фокуса на общественото внимание една от най-сложните и опасни специализирани полицейски маневри – „тампонирането“.

Използвана от спецчастите при задържане на въоръжени и изключително опасни лица в автомобили, тази тактика изисква секунди за изпълнение, перфектна синхронизация и абсолютен физически контрол над бегълците.

Какво е полицейско „тампониране“?

„Тампонирането“ (в международната полицейска практика известно като PITT maneuver или vehicle containment / blocking technique) е специализирана операция за принудително спиране и физическо блокиране на превозно средство в движение, така че намиращите се в него лица да не могат да избягат или да използват оръжие.

За разлика от обикновеното преследване със сирени, при тампонирането целта не е автомобилът да бъде просто последван, а мълниеносно и агресивно физически заклещен.

Етапи на изпълнение:

Елемент на изненадата и обграждане: Няколко цивилни или полицейски автомобила с висока мощност се доближават синхронно до целевото превозно средство — най-често отпред, отстрани и отзад.

Физическо притискане (заклещване): При удобен момент (на спрени автомобили или при ниска скорост на стеснен участък) полицейските коли буквално „притискат“ и „тампонират“ гонената кола, като блокират вратите ѝ до сантиметри.

Неутрализиране на реакцията: Тъй като заподозрените нямат пространство да отворят вратите или да продължат с колата, те са поставени в пълна невъзможност за маневра.

Мълниеносен щурм: В рамките на 3 до 5 секунди спецполицаите разбиват стъклата, извличат лицата от купето и ги обезвреждат на асфалта, преди те да са успели да посегнат към евентуално налично оръжие.

Акцията на АМ „Тракия“

При днешния инцидент, след получаването на сигнала за стрелбата срещу Слави Бинев в София, оперативните органи задействат светкавичен план за заграждане. На база на свидетелски показания за автомобила, с който извършителите са избягали, е проследен автомобилът на заподозрените, движещ се в посока Пловдив.

В района на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“ (близо до тунела „Траянови врата“), спецчастите задействат тактиката по тампониране.

Стеснените участъци и зоните около тунелите са идеални за подобни операции, тъй като ограничават възможните пътища за бягство на преследваните. Полицейските автомобили бързо са блокирали автомобила с тримата заподозрени, привеждайки ги в пълна безпомощност да продължат движението си или да излязат от купето.

В колата са намерени оръжия, което потвърждава изключително високия риск на акцията и оправдава използването на най-твърдите силови методи за блокиране.

Защо тази тактика е толкова критична?

Когато се задържат заподозрени за тежко престъпление (като убийство с огнестрелно оръжие), рисковете за полицаите и за останалите участници в движението са огромни. Стандартното спиране със стоп-палка или преследване на висока скорост по магистрала може да доведе до:

Престрелка по време на движение;

Тежки пътнотранспортни произшествия с цивилни коли;

Опит за вземане на заложници.

Полицейското „тампониране“ отнема и последната възможност за реакция на заподозрените, превръщайки автомобила им в капан, преди да успеят да го използват като оръжие или да открият огън.