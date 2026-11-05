Доналд Тръмп заплаши демократите: „Трети импийчмънт ще ви унищожи“

Д оналд Тръмп предупреди демократите, че евентуален импийчмънт срещу него ще „унищожи“ тяхната партия. Американският президент отхвърли опасенията относно перспективата за трети импийчмънт с мотивацията, че САЩ „сега са по-успешни от всякога в своята история“.

Тръмп загуби контрола над Камарата на представителите и Сената в резултат на историческо поражение на междинните избори, което застрашава да провали неговото управление.

Това поражда вероятност демократите да започнат процедура по импийчмънт и вълна от разследвания по редица въпроси – от бизнес сделките на администрацията до чистките в Пентагона, пише The Telegraph.

Тръмп е третият американски президент, подлаган на импийчмънт два пъти. Запитан дали е загрижен от перспективата за трети импийчмънт, той отговори: „Дори нито за миг. Мисля, че това ще унищожи Демократическата партия, ако го направят. Импийчмънт без никаква причина – за какво, за това, че имаме успешна държава? Нашата страна сега е по-успешна от всякога в своята история“ .

До момента демократите са спечелили седем места в Сената, с което общият им брой става 54 – над 51 места, необходими за осигуряване на контрол над горната камара.

Аляска и Мисисипи все още не са обявили резултати, като надпреварата там е твърде оспорвана.

В Камарата на представителите демократите спечелиха 25 места, достигайки общо 240 и надхвърляйки с лекота необходимите 218 за мнозинство.

Платформата за прогнози Kalshi отчете, че вероятността за импийчмънт на Доналд Тръмп се е повишила с 6,6 процентни пункта след тежкото поражение на междинните избори, достигайки 76,6%.

Високопоставени републиканци, като представителите на Луизиана Стив Скалийз и сенатора от Тексас Тед Круз, заявиха, че очакват демократите да опитат трети импийчмънт. Хаким Джефрис, настоящият първи чернокож председател на Камарата на представителите, заяви, че демократите „не са изключили нищо“, но и „не са се ангажирали с нищо“ по отношение на процедурите за импийчмънт.

Джефрис обаче бе далеч по-категоричен по отношение на министъра на отбраната Пийт Хегсет, заявявайки: „Едно от първите неща, които ще направим като мнозинство, е да изгоним Пийт Хегсет от града“.

По информация на медиите Тръмп обмисля да замени Хегсет с Рон ДеСантис на фона на растящите въпроси около справянето с войната с Иран. Говори се, че президентът сондира мнения дали Хегсет трябва да остане на поста си.

Джейми Раскин, представител на демократите от Мериленд, заяви, че импийчмънтът е един от многото „инструменти“, които демократите може да решат да използват срещу администрацията на Тръмп.

Импийчмънтът е процедурата, чрез която Конгрeсът може да отстрани държавен служител за държавна измяна или вземане на подкуп.

Доналд Тръмп беше подложен на импийчмънт за първи път през декември 2019 г. от камара, оглавявана от Нанси Пелоси, по обвинения в злоупотреба с власт и възпрепятстване на работата на Конгреса.

Официално разследване на Камарата установи, че той е изисквал чуждестранна намеса в президентските избори през 2020 г. от страна на Украйна. Беше съобщено, че Тръмп е отправил заплахи за задържане на одобрена от Конгреса военна помощ за Украйна в размер на 400 милиона долара.

През февруари 2020 г. Сенатът гласува оправдаването на Тръмп и по двете точки на импийчмънт.

Президентът беше подложен на импийчмънт за втори път през януари 2021 г. за подстрекаване към метеж заради щурма на Капитолия на 6 януари. Той беше оправдан през февруари 2021 г.

Нито един американски президент досега не е губил гласуване за осъждане при импийчмънт в горната камара поради изискването за мнозинство от две трети за отстраняване от длъжност.

След унизителното поражение на междинните избори вицепрезидентът Джей Ди Ванс влезе в сблъсък с Тръмп заради войната с Иран, обвинявайки конфликта за загубата. Ванс аргументира тезата, че войната не е си струвала загубата на Камарата на представителите и Сената, като се дистанцира от Тръмп в първа стъпка към евентуално участие в надпреградата за Белия дом през 2028 г.

„Причината да загубим е войната. Самият президент заяви същото снощи. Ако искате да твърдите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го защитете. Аргументирайте се, че това е била цена, която си е струвало да се плати. Съгласни или не, това поне е честно“, каза г-н Ванс.

Тръмп отговори, че войната си е струвала, запитан за коментарите по време на обиколка на строителната площадка на новата бална зала в Белия дом.