България

Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев

Двама от арестуваните са с турско гражданство, а един е български гражданин, като към момента те запазват мълчание в очакване на адвокати и официални обвинения

Обновена преди 49 минути / 24 октомври 2026, 18:32
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Т римата мъже, които бяха арестувани на автомагистрала „Тракия“ в района на тунел „Траянови врата“ часове след убийството на бизнесмена Слави Бинев, бяха доведени в сградата на СДВР, съобщава NOVA.

Мъжете бяха докарани в сградата на дирекцията около 18.15 ч. тази вечер. Очаква се утре съдът да гледа мярката им за неотклонение. 

Записи от камери показват заподозрените за убийството на Слави Бинев

Задържаните са били въведени през страничен вход на сградата. По неофициална информация двама от тях са с турско гражданство, а третият е българин. Нито един от тримата не е направил изявления пред медиите, което според запознати може да се дължи както на езикова бариера, така и на изградена защитна теза преди провеждането на разпити в присъствието на адвокати.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

По време на светкавичната полицейска акция и последвалото преследване едното от оръжията е било изхвърлено от заподозрените, докато второто е открито вътре в багажа им в автомобила.

МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

Предстои назначените балистични експертизи да докажат категорично дали иззетите оръжия са били използвани за извършване на престъплението. Очакват се официални решения на прокуратурата относно повдигането на конкретни обвинения срещу тримата арестувани.

Убиха Слави Бинев в дома му в София, задържаха заподозрените на АМ „Хемус“
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убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев

Припомняме, че Бинев беше застрелян в дома си в кв. "Павлово" тази сутрин. Сигналът до телефон 112 е подаден в 10:18 часа, а пристигналият за броени минути екип на Спешна помощ единствено е констатирал смъртта на жертвата. По данни на разследващите, Бинев е бил застрелян в главата с един куршум по време на скандал с тримата мъже, които са били негови чести гости. На местопрестъплението криминалистите са открили една гилза. 

Непосредствено преди ареста на магистралата, заподозрените са изхвърлили пистолет, за който се предполага, че е оръжието на престъплението. При последвалия обиск в автомобила им е открито и второ оръжие, съхранявано в ръчна чантичка, за което мъжете притежават законно разрешително. Въпреки че инцидентът се случва по-малко от месец след разстрела на друг бизнесмен в Пловдив, МВР категорично изключва версията за класическо поръчково убийство. Властите определят деянието като спонтанна ескалация на конфликт, тъй като извършителите не са прикривали лицата си при влизане и излизане от имота. 

Основната версия, по която работят криминалистите, е свързана с неуредени финансови отношения. По неофициална информация в медиите, вероятният мотив за убийството е свързан с натрупан дълг в размер на над 1 милион евро. Разследването до момента показва, че задържаните имат мащабен строителен бизнес и в момента изграждат два жилищни комплекса на територията на София. В миналото заподозрените и жертвата са имали преплетени бизнес интереси в същия сектор, както и дългогодишни общи контакти в сферата на бойните изкуства.

Източник: БГНЕС, NOVA    
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