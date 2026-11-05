Парите ни

Два месеца без парно: Концесия или съвместно дружество ще спаси „Топлофикация София“

Общинските съветници от ПП-ДБ и „БСП за България“ са единни, че авариите трябва да спрат веднага, но предлагат коренно различни модели за бъдещето на дружеството

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 ноември 2026, 10:31
МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина
Парното може да поскъпне с до 40%

Парното може да поскъпне с до 40%
Вашето CV може да не стигне до човек

Вашето CV може да не стигне до човек
КНСБ: Покупателната способност намалява, инфлацията изпреварва доходите

КНСБ: Покупателната способност намалява, инфлацията изпреварва доходите
1516 евро на месец: Толкова вече струва издръжката на тричленно семейство

1516 евро на месец: Толкова вече струва издръжката на тричленно семейство
От 5% на 3%? Документът за втората пенсия разпали спор, властта отрича

От 5% на 3%? Документът за втората пенсия разпали спор, властта отрича
Финансист: НОИ е фалирала институция, парите във втория стълб са на хората

Финансист: НОИ е фалирала институция, парите във втория стълб са на хората

Вече два месеца хиляди домакинства в източните райони на София са без редовно топлоснабдяване заради поредица от аварии. Омбудсманът Велислава Делчева поиска обяснения от „Топлофикация София“, а председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви намерение да заведе дело срещу дружеството.

Кметът Васил Терзиев припомни, че принципал на дружеството е Столичният общински съвет, и призова съветниците да поемат своята отговорност. По думите му решението е „нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции“.

Как да стане това обаче, общинските съветници не са на едно мнение. Темата предизвика два остри спора в ефира на NOVA – между съветници от ПП-ДБ и от „БСП за България“.

„Ядосан съм“ срещу „Аз съм бесен“

„Ядосан съм, както са ядосани хилядите жители на „Дружба“, „Младост“, „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, които сега са на студено“, заяви в „Здравей, България“ общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

Той разкритикува ръководството на „Топлофикация“, че седмици наред не успява да отстрани авариите, както и мнозинството в Общинския съвет, което според него не осигурява нужния контрол. Димитров обвини и ГЕРБ-СДС, че през годините на управление на София и държавата не са предприели достатъчно за модернизацията на мрежата и решаването на финансовите проблеми на дружеството.

Заради авариите: Терзиев призова СОС да реши бъдещето на „Топлофикация София“

„Ако господин Димитров е ядосан, аз съм бесен“, отвърна Николай Велчев от „БСП за България“. Според него кризата не може да се обясни само с работата на сегашното ръководство.

Велчев посочи като основни проблеми регулаторната рамка, натрупаните задължения и неизгодните договори с „Булгаргаз“. Част от разходите на дружеството не се признават при определянето на цените – сред тях са лихвите по задълженията към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг, както и разходите за амортизация, персонал и ремонти. Той подчерта, че „Топлофикация“ е важна и за националната енергийна сигурност.

Повече екипи или цялостна рехабилитация

Двамата се обединиха, че са нужни спешни действия, но предложиха различни подходи.

Димитров настоя директорът на дружеството да е денонощно на терен и да осигури значително повече аварийни екипи, като се включат и други общински дружества. Той даде пример с ремонтите в „Дружба“ миналата година, когато са работили няколко фирми с много екипи. Димитров настоя и гражданите да получат компенсациите, на които имат право според общите условия на дружеството.

Хиляди домакинства без нормално топлоснабдяване: Омбудсманът поиска обяснения от „Топлофикация“

Велчев също подкрепи компенсациите, но смята, че временните ремонти няма да решат проблема. „Отстранява се една авария, а на три метра от нея възниква нова. Това не е решение“, коментира той. По думите му мрежата на София е дълга около 1000 км и голяма част от нея е на повече от 40 години, затова трябва да се подменят големи участъци.

Велчев предложи и изграждане на нови когенерационни мощности, които да увеличат производството на електроенергия и да донесат допълнителни приходи на дружеството.

Концесия или съвместно дружество

Най-голямото разминаване е за бъдещия модел на управление. Димитров смята, че концесията е начин да се привлече частен инвеститор, който да поеме управлението и да осигури средствата за модернизация. „Не става дума за приватизация, а за концесия. Така собствеността ще остане общинска, но частният инвеститор ще управлява дружеството“, обясни той.

Велчев отхвърли концесията. Според него по-подходящо е съвместно дружество между общината и частен инвеститор, в което Столичната община участва с активите си, а частният партньор осигурява капитал и експертиза. Той припомни, че през 2019 г. СОС е решил да привлече външен консултант и професионален мениджмънт, но според него не е имало политическа воля за следващите стъпки.

„Концесията не е мръсна дума“ срещу хибриден модел

По същата тема в „Твоят ден“ по NOVA NEWS спориха и общинските съветници Грети Стефанова от ПП-ДБ и Еньо Савов от „БСП за България“.

Следващата седмица ръководството на дружеството ще бъде изслушано от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Според Стефанова срещата е трябвало да се проведе още през август, но досега е била отлагана.

„Най-големият дълг на „Топлофикация София“ е към софиянци“, заяви тя. Стефанова припомни, че през юни са гласувани 11 милиона евро за текущи ремонти, и настоя ръководството да отчете как са използвани средствата и какъв контрол е упражняван.

Според Савов проблемът вече надхвърля възможностите на Столичната община, особено предвид задълженията на дружеството, които надхвърлят един милиард евро. Той настоя първо да бъдат компенсирани гражданите. „Не може в най-студения период хората да не получават услуга, за която в края на месеца се очаква да платят“, коментира Савов.

СОС привиква шефовете на „Топлофикация София“ заради кризата с парното

За бъдещето позициите отново се разминават. Савов предлага хибриден модел, при който частни инвеститори осигуряват финансов ресурс и експертиза, но общината запазва контролния дял.

„За мен концесията не е мръсна дума. Това е решение, което би донесло бързо, качествено и експертно справяне с проблема“, заяви Стефанова. Тя подчерта обаче, че сега най-важното е авариите да бъдат отстранени и отоплението да бъде осигурено.

Двамата се обединиха около нуждата от дългосрочна модернизация на мрежата и от търсене на отговорност от ръководството. Савов настоя за цялостна рехабилитация вместо ремонти на отделни участъци. Стефанова заяви, че цялата мрежа не може да бъде подменена наведнъж, но гражданите не могат да остават с месеци без парно и топла вода. „Компенсацията е последващ етап. Тя няма да стопли хората“, подчерта тя.

Какво следва

На заседанието на Столичния общински съвет на 11 ноември се очаква съветниците да поискат конкретна информация за ремонтите, изразходваните средства и мерките срещу авариите през отоплителния сезон.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
Топлофикация София Криза с парното Аварии Столична община Модернизация Концесия Частни инвестиции Компенсации Политически спорове Енергийна сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 52 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 1 час

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

България Преди 5 часа

Фермери настояват за адекватни антикризисни мерки и справедливи компенсации за всички стопани без деление по области и видове животни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg