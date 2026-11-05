Бебешка изненада от Холивуд: Джейми Фокс стана татко за трети път

Д жейми Фокс официално е баща на три деца! Източници потвърждават пред списание People, че 58-годишният актьор е посрещнал третото си дете – първото от 31-годишната му приятелка Алис Хъкстеп.

Представители на Фокс не отговориха веднага на запитването на изданието за коментар.

Звездата от филма „Душа“ вече има две дъщери от предишни връзки – Анелиз (на 18 г.) и Корин (на 32 г.). Фокс споделя дъщеря си Корин с бившата си партньорка Кони Клайн, а дъщеря си Анелиз – с бившата си приятелка Кристин Гранис.

През май беше потвърдено, че Фокс и Хъкстеп очакват първото си общо дете. Те са двойка през август 2023 г., след като бяха забелязани на вечеря с компания в Малибу, Калифорния.

🍼 Jamie Foxx welcomes third child, his first with Alyce Huckstepp! https://t.co/AhEilKjYLz https://t.co/Bjk3aJ9mDq — TMZ (@TMZ) November 4, 2026

Според множество източници двамата са се разделили година и половина по-късно, през януари 2025 г., по време на доста натоварен период за Фокс. Същия месец по кината излезе филмът му с неговата приятелка Камерън Диас „Отново в действие“ (Back in Action), броени седмици след премиерата на дългоочаквания му специален комедиен епизод в Netflix „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“.

„Джейми е изключително зает, точно както му харесва. Има толкова много ангажименти, че едва му остава време да спре и да се замисли колко е благодарен за всичко“, каза тогава източник.

Само няколко месеца по-късно обаче Фокс и Хъкстеп отново бяха засечени заедно. През април 2025 г. те бяха фотографирани на излизане от ресторант Nobu в Малибу (същото място, където бяха на групова среща през лятото на 2023 г.). През октомври същата година Фокс и Хъкстеп прекараха време заедно в Kiki on The River в Маями. Двойката, която беше в по-голяма компания, се наслади на разходка с лодка по река Маями, преди да вечеря в гръцкия ресторант.

По време на интервю за People през 2017 г. Фокс сподели за отглеждането на двете си дъщери в Холивуд: „В този бранш понякога нещата могат да станат луди. Толкова много се гордеем с тях. В крайна сметка те израснаха чудесни“.

Запитан коя е любимата му част от това да бъде баща в поредицата „Dad Confessions“ на Ellen Digital, Фокс каза, че обожава да чува дъщерите му да го наричат „татко“. Той добави: „Да виждаш как лицата им грейват, когато влезеш в стаята. Да им помагаш да разрешат проблем, през който самият ти вероятно вече си преминал“.