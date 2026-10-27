България

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Съдът посочи, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 19:38
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С офийският градски съд остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев. Решението подлежи на обжалване.

В постановлението си съдът посочи, че на срещата, на която е настъпил фаталният инцидент, са присъствали обвиняемият и двама други, които впоследствие са станали свидетели по делото. От показанията им се установява с достатъчна степен на достоверност вината на Темиз. Единият от свидетелите е заявил, че е видял как пада тялото след изстрела, а другият е заявил, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Чужденец е обвинен за убийството на Слави Бинев

Съдът посочи, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление, които подкрепят откритите доказателства и свидетелстват за убийство. Съдията по делото каза още, че показанията и доказателствата си кореспондират по такъв начин, че оставят малко място за съмнения.

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Възраженията на защитата, че е имало външно влияние не бяха приети от съда, защото има целенасочен изстрел в лицето на загиналия. Дали Темиз е бил провокиран да действа така е предмет на доказване за напред.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
убийство Слави Бинев Еюп Темиз
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