Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

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Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

З аписи от охранителна камера показват момента, в който тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев, влизат в дома му в столичния квартал „Павлово“.

Кадрите, с които разполага NOVA, запечатват движението на заподозрените около имота непосредствено преди извършването на тежкото престъпление.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Те бяха арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта.

Мъжете били гости на Бинев и се занимавали със строителство. Изграждали два комплекса на територията на София. На този етап няма данни за връзка между Бинев и фирмата, която се занимава със строителството.

Убиха бизнесменa Слави Бинев

У тях властите открили две оръжия. Едното било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на едно от лицата. Задържаните имали разрешително за притежаване на оръжие.

Според главния секретар на МВР на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. Предполага се, че мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения.

Софийската градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая. Очаква се в неделя да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали ще бъдат задържани за срок от 72 часа.

Припомняме, че Бинев беше застрелян в дома си в кв. "Павлово" тази сутрин.

По информация на NOVA за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит. По неофициална информация бизнесмена е бил прострелян в главата и тялото.