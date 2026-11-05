Любопитно

Бебешка изненада от Холивуд: Джейми Фокс стана татко за трети път

Звездата от филма „Душа“ вече има две дъщери от предишни връзки – Анелиз (на 18 г.) и Корин (на 32 г.)

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 ноември 2026, 10:51
Бебешка изненада от Холивуд: Джейми Фокс стана татко за трети път
Джейми Фокс   
Източник: GettyImages

Д жейми Фокс официално е баща на три деца! Източници потвърждават пред списание People, че 58-годишният актьор е посрещнал третото си дете – първото от 31-годишната му приятелка Алис Хъкстеп.

Представители на Фокс не отговориха веднага на запитването на изданието за коментар.

Звездата от филма „Душа“ вече има две дъщери от предишни връзки – Анелиз (на 18 г.) и Корин (на 32 г.). Фокс споделя дъщеря си Корин с бившата си партньорка Кони Клайн, а дъщеря си Анелиз – с бившата си приятелка Кристин Гранис.

През май беше потвърдено, че Фокс и Хъкстеп очакват първото си общо дете. Те са двойка през август 2023 г., след като бяха забелязани на вечеря с компания в Малибу, Калифорния.

Според множество източници двамата са се разделили година и половина по-късно, през януари 2025 г., по време на доста натоварен период за Фокс. Същия месец по кината излезе филмът му с неговата приятелка Камерън Диас „Отново в действие“ (Back in Action), броени седмици след премиерата на дългоочаквания му специален комедиен епизод в Netflix „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“.

„Джейми е изключително зает, точно както му харесва. Има толкова много ангажименти, че едва му остава време да спре и да се замисли колко е благодарен за всичко“, каза тогава източник. 

Само няколко месеца по-късно обаче Фокс и Хъкстеп отново бяха засечени заедно. През април 2025 г. те бяха фотографирани на излизане от ресторант Nobu в Малибу (същото място, където бяха на групова среща през лятото на 2023 г.). През октомври същата година Фокс и Хъкстеп прекараха време заедно в Kiki on The River в Маями. Двойката, която беше в по-голяма компания, се наслади на разходка с лодка по река Маями, преди да вечеря в гръцкия ресторант.

По време на интервю за People през 2017 г. Фокс сподели за отглеждането на двете си дъщери в Холивуд: „В този бранш понякога нещата могат да станат луди. Толкова много се гордеем с тях. В крайна сметка те израснаха чудесни“.

Запитан коя е любимата му част от това да бъде баща в поредицата „Dad Confessions“ на Ellen Digital, Фокс каза, че обожава да чува дъщерите му да го наричат „татко“. Той добави: „Да виждаш как лицата им грейват, когато влезеш в стаята. Да им помагаш да разрешат проблем, през който самият ти вероятно вече си преминал“.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 45 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 58 минути

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

България Преди 4 часа

Фермери настояват за адекватни антикризисни мерки и справедливи компенсации за всички стопани без деление по области и видове животни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg