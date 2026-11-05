В търсене на извънземен живот: Учени засякоха мистериозен радиосигнал от дълбокия Космос

Е кип от китайски учени засича мистериозен радиосигнал при изпробване на нов софтуер върху архивни данни от радиотелескопа FAST - най-големият радиотелескоп с една апертура в света, пише Daily Mail.
Сигналът е регистриран при наблюдения на K2-155 - звездна система на около 238 светлинни години от Земята, в която се намират три планети от типа „Суперземя“ (екзопланети с маса по-голяма от тази на Земята, но по-малка от газовите гиганти Нептун и Уран).
С какво е необичаен сигналът NBS 260108?
Scientists detect mysterious radio signal in search of alien life https://t.co/chL0wYE7Jn— Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026
Получилият наименованието NBS 260108 сигнал се отличава с няколко важни характеристики, които привличат вниманието на астрономите в търсенето на извънземен разум (SETI):
- Теснолентова честота: Сигналът е фокусиран в изключително тесен честотен диапазон. В природата естествените космически процеси рядко произвеждат подобни чисти тонове, докато изкуствените предаватели правят точно това.
- Точна насоченост: Радиовълните са прихванати единствено от лъча, насочен директно към K2-155, а останалите 18 лъча на телескопа, наблюдаващи съседни участъци от небето, не са отчели нищо.
- Плавна промяна на честотата: Честотата на сигнала постепенно се измества с течение на времето - явление, характерно при предавател, намиращ се на движещо се космическо тяло спрямо Земята.
Фокус върху потенциално обитаемата планета K2-155d
Интересът към тази система не е случаен. Външната планета K2-155d (с радиус около 1.6 пъти по-голям от този на Земята) се намира в т.нар. „обитаема зона“ на своята звезда - разстоянието, при което температурите позволяват съществуването на течна вода на повърхността.
Radio signal with all hallmarks of alien technology detected in China. A radio signal has been detected from a star system which has three super-Earths. It has all the features of a transmission that scientists look for when searching for alien technology. Could we have found our first planet with extraterrestrial life? Was this the first handshake? Scientists in China have detected a signal from a star system about 238 light-years from Earth, and it matches the type of signals astronomers look for in their quest to find alien life. The researchers wrote in a study that the signal was extremely narrowly focused, and such signals rarely originate from natural cosmic processes. However, they are known to come from artificial transmitters. This has led to questions around whether this signal could have actually come from another life form in the universe. The study was published in The Astronomical Journal. https://t.co/Ri3UIOPeIA— UFO mania (@maniaUFO) November 5, 2026
Технологична измислица, техносигнал или просто смущение?
Учените, публикували изследването си в The Astronomical Journal, бързат да отбележат, че откриването на необичаен сигнал е само първата стъпка и това все още не е потвърждение за извънземен разум.
Новият софтуер е обработвал архивни данни от септември 2021 г. За да се изключи възможността за техногенно смущение от човешко оборудване или спътници, изследователите планират допълнителни анализи и подобрения на алгоритмите.
Въпреки това, съчетанието от тесен честотен диапазон, насоченост към обитаема звезда и плавен честотен дрейф прави сигнала NBS 260108 един от най-интересните кандидати за подробна проверка през последните години.