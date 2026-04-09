Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

9 април 2026, 10:01
Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Фирмите за пътна помощ излязоха на протест в София

Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък

Протест за оставката на Сарафов в София

Поставиха паметна плоча за загиналите в

Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив

С лед като президентът Доналд Тръмп обяви двуседмично спиране на огъня срещу Иран, аз лично бях малко по-спокоен. В основата на повишените цени на горивата, които наблюдаваме, е именно военният конфликт в Близкия изток. Няма какво да се заблуждаваме – това е най-силният фактор, който влияе върху ръста на цените, включително и у нас на бензиностанциите, заяви пред NOVA служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му едно споразумение за намаляване на напрежението със сигурност би било сред основните фактори за поевтиняване на петрола.

„Но има едно голямо „но“ – ще се задържи ли това примирие, какво ще се случи след тези две седмици и как ще реагират пазарите? Видяхме още от началото на конфликта в началото на март, че след първоначалното покачване на цените над 100 долара за барел на световните пазари, в България през последните 30 дни имаше почти ежедневно поскъпване на горивата – тоест наблюдавахме плавно нарастване. Бих предположил, че ако сега има понижение, то също ще бъде сравнително плавно“, обясни Клисурски.

Той уточни, че допълнителните разходи, които служебният кабинет предвижда под формата на помощи заради високите горива, възлизат на около 125 милиона евро.

„Прогнозите за намаляване на растежа на БВП са около половин процент. Ако преди се очакваше ръст от около 3,2 на сто на годишна база, сега прогнозата е около 2,6–2,7 на сто. Този половин процент означава около половин милиард евро загуби за икономиката заради конфликта в Близкия изток. И това е при допускане, че цените на петрола няма да се покачат над 125–150 долара за барел“, добави министърът.

Относно мерките, предприети от кабинета, Клисурски отбеляза: „Целта е не просто да намерим средно положение между двете крайности – да дадем повече или да не дадем нищо, а да следваме препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка. Те, на база опита от 2022 г., съветват мерките да бъдат таргетирани – насочени към най-уязвимите граждани и ключови сектори на икономиката.“

„ЕК ясно препоръчва да не се прилагат широки мерки, обхващащи всички граждани или сектори. Намаляването на ДДС – включително за горивата – не е ефективна мярка. Видяхме го и през 2022 г. – когато се намали ДДС за определени стоки като ресторантьорски услуги или хляб, реално не се стигна до осезаемо понижение на цените за потребителите. Вместо това се намалиха приходите в бюджета, а част от ползата остана при търговците“, обясни Клисурски.

Министърът изтъкна и риска от налагане на таван на цените: „Когато изкуствено се наложи таван, първоначално това изглежда социално приемливо, но води до дефицити. Ако доставните цени са високи, а продажната цена е ограничена, търговците започват да работят на загуба и в един момент просто спират да продават. Затова таваните на цените също са мярка, към която не бихме прибегнали.“

По отношение на помощта за междуселищни автобусни превози от 17 милиона евро, Клисурски обясни: „Тя е насочена към линии, регулирани от общините, където крайните цени за потребителите са фиксирани. Държавата подпомага системата чрез общините, които компенсират превозвачите. Целта е да се защитят хората, които разчитат на този транспорт – например пътуващи ежедневно до работа.“

„Що се отнася до бюджета – стремим се мерките да бъдат ефективни, но и финансово устойчиви. Общият пакет от около 125 милиона евро представлява приблизително 0,1% от БВП. Това означава ограничено увеличение на бюджетния дефицит, което остава в рамките на допустимото. Ако ситуацията се влоши, сме готови да предприемем допълнителни мерки, но вероятно за сметка на пренасочване на други разходи“, добави той.

Относно идеите за таван върху печалбите и безплатен градски транспорт, Клисурски посочи, че тези мерки са рискови и финансово натоварващи бюджета: „Вместо това вече сме предоставили допълнителни средства за градски транспорт и сме насочили помощта към най-уязвимите групи. Целта ни е да подпомогнем хората, без да стимулираме прекомерно потребление и без да създаваме допълнителен инфлационен натиск.“

По отношение на разходите в министерствата за незаети щатни бройки Клисурски обясни:Тези течове трябва да бъдат запушени чрез редовния бюджет за 2026 г. Разходите за персонал вече са утвърдени в бюджета за 2025 г. и могат да бъдат оптимизирани с новия бюджет.“

Министърът подчерта, че скокът на дефицита към март се дължи основно на увеличението на разходите за персонал, пенсии и социални плащания, както и на реализираните капиталови инвестиции по ПВУ, които само през март надхвърлят половин милиард евро.

Източник: NOVA    
"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Единият е с 5% изгаряния, а другият – с 21%

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Вълнуваща селекция от романтични премиери, обичани заглавия и музика очаква зрителите по време на най-светлите празници

„Опитните шофьори" са част от проблема, а не решението

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания" понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата", защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика"

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер", докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове"

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Това обяви иранският посланик в Пакистан

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад след Hell's Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат"? Учените разгадаха мистерията

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите

Рюте за войната в Иран: Тест, който някои европейски съюзници не издържаха

Генералният секретар на НАТО направи коментара си след среща с Доналд Тръмп в Белия дом

