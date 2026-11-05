Правната комисия продължава с изслушването на кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС

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П арламентарната комисия по конституционни и правни въпроси продължава изслушването на кандидатите от парламентарната квота за членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Народното събрание избира общо 11 членове на ВСС от парламентарната квота. Шестима от тях са за Съдийската колегия, а петима - за Прокурорската колегия.

За избора на всеки от кандидатите в пленарната зала са необходими най-малко 160 гласа, което представлява две трети от всички народни представители.

Висшият съдебен съвет е органът, който осигурява управлението на съдебната власт и гарантира нейната независимост. В рамките на своите правомощия той взема решения за назначаването, повишаването, преместването и освобождаването на съдии, прокурори и следователи, както и за тяхната дисциплинарна отговорност.

Съветът работи чрез две колегии - Съдийска и Прокурорска, които упражняват правомощията си в съответните направления на съдебната система.

Освен 11-те членове, избирани от парламента, в състава на ВСС участват и представители, избрани от съдиите, прокурорите и следователите, както и членове по право съгласно Конституцията.