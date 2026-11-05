България

Добра поличба в Лудогорието: Забелязаха четири редки бели врабчета в горите на „Воден“

Група от четири бели врабчета, дължащи се на рядка генетична мутация, бяха заснети от специалист във Воденската гора в Лудогорието, чиято поява според народните вярвания се смята за изключително добра поличба

5 ноември 2026, 10:34
Добра поличба в Лудогорието: Забелязаха четири редки бели врабчета в горите на „Воден“
Източник: Стоян Бабев, ДЛС/NOVA

Г рупа бели врабчета са забелязани във Воденската гора в Лудогорието. Това показват снимки и видео, изпратени от специалистът от екипа на Държавното ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" Стоян Бабев. По време на обходите си из горите Бабев преброил четири екземпляра, съобщи NOVA.

Бялото врабче е резултат от рядка мутация, при която перата са лишени от нормалната за вида пигментация. В народните вярвания появата на такива животни се смята за добра поличба.

Държавното ловно стопанство е разположено близо до село Острово в област Разград. То заема живописен район, обхващащ два големи горски масива с обща площ 15 хиляди хектара. Стопанството е известно като едно от малкото места в страната, където живеят зубри. Североизточна България се слави по целия свят и с популацията на благородни елени. Там е записан и световният рекорд за трофей от този вид през 1988 година, останал ненадминат и към днешна дата.

Източник: NOVA    
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