България

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Охранителни камери запечатаха заподозрените за тежкото престъпление в столичния квартал „Павлово“, които бяха арестувани час по-късно на магистрала „Тракия“

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 15:55
От екскурзии до лекарства: КЗП започва масови проверки след граждански сигнали

От екскурзии до лекарства: КЗП започва масови проверки след граждански сигнали
МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата
Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев

Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев
С минута мълчание за убития Слави Бинев откриха международния турнир по таекуондо в София

С минута мълчание за убития Слави Бинев откриха международния турнир по таекуондо в София
Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот
Убиха бизнесменa Слави Бинев

Убиха бизнесменa Слави Бинев
Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения
Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

З аписи от охранителна камера показват момента, в който тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев, влизат в дома му в столичния квартал „Павлово“.

Кадрите, с които разполага NOVA, запечатват движението на заподозрените около имота непосредствено преди извършването на тежкото престъпление.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Те бяха арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта. 

Мъжете били гости на Бинев и се занимавали със строителство. Изграждали два комплекса на територията на София. На този етап няма данни за връзка между Бинев и фирмата, която се занимава със строителството.

Убиха бизнесменa Слави Бинев

У тях властите открили две оръжия. Едното било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на едно от лицата. Задържаните имали разрешително за притежаване на оръжие.

Според главния секретар на МВР на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. Предполага се, че мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения.

Софийската градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая. Очаква се в неделя да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали ще бъдат задържани за срок от 72 часа.

Убиха Слави Бинев в дома му в София, задържаха заподозрените на АМ „Хемус“
9 снимки
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев

Припомняме, че Бинев беше застрелян в дома си в кв. "Павлово" тази сутрин.

По информация на NOVA за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит. По неофициална информация бизнесмена е бил прострелян в главата и тялото.

Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
Слави Бинев убийство Павлово задържани разследване охранителна камера стрелба София
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Малък учебен самолет падна край Плевен, пилотът е загинал

Малък учебен самолет падна край Плевен, пилотът е загинал

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Нови разсекретени досиета за НЛО разкриха мистериозен триъгълен обект над САЩ

Нови разсекретени досиета за НЛО разкриха мистериозен триъгълен обект над САЩ

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 1 ден
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 1 ден
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 1 ден
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мащабни протести в Париж затвориха Лувъра и изкараха 70 000 полицаи по улиците

Мащабни протести в Париж затвориха Лувъра и изкараха 70 000 полицаи по улиците

Свят Преди 51 минути

Властите мобилизираха 70 000 служители на силите за сигурност, бронирани машини и водни оръдия на фона на студентски и синдикални недоволства и рекордния спад в рейтинга на Еманюел Макрон

Преустановиха движението на влаковете през Централна гара София

Преустановиха движението на влаковете през Централна гара София

България Преди 1 час

Отменени са крайградските пътнически влакове, пътуващи по направленията София – Перник – София и София – Костенец – София

Германският канцлер Фридрих Мерц

Фридрих Мерц: Русия и екстремистите оказват мащабен натиск върху Германия

Свят Преди 1 час

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви мерки за намаляване на цената на тока в Мюнхен и бе категоричен, че няма да сътрудничи с крайнодясната „Алтернатива за Германия“

Варна и Констанца стават център на нов европейски хъб за сигурност в Черно море

Варна и Констанца стават център на нов европейски хъб за сигурност в Черно море

България Преди 1 час

България и Франция подновяват стратегическото си партньорство и настояват за двоен мораториум срещу атаките над търговски кораби в Черно море

Картината "Звездна нощ" на Ван Гог

Астрономическата загадка зад „Звездна нощ“ – измислено небе или реален космос

Любопитно Преди 1 час

Повече от век се смяташе, че емблематичното произведение на Винсент ван Гог „Звездна нощ“ е резултат от въображение, предишни скици и спомени от гледките иззад решетките на прозореца в спалнята му в психиатричната болница във Франция

Меган Маркъл

Истината за Меган Маркъл: Беше демонизирана, сега вече знаем какво е знаела

Свят Преди 2 часа

С години херцогинята на Съсекс беше подложена на огромен натиск и критики в британските и американските медии, особено поради отчуждението от 82-годишния си баща, Томас Маркъл-старши

Започва следващата елиминационна фаза на звездния турнир в “Игри на волята”

Започва следващата елиминационна фаза на звездния турнир в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Ваня Запрянова и Светлин Митев ще спорят за място на полуфиналите с Цвети Станева и Николай Начев-Дино

Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

Любопитно Преди 3 часа

От понеделник до събота филмовият канал ще превземе ефира с най-мрачните трилъри и психологически хоръри – в един, от които ще блести и Мария Бакалова

Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

България Преди 4 часа

Задържането на заподозрените за днешното убийство на бизнесмена Слави Бинев на автомагистрала „Тракия“ постави отново във фокуса на общественото внимание една от най-сложните и опасни специализирани полицейски маневри – „тампонирането“

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

България Преди 5 часа

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Мелания Тръмп

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

Свят Преди 7 часа

Великите мъже на историята прекараха години в опити да огънат войната в Украйна според волята си. Уви, именно Мелания Тръмп, по-позната с мълчанието си, отколкото с държавническите си умения, може да е постигнала нещо, което се изплъзна на най-могъщите мъже в света

Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз

Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз

Любопитно Преди 7 часа

Двама от най-интересните участници в осмия сезон на „Игри на волята“ - олимпиецът Тома Никифоров и Теодора, гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“

Есента, която забрави да дойде: Какво се случва с климата в България

Есента, която забрави да дойде: Какво се случва с климата в България

България Преди 7 часа

Трансформацията на есента, особено видима през последните три десетилетия, носи както удължени топли дни, така и нови рискове от екстремни метеорологични събития

Доналд Тръмп

„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

Свят Преди 8 часа

Той не навлезе в подробности, но и преди е давал сигнали за готовност да възобнови ударите след дългата застой в дипломацията

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Свят Преди 8 часа

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес отправи строго предупреждение в петък към всеки, който търси безредици, заявявайки, че правителството ще бъде „безкомпромисно към онези, които се отдават на разрушения“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg
1

Ученици възстановиха пътеки в Берковския Балкан

sinoptik.bg

Владо Пенев на 68: Не кара кола, обича цветята и крие неподозирани таланти

Edna.bg

Кардашиян с две рокли за рождения ден и парти за милиони

Edna.bg

Малък самолет е паднал край Плевен, пилотът е загинал

Nova.bg

Кадри показват влизането на задържаните за убийството на Слави Бинев в дома му (ВИДЕО)

Nova.bg