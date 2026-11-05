Изборите в САЩ наказаха и "Биг Тех" групата, тя не вярва

Р азгромът на републиканската партия на междинните избори в САЩ има не само политически отзвук. Той се отразява особено и на ИТ индустрията и особено на "Биг Тех".

С този прякор са наречени обобщаващо всички ИТ гиганти. Те се ползват с огромно влияние, като през изминалите две години се радваха и на сериозна подкрепа от страна на Тръмп и администрацията му.

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Благодарение на нея започнаха масово и скоростно строителство на центрове за данни, като Тръмп многократно заяви, че това е ключово за гарантиране на лидерството на САЩ в ИТ индустрията и глобалната надпревара за изкуствения интелект. Цената на тези строежи обаче е растящо недоволство сред общностите, в които те се реализират.

Хората в цели региони се притесняват, че гигантските центрове за данни (огромни кампуси, които може да прехвърлят 800 хектара площ единият) вдигат цените на местните ресурси - вода, електричество, както и имат високи нива на шум и не създават особено много работни места, защото повечето дейности са автоматизирани. Реакциите на "Биг Тех" често са пренебрежителни или дори груби, като отричат подобни проблеми и обещават, че всичко ще бъде наред.

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Общностите обаче не вярват и показаха това с гласовете си на изборите. Данни от екзит половете на NBC News показват, че 3 от 4 гласоподаватели са против гигантските центрове за данни. Над половината от избирателите са казали, че предложените мерки за дейта центровете са имали голяма тежест в решението им за кого да гласуват.

„Междинните избори през 2026 г. бяха първите истински избори в САЩ, белязани от изкуствения интелект. Видяхме избиратели да се явяват пред урните в рекорден за междинни избори брой и да гласуват за лидери, които са готови да защитят тях и правата им от неконтролиран изкуствен интелект“,смята Алехандра Монтоя-Бойер, вицепрезидент на "Център за граждански права и технологии към Конференцията за лидерство". Масовото недоволство не се дължи единствено на разходите за комунални услуги или други опасения, свързани с центровете за данни, посочи Монтоя-Бойер, а по-скоро произтича от настояването на избирателите за регулиране на изкуствения интелект.

„Най-големите компании в сферата на изкуствения интелект се надпреварваха да излязат на борсата, системите с ИИ излизаха извън тестовите „пясъчници“, предназначени да ги ограничават, а пристрастни и дискриминационни алгоритми продължаваха да вземат съдбоносни решения за нас. Тези резултати потвърждават данните от множество проучвания, както и онова, което ние, лидерите в борбата за граждански права, чуваме от общностите, които представляваме: иновацията е истинска само тогава, когато включва всички нас и реално подобрява живота ни“, заяви Монтоя-Бойер.

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Почти всички кандидати на демократите, които са заявили по-твърда позиция за регулиране на AI и центровете за данни, са спечелили над конкурентните си републиканци. Това веднага породи и критики, че евентуално забавяне на развитието на AI и инфраструктурата от дейта центрове ще доведе до превес на Китай в състезанието. "Цените на токените в САЩ ще останат високи и това дава възможност на Китай да изнася по-евтини услуги и да се възползва от изобилното си електричество, казва Гари Нг Чеук-ян, старши икономист във финансовия институт Natixis Corporate and Investment Bank, цитиран от South China Morning Post и Ars Technica.

Щатите, в които "Биг Тех" има най-много проекти, Калифорния и Тексас, станаха "сини". За пръв път от почти 40 години Тексас премина към демократите. А именно Тексас се превръща във втората Силициева долина, след като много от ИТ компаниите се местят там от Калифорния, защото цените са по-ниски и регулациите (поне досега бяха) по-меки.

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Компаниите обаче засега "заравят главите си в пясъка" по отношение на изборните резултати. Официално те не коментират, но определени лица от бранша издават настроенията. Например Адам Ковачевич, бивш директор в Google и настоящ изпълнителен директор на Камарата на прогреса - търговска група на ИТ компании и коалиция за общи политики между тях, коментира: "резултатите показват малко доказателства, че избирателите искат ограничаване на AI или центровете за данни... Кандидатите на демократите за губернатори, които са против пълни забрани за дейта центрове, спечелиха с повече гласове спрямо тези, които ги подкрепят... Нека не бъркаме анти-Тръмп вълната с вълна срещу технологиите".

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Според Ковачевич "избирателите искат промяна в икономиката, не спиране на иновациите". Сега ще е модерно всички да приписват, че загубата е само на Тръмп и те никога не са го подкрепяли. Но множеството споразумения и подкрепа, и дори дарения, за Тръмп и републиканците от страна именно на "Биг Тех" през последните две години остават съвсем ясно видими. Те нямаха проблем с Тръмп докато се възползваха от политиките му, но сега отричат недоволството да е насочено и срещу тях, макар и да е видим фактът, че избирателите споделят, че политиките на кандидатите какво ще правят с центровете за данни и AI, са имали важна роля в решението им за кого да гласуват.