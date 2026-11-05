Арестуваха заподозрян за убийство след спецакция по горещи следи в Сливен

П олицията в Сливен е задържала мъж, по подозрение за извършване на тежко криминално престъпление със смъртен случай.

Сигналът за престъплението е получен вчера в късния следобед, съобщиха от ОДМВР-Сливен. Предприети са издирвателни действия по горещи среди. За кратко време са извършени множество оперативни и заградителни мероприятия. Малко по-късно е задържан криминално проявен мъж по подозрения за извършеното престъпление. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Сливен.

Мъж е убит с нож в Сливен

В работата по случая се включват служители от сектори „Противодействие на криминалната престъпност”, „Специални тактически действия”, „НТЛ” към ОДМВР-Сливен, сектор „Криминална полиция”, участъци и групи към РУ-Сливен, отдел „Охранителна полиция” и отдел „Разследване”.