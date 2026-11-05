Два месеца без парно: Концесия или съвместно дружество ще спаси „Топлофикация София“

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Вече два месеца хиляди домакинства в източните райони на София са без редовно топлоснабдяване заради поредица от аварии. Омбудсманът Велислава Делчева поиска обяснения от „Топлофикация София“, а председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви намерение да заведе дело срещу дружеството.

Кметът Васил Терзиев припомни, че принципал на дружеството е Столичният общински съвет, и призова съветниците да поемат своята отговорност. По думите му решението е „нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции“.

Как да стане това обаче, общинските съветници не са на едно мнение. Темата предизвика два остри спора в ефира на NOVA – между съветници от ПП-ДБ и от „БСП за България“.

„Ядосан съм“ срещу „Аз съм бесен“

„Ядосан съм, както са ядосани хилядите жители на „Дружба“, „Младост“, „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“, които сега са на студено“, заяви в „Здравей, България“ общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

Той разкритикува ръководството на „Топлофикация“, че седмици наред не успява да отстрани авариите, както и мнозинството в Общинския съвет, което според него не осигурява нужния контрол. Димитров обвини и ГЕРБ-СДС, че през годините на управление на София и държавата не са предприели достатъчно за модернизацията на мрежата и решаването на финансовите проблеми на дружеството.

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„Ако господин Димитров е ядосан, аз съм бесен“, отвърна Николай Велчев от „БСП за България“. Според него кризата не може да се обясни само с работата на сегашното ръководство.

Велчев посочи като основни проблеми регулаторната рамка, натрупаните задължения и неизгодните договори с „Булгаргаз“. Част от разходите на дружеството не се признават при определянето на цените – сред тях са лихвите по задълженията към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг, както и разходите за амортизация, персонал и ремонти. Той подчерта, че „Топлофикация“ е важна и за националната енергийна сигурност.

Повече екипи или цялостна рехабилитация

Двамата се обединиха, че са нужни спешни действия, но предложиха различни подходи.

Димитров настоя директорът на дружеството да е денонощно на терен и да осигури значително повече аварийни екипи, като се включат и други общински дружества. Той даде пример с ремонтите в „Дружба“ миналата година, когато са работили няколко фирми с много екипи. Димитров настоя и гражданите да получат компенсациите, на които имат право според общите условия на дружеството.

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Велчев също подкрепи компенсациите, но смята, че временните ремонти няма да решат проблема. „Отстранява се една авария, а на три метра от нея възниква нова. Това не е решение“, коментира той. По думите му мрежата на София е дълга около 1000 км и голяма част от нея е на повече от 40 години, затова трябва да се подменят големи участъци.

Велчев предложи и изграждане на нови когенерационни мощности, които да увеличат производството на електроенергия и да донесат допълнителни приходи на дружеството.

Концесия или съвместно дружество

Най-голямото разминаване е за бъдещия модел на управление. Димитров смята, че концесията е начин да се привлече частен инвеститор, който да поеме управлението и да осигури средствата за модернизация. „Не става дума за приватизация, а за концесия. Така собствеността ще остане общинска, но частният инвеститор ще управлява дружеството“, обясни той.

Велчев отхвърли концесията. Според него по-подходящо е съвместно дружество между общината и частен инвеститор, в което Столичната община участва с активите си, а частният партньор осигурява капитал и експертиза. Той припомни, че през 2019 г. СОС е решил да привлече външен консултант и професионален мениджмънт, но според него не е имало политическа воля за следващите стъпки.

„Концесията не е мръсна дума“ срещу хибриден модел

По същата тема в „Твоят ден“ по NOVA NEWS спориха и общинските съветници Грети Стефанова от ПП-ДБ и Еньо Савов от „БСП за България“.

Следващата седмица ръководството на дружеството ще бъде изслушано от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Според Стефанова срещата е трябвало да се проведе още през август, но досега е била отлагана.

„Най-големият дълг на „Топлофикация София“ е към софиянци“, заяви тя. Стефанова припомни, че през юни са гласувани 11 милиона евро за текущи ремонти, и настоя ръководството да отчете как са използвани средствата и какъв контрол е упражняван.

Според Савов проблемът вече надхвърля възможностите на Столичната община, особено предвид задълженията на дружеството, които надхвърлят един милиард евро. Той настоя първо да бъдат компенсирани гражданите. „Не може в най-студения период хората да не получават услуга, за която в края на месеца се очаква да платят“, коментира Савов.

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За бъдещето позициите отново се разминават. Савов предлага хибриден модел, при който частни инвеститори осигуряват финансов ресурс и експертиза, но общината запазва контролния дял.

„За мен концесията не е мръсна дума. Това е решение, което би донесло бързо, качествено и експертно справяне с проблема“, заяви Стефанова. Тя подчерта обаче, че сега най-важното е авариите да бъдат отстранени и отоплението да бъде осигурено.

Двамата се обединиха около нуждата от дългосрочна модернизация на мрежата и от търсене на отговорност от ръководството. Савов настоя за цялостна рехабилитация вместо ремонти на отделни участъци. Стефанова заяви, че цялата мрежа не може да бъде подменена наведнъж, но гражданите не могат да остават с месеци без парно и топла вода. „Компенсацията е последващ етап. Тя няма да стопли хората“, подчерта тя.

Какво следва

На заседанието на Столичния общински съвет на 11 ноември се очаква съветниците да поискат конкретна информация за ремонтите, изразходваните средства и мерките срещу авариите през отоплителния сезон.