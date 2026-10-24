Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев

И звестният бизнесмен, бивш евродепутат и спортен функционер Слави Бинев бе застрелян тази сутрин в дома си в столичния квартал „Павлово“ след битов спор с познати. Полицията задържа трима души с оръжие на АМ „Хемус“, докато разследващите проверяват връзките около инцидента. Това е третото показно убийство на бизнесмен у нас само за последните три месеца - след разстрелите на транспортния бос Илиян Филипов и предприемача Владимир Янков.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Сигналът за убийството на Слави Бинев е получен в 10.28 ч. потвърдиха от СДВР и Спешна помощ. Линейка е пристигнала за 7 минути, но спешните медици само са констатирали смъртта на жертвата. Сигналът за убийството е подаден от работник в къщата на Бинев, който обяснил, че дошли хора, чули се изстрели, и когато отишъл да провери какво се случва, видял Бинев разстрелян в главата и тялото при спор с познати в дома му.

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Около час след получаването на сигнала за убийството, властите задържаха трима души с оръжие на магистрала "Тракия".

Това е трето показно убийство на крупен бизнесмен за последните три месеца в България.

На 30 септември бе убит Илиян Филипов. Той бе на 53 г. и съосновател на една от най-големите компании у нас – PIMK, обхващаща международен транспорт, строителство и железопътни превози (чрез PIMK Rail). Наскоро негов консорциум спечели обществената поръчка за реконструкция на стадион „Христо Ботев“ на стойност близо 44 млн. лева. Филипов бе и президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Убийството бе около 1:00 ч. през нощта в негов имот. Според криминалисти, фаталният изстрел в главата е ясен знак за поръчкова екзекуция. Ключов свидетел по делото е 28-годишната бременна приятелка на Филипов, която първа е забелязала маскиран и въоръжен мъж на стълбището. Въпреки опасността, бизнесменът е решил да се изправи срещу натрапника сам, без да позвъни на тел. 112. Само два дни по-рано той е провел среща с бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров, като е изглеждал спокоен и не е споделял да има притеснения за сигурността си. Още на 1 октомври полицията задържа заподозрян, а разследването за умишлено убийство продължава.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

Показно убит бе и 56-годишният Владимир Янков, който управляваше огромен бизнес за внос на кафе, чай и оборудване за вендинг автомати от Италия, генериращ над 100 млн. лева годишен оборот. Описван от своите партньори като „прикрита птица“, той е избягвал публичността, движел се е без лична охрана, но е имал изразен интерес към блокчейн технологиите и инвестициите в криптовалута.

Във фаталната нощ срещу 27 юли Янков е вечерял в столичен ресторант в компанията на популярна бивша гимнастичка, след което приятели са го оставили близо до дома му на ул. „Москва“ в Банкя. Според разследващите, той е станал жертва на брутално насилие – бил е изтезаван в продължение на 3 часа, пребит и удушен. Впоследствие извършителите са залели къщата със запалителна течност на две отделни огнища, за да заличат биологичните си следи. Основната версия, по която работи Софийската градска прокуратура, е убийство с цел кражба на дигитален криптопортфейл, съдържащ активи за милиони. Криминалистите възлагат големи надежди на записите от охранителните камери в района, тъй като извършителите очевидно са проучвали детайлно навиците на жертвата.