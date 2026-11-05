Задържаха собственика на голяма фирма в Гурково след акция на ГДБОП и СДВР

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Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

Четирима души са задържани при полицейска акция на територията на Гурково, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Проверява се съпричастността им към разследване за незаконно използване на специални технически средства за негласно събиране на информация.

По информация на БГНЕС сред задържаните е собственикът на голяма фирма в града, който е арестуван за 24 часа. В рамките на операцията, в която участват екипи на ГДБОП и СДВР, са блокирани производствената база на дружеството и домът на бизнесмена. Извършени са претърсвания и изземвания.

Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство за престъпление, свързано с производство, използване, продажба или държане без надлежно разрешение на специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация.

Разследват предполагаемо незаконно проследяване

Основната линия, по която работят разследващите, е свързана с предполагаемо незаконно проследяване. На място се издирват специални устройства за наблюдение, известни като тракери. Има съмнения, че те са били използвани за следене на определени хора.

Засега не е ясно кои са били обект на наблюдение и каква е предполагаемата връзка на задържания бизнесмен с използването на устройствата.

От СДВР потвърдиха, че се проверява съпричастността на задържаните към водено в столичната полиция разследване.

Акцията затруднява работата на предприятието

Междувременно претърсванията и изземването на техника създават затруднения за работата на предприятието, в което са заети стотици служители. Значителна част от продукцията му е предназначена за износ.

Предстои да стане ясно дали при действията на разследващите са открити издирваните проследяващи устройства и какви доказателства са събрани.

Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения срещу задържаните. Очаква се полицията и прокуратурата да предоставят допълнителни данни за операцията и причините за арестите.