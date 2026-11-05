Мирчев: Това е бюджетът на безпътицата, управляващите лъжат за втората пенсия

С ъпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев определи проектобюджета за 2027 г. като „бюджет на безпътицата“ и обвини управляващите, че не казват истината за намеренията си относно втория пенсионен стълб.

„За нас това е бюджетът на безпътицата и нямаме търпение да го видим, за да му направим аутопсия парче по парче“, заяви Мирчев по повод финансовата рамка, която правителството ще представи утре, предаде DarikNews.bg

Мирчев извади документи за втория пенсионен стълб и обвини кабинета в лъжа

Попитан как оценява решението бюджетът да бъде представен за първи път във висше учебно заведение - УНСС, депутатът отговори: „Странно. Точно затова казахме, че за нас това е бюджетът на безпътицата“. Той добави: „Това е, защото още се учат“.

Мирчев настоява за отговори за втория пенсионен стълб

Мирчев обвини управляващите, че заблуждават гражданите относно плановете си за втория пенсионен стълб. По думите му опозицията вече разполага с неофициална кореспонденция между правителството и Европейската комисия по темата.

Мирчев обвини управляващите в лъжа за втория пенсионен стълб

От „Демократична България“ са поискали официален достъп до документите както от Европейската комисия, така и от Министерството на финансите.

„Редното е министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация, имало ли е такива идеи, искали ли са те на 5 милиона българи да им приберат пенсиите. Ако е водена и са се отказали, нека да го кажат“, заяви Мирчев.

„Няма да пипаме втория пенсионен стълб“: Проданов отрече планове за пренасочване на вноски към НОИ

От „Прогресивна България“ отричат да е обсъждано намаляване на вноската за втора пенсия. Вчера министър-председателят Румен Радев определи твърденията за промени във втория пенсионен стълб като манипулация.