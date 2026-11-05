Свят

Рекорден брой смъртни случаи от кетамин във Великобритания

Смъртните случаи, свързани с кетамин в Англия и Уелс, достигнаха рекорден връх, като броят им се е удвоил само за една година. Тревожната статистика показва 16-кратен скок на фаталните инциденти през последното десетилетие, разкривайки задълбочаващ се проблем.

Василена Г. Василева Василена Г. Василева

5 ноември 2026, 10:52
Рекорден брой смъртни случаи от кетамин във Великобритания
Пипнаха "Чики" с амфетамин и канабис, а негов непълнолетен гост с кетамин   
Източник: Дарик- Кюстендил,архив

Смъртните случаи, свързани с употребата на кетамин в Англия и Уелс, достигнаха рекордно високи нива, като броят им се е почти удвоил само за една година. Тази тревожна статистика е част от по-широка тенденция на 16-кратен скок в подобни фатални инциденти през последното десетилетие, което подчертава сериозен и нарастващ проблем в общественото здраве. Нарастващата употреба на кетамин, особено сред младите хора, води до все по-чести и тежки здравословни проблеми, както и до увеличаване на смъртните случаи.

Според нови данни, публикувани от Службата за национална статистика (ONS), цитирани от The Independent, през 2025 г. са регистрирани 115 смъртни случая, в които се споменава кетамин. За сравнение, през 2024 г. те са били 60, през 2020 г. – 27, а през 2015 г. – едва седем. Тези числа не са просто статистика; зад тях стоят човешки животи и семейства, засегнати от една все по-нормализирана субстанция, която се разпространява бързо в различни социални среди.

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Кетаминът, мощен конски транквилант и анестетик, придобива популярност като парти наркотик сред младежи и тийнейджъри. Основна причина за това е неговата значително по-ниска цена в сравнение с кокаина и MDMA (екстази). Тази достъпност обаче крие сериозни рискове, тъй като редовната употреба може да доведе до тежки и необратими здравословни проблеми, които често остават недиагностицирани или пренебрегвани в ранните етапи.

„Кетаминът е едно от най-евтините вещества за закупуване и се счита за нормално в много социални среди“, обяснява Лин Уестън, мениджър на клинични услуги в организацията Turning Point. Тя допълва, че се наблюдава увеличен брой случаи, свързани с кетамин, като същевременно „по-младото поколение не е склонно да пие толкова много алкохол“. Според нея, приемите за лечение на зависимост от кетамин в Англия са се увеличили повече от осем пъти през последните десет години, което показва нарастващата нужда от специализирана помощ.

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Последствията за здравето могат да бъдат опустошителни. „В краткосрочен план употребата на кетамин може да доведе до дисоциативно поведение и тежка сърдечно-съдова токсичност. Може да имате ефекти като халюцинации, гадене, възбуда и ускорен сърдечен ритъм“, казва Уестън. Тези симптоми сами по себе си представляват сериозен риск, а в комбинация с други вещества или при хора с предразположения, могат да доведат до фатални последици.

Дългосрочните ефекти са още по-обезпокоителни. Редовната употреба причинява значително увреждане на пикочния мехур, което може да доведе до хронична болка и необратими поражения. Това състояние, известно като "кетаминов мехур", може да стане толкова тежко, че да наложи хирургическа намеса или дори отстраняване на пикочния мехур. В някои случаи това създава порочен кръг, при който хората приемат повече кетамин, за да се справят с болката, причинена от самата субстанция. Наркотикът може също да причини увреждане на черния дроб, тежка загуба на тегло, водеща до недохранване и потенциална органна недостатъчност, което допълнително влошава общото здравословно състояние.

Във Великобритания кетаминът е класифициран като наркотик от клас Б от 2014 г., което прави покупката и продажбата му незаконни. На фона на нарастващия брой смъртни случаи се появиха призиви той да бъде прекласифициран в клас А. Основният аргумент е, че настоящата му класификация създава погрешното възприятие, че е по-малко вреден и рисков в сравнение с наркотици от клас А.

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Много експерти обаче не вярват, че подобна мярка би била продуктивна. „Криминализацията не спира хората да употребяват вещества и ние не бихме подкрепили прекласификация. Установяваме, че хората са по-несклонни да търсят помощ или съвет, защото се притесняват, че ще си имат проблеми с полицията, а това ги прави по-уязвими на вреди, свързани с наркотици“, добавя Уестън. Тя подчертава, че фокусът трябва да бъде върху превенцията, образованието и осигуряването на достъп до лечение, а не върху наказанията.

Това мнение се споделя и от д-р Джеймс Морган, преподавател по зависимости и психично здраве в Лондонския столичен университет. „Смъртните случаи, свързани с кетамин, продължават да се увеличават, което е свързано с по-ниски цени, по-висока употреба и по-голяма нормализация“, казва той. Д-р Морган също не подкрепя преминаването към клас А, тъй като „никога не е имало доказателства, че по-високите класификации намаляват употребата“, особено когато дилърите на кетамин често вече продават наркотици от клас А като кокаин и MDMA, което прави разграничението по-малко значимо за тях.

Последните данни на ONS разкриват и друга значима промяна в пейзажа на наркотиците. За първи път от началото на воденето на такава статистика през 1993 г., кокаинът изпреварва хероина или морфина като най-често споменаваното вещество при смъртни случаи от отравяне с наркотици. През 2025 г. в Англия и Уелс са регистрирани 1233 смъртни случая, свързани с кокаин, което показва нарастващата опасност от този стимулант и необходимостта от нови стратегии за справяне с наркотичната криза.

Автор: Василена Г. Василева
Кетамин Смъртни случаи Наркотици Зависимост Обществено здраве Здравни рискове Англия и Уелс Младежи Криминализация Кетаминов мехур
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