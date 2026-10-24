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Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

Задържането на заподозрените за днешното убийство на бизнесмена Слави Бинев на автомагистрала „Тракия“ постави отново във фокуса на общественото внимание една от най-сложните и опасни специализирани полицейски маневри – „тампонирането“

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 12:40
Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев
Източник: iStock/GettyImages

З адържането на заподозрените за днешното убийство на бизнесмена Слави Бинев на автомагистрала „Тракия“ постави отново във фокуса на общественото внимание една от най-сложните и опасни специализирани полицейски маневри – „тампонирането“.

Използвана от спецчастите при задържане на въоръжени и изключително опасни лица в автомобили, тази тактика изисква секунди за изпълнение, перфектна синхронизация и абсолютен физически контрол над бегълците.

Какво е полицейско „тампониране“?

„Тампонирането“ (в международната полицейска практика известно като PITT maneuver или vehicle containment / blocking technique) е специализирана операция за принудително спиране и физическо блокиране на превозно средство в движение, така че намиращите се в него лица да не могат да избягат или да използват оръжие.

За разлика от обикновеното преследване със сирени, при тампонирането целта не е автомобилът да бъде просто последван, а мълниеносно и агресивно физически заклещен.

Етапи на изпълнение:

  • Елемент на изненадата и обграждане: Няколко цивилни или полицейски автомобила с висока мощност се доближават синхронно до целевото превозно средство — най-често отпред, отстрани и отзад.
  • Физическо притискане (заклещване): При удобен момент (на спрени автомобили или при ниска скорост на стеснен участък) полицейските коли буквално „притискат“ и „тампонират“ гонената кола, като блокират вратите ѝ до сантиметри.
  • Неутрализиране на реакцията: Тъй като заподозрените нямат пространство да отворят вратите или да продължат с колата, те са поставени в пълна невъзможност за маневра.
  • Мълниеносен щурм: В рамките на 3 до 5 секунди спецполицаите разбиват стъклата, извличат лицата от купето и ги обезвреждат на асфалта, преди те да са успели да посегнат към евентуално налично оръжие.

Акцията на АМ „Тракия“

При днешния инцидент, след получаването на сигнала за стрелбата срещу Слави Бинев в София, оперативните органи задействат светкавичен план за заграждане. На база на свидетелски показания за автомобила, с който извършителите са избягали, е проследен автомобилът на заподозрените, движещ се в посока Пловдив.

В района на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“ (близо до тунела „Траянови врата“), спецчастите задействат тактиката по тампониране.

Стеснените участъци и зоните около тунелите са идеални за подобни операции, тъй като ограничават възможните пътища за бягство на преследваните. Полицейските автомобили бързо са блокирали автомобила с тримата заподозрени, привеждайки ги в пълна безпомощност да продължат движението си или да излязат от купето.

В колата са намерени оръжия, което потвърждава изключително високия риск на акцията и оправдава използването на най-твърдите силови методи за блокиране.

Защо тази тактика е толкова критична?

Когато се задържат заподозрени за тежко престъпление (като убийство с огнестрелно оръжие), рисковете за полицаите и за останалите участници в движението са огромни. Стандартното спиране със стоп-палка или преследване на висока скорост по магистрала може да доведе до:

  • Престрелка по време на движение;
  • Тежки пътнотранспортни произшествия с цивилни коли;
  • Опит за вземане на заложници.

Полицейското „тампониране“ отнема и последната възможност за реакция на заподозрените, превръщайки автомобила им в капан, преди да успеят да го използват като оръжие или да открият огън.

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Автор: Надежда Неменски
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