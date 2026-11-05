България

Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел и пренасочване на осигуровки

Председателят на бюджетната комисия отрече да се обсъжда засягане на втория стълб. Той коментира и одита на Сметната палата, според който държавните финанси са били управлявани без достатъчна отговорност

Василена Василева Василена Василева

5 ноември 2026, 09:09
Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики
ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“
Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево
Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП
Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха
„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година
Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“

Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“
Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

Н яма намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия. Това заяви председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов от „Прогресивна България“ в ефира на NOVA.

„Няма да пипаме втория пенсионен стълб“: Проданов отрече планове за пренасочване на вноски към НОИ

По думите му подобна мярка не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция между България и европейската институция.

„Точно по тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия. Те трябва да одобрят общите параметри по него“, обясни председателят на бюджетната комисия.

Проданов посочи, че след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма, като последното е от 2 ноември и е подписано от министър Донев. По думите му цялата кореспонденция е публично достъпна на сайта на Европейската комисия.

  • Експертите могат да обсъждат различни варианти

Той коментира и възможността подобни идеи да бъдат обсъждани на експертно ниво в отделните министерства. Според него работата на експертите включва разглеждането на различни предложения и разработването на възможни сценарии, които впоследствие да бъдат представени на политическото ръководство.

„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, посочи той.

Според Проданов опозицията е можела да изчака официалното представяне на бюджета, за да провери дали в него действително има подобни намерения.

„Ако това беше реалност, опозицията трябваше да изчака представянето на бюджета, вместо да отправя твърдения по време на нашата пресконференция. Тогава щеше да стане ясно черно на бяло дали има подобни намерения“, заяви Проданов.

  • Какво показва одитът на Сметната палата

Проданов коментира и изводите от одита на Сметната палата. Според него обаче темата не е получила достатъчно обществено внимание заради разразилата се дискусия около пенсионния модел.

„Нека да се прави разлика между административно производство, което разследва определено физическо лице за конфликт на интереси или несъответствие в декларациите, и институционален одит, който засяга институции и процеси. Той стъпва на огромно количество документи и счетоводни записи. В крайна сметка става дума за абсолютно независим орган, какъвто е Сметната палата“, заяви Проданов.

По думите му основният извод от одита е, че държавните финанси са били управлявани без достатъчна отговорност през последните шест години. Той посочи, че значителна част от решенията са били мотивирани от краткосрочни предизборни цели, без да бъдат осигурени устойчиви приходи за тяхното финансиране.

„На първо място одитът показва, че финансите на държавата са били управлявани абсолютно безотговорно в последните шест години. Голяма част от решенията са взимани със съвсем краткосрочен предизборен мотив. Не са обезпечавани с дългосрочни приходи и източници“, коментира председателят на бюджетната комисия.

Като пример Проданов посочи увеличаването на възнагражденията, което според него е било извършвано без предварително осигурен финансов ресурс.

„Едно от най-грешните решения е свързано с това, че увеличението на възнагражденията е правено, без срещу него да стои подсигурен ресурс. Възнагражденията са нараснали с над два пъти за този период, а данъчните приходи са изоставали с 25 процентни пункта под това“, заяви Проданов.

По думите му служебните правителства на Румен Радев не са изготвяли самостоятелни бюджети, а са изпълнявали вече приети финансови рамки.

„Единственият бюджет, към който има отношение служебен кабинет на тогавашния президент Радев и по който са правени промени, е този от 2021 година. Тогава служебен министър беше Асен Василев, който направи актуализация на бюджета“, заяви Проданов.

  • Договори за пътни ремонти и задържани плащания за 1,2 млрд. лева

Като друг сериозен проблем, откроен в одита на Сметната палата, Проданов посочи значителното разминаване между първоначално заложените стойности на редица договори и окончателните суми, които държавата е платила.

По думите му в доклада има десетки подобни примери, като един от най-фрапантните е договор за текущ ремонт и поддръжка на пътна инфраструктура, чиято стойност е нараснала повече от 20 пъти.

„Установено е, че има задържани сертификати за извършена дейност, за да не бъдат фактурирани и съответно разплатени, в размер на 1,2 млрд. лева. Допълнително към това има и задържани неодобрени индексации за около 300 млн. лева. Това са дейности от 2025 г. и предходните години“, заяви Проданов.

Той обясни, че стандартната процедура предвижда след извършването на дадена дейност фирмата изпълнител да издаде сертификат. Той първо се одобрява от областното пътно управление, а след това и от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

След одобрението компанията издава фактура, държавата извършва плащането, а дейността се отчита като изпълнена. Според Проданов обаче именно този процес е бил прекъсван на етапа на одобряване на сертификатите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

Войни, инфлация и ръст на фалитите: Големите рискове пред европейската икономика

biss.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 39 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 52 минути

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 1 час

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на труса е регистриран в морето край региона Канто на дълбочина от 10 километра

<p>Големият обрат във Вашингтон: Тръмп изгуби Конгреса, но какво следва за САЩ?</p>

САЩ след междинните избори: Започва ли нова политическа ера

Свят Преди 5 часа

Какви изводи могат да бъдат направени след убедителната победа на демократите на състоялите се преди дни междинни избори

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

България Преди 5 часа

Българският щангист е уличен в употреба на анаболния стероид местеролон, но олимпийският му медал от Париж 2024 няма да бъде отнет

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Има ли втори шанс за първо впечатление: Как да спечелиш сърцето му, дори след любовен гаф

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg