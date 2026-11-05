България

Задържаха собственика на голяма фирма в Гурково след акция на ГДБОП и СДВР

Разследващите проверяват данни за незаконно проследяване и издирват специални устройства за наблюдение. Неофициално операцията се свързва и с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на града

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 5 ноември 2026, 10:30 / 5 ноември 2026, 07:40
Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики
ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“
Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево
Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП
Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха
„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година
Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“

Почина д-р Константин Тренчев - основател и дългогодишен лидер на КТ „Подкрепа“
Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

 

Четирима души са задържани при полицейска акция на територията на Гурково, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Проверява се съпричастността им към разследване за незаконно използване на специални технически средства за негласно събиране на информация.

По информация на БГНЕС сред задържаните е собственикът на голяма фирма в града, който е арестуван за 24 часа. В рамките на операцията, в която участват екипи на ГДБОП и СДВР, са блокирани производствената база на дружеството и домът на бизнесмена. Извършени са претърсвания и изземвания.

Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство за престъпление, свързано с производство, използване, продажба или държане без надлежно разрешение на специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация.

  • Разследват предполагаемо незаконно проследяване

Основната линия, по която работят разследващите, е свързана с предполагаемо незаконно проследяване. На място се издирват специални устройства за наблюдение, известни като тракери. Има съмнения, че те са били използвани за следене на определени хора.

Засега не е ясно кои са били обект на наблюдение и каква е предполагаемата връзка на задържания бизнесмен с използването на устройствата.

От СДВР потвърдиха, че се проверява съпричастността на задържаните към водено в столичната полиция разследване.

  • Акцията затруднява работата на предприятието

Междувременно претърсванията и изземването на техника създават затруднения за работата на предприятието, в което са заети стотици служители. Значителна част от продукцията му е предназначена за износ.

Предстои да стане ясно дали при действията на разследващите са открити издирваните проследяващи устройства и какви доказателства са събрани.

Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения срещу задържаните. Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят допълнителни данни за операцията и причините за арестите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; СДВР    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Русе издирва 67-годишния Дилян Хубанов

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 44 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 57 минути

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на труса е регистриран в морето край региона Канто на дълбочина от 10 километра

<p>Големият обрат във Вашингтон: Тръмп изгуби Конгреса, но какво следва за САЩ?</p>

САЩ след междинните избори: Започва ли нова политическа ера

Свят Преди 5 часа

Какви изводи могат да бъдат направени след убедителната победа на демократите на състоялите се преди дни междинни избори

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

Четири години наказание за допинг за бронзовия ни медалист Божидар Андреев

България Преди 5 часа

Българският щангист е уличен в употреба на анаболния стероид местеролон, но олимпийският му медал от Париж 2024 няма да бъде отнет

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg