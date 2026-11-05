19 души платиха капаро за морето и останаха без почивка и без пари: КЗП спря нерегистриран посредник

Комисията за защита на потребителите (КЗП) спира дейността на посредник за морски почивки след жалби от 19 потребители за отменени резервации и невърнато капаро. Това съобщиха от КЗП.

Казусът е разгледан на заседанието на комисарите в сряда. Проверките са започнали след жалби, постъпили през юли и август. Пострадалите се оплакват, че са били измамени – платили са капаро за морска почивка, резервациите им са отменени, но парите не са им върнати.

Резервациите са били за настаняване по Българското Черноморие.

Приемал пари, без да има регистрация

По време на проверките КЗП е изискала документи и писмени обяснения от дружеството. Събраните доказателства, включително платежни документи и становища на самия търговец, показват, че той действително е приемал резервации и е получавал плащания за настаняване в туристически обекти.

КЗП затвори временно няколко туристически обекта

Справка в Националния туристически регистър обаче е показала, че дружеството не е вписано нито като туроператор, нито като туристически агент. Липсата на регистрация е потвърдена и в обясненията на неговия управител.

13 акта и 10 000 евро санкции

За туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация са съставени 13 акта за административни нарушения. Досега са издадени две наказателни постановления с имуществени санкции от по 5000 евро – общо 10 000 евро.

Решението за спиране на дейността е отделна мярка от наложените санкции. Целта му е да спре посредничеството при продажба на хотелски резервации без изискваната от Закона за туризма регистрация и да предотврати нови случаи на засегнати потребители.

Според характера на нарушението КЗП работи по сигналите съвместно с органите на реда и другите компетентни институции.

Как да се предпазите

Преди да платите за почивка, КЗП съветва:

да проверите дали посредникът е вписан в Националния туристически регистър;

да изискате писмено потвърждение на резервацията и ясни условия за анулиране и връщане на парите;

да пазите платежните документи, офертите и кореспонденцията с търговеца.

Така при евентуална жалба комисията ще може да помогне ефективно на пострадалия, посочват от КЗП.