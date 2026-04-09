Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

П о Великден е „Време за надежда“ – екипът на Новините на NOVA отново ще даде шанс на бездомни кучета да открият своя нов дом. В централната емисия новини в дните между 10 и 13 април водещите на прогнозата за времето ще си партнират със специални четириноги партньори, които търсят своето истинско семейство.

Празничните издания на сутрешния блок „Здравей, България“ на 10 и 13 април ще започнат в 6:55 ч. Публицистичното предаване „Пресечна точка“ отново ще предложи разширен коментар на важните теми от деня с интересни събеседници и лидери на мнение от 16:10 ч.

Специално издание на „Темата на NOVA” с автор Ани Салич ще насочи вниманието към традициите, останали по българските земи в наследство от древни времена и забравени култури на Велика събота (11 април) веднага след централната емисия Новините на NOVA.

На Възкресение Христово (12 април) до Марина Цекова в ефира на „Събуди се“ ще застане репортерът Румен Бахов, който ще предложи различен поглед към празника от морския бряг. Предаването ще е с удължено издание от 7:30 ч. до 12:00 ч. Сред акцентите са среща с Мелнишкия епископ Герасим, както и с обичаната певица Мария Илиева и майка й – диригентът Ваня Монева. Творецът Мариус Куркински ще разкрие част от себе си в авторската рубрика на Мариян Станков – Мон Дьо. Роботът Робърт ще посрещне първия си Великден в компанията на репортера Юлиан Стоянов и хората от дома за възрастни хора „Надежда“ в разговор за минало и бъдеще.

В следобедните часове празничното издание на „На фокус с Лора Крумова“ ще срещне зрителите на NOVA с олимпийската бронзова медалистка в биатлона Лора Христова, световно известният художник Недко Солаков и певицата, която обича България и народната песен Деси Слава.

Новините на NOVA ще продължат да следят актуалните теми в страната, предизборната обстановка и най-важното от горещите събития в международен план. На Разпети петък (10 април) интервюто след новините ще бъде със специален гост – Ловчански митрополит Гавриил. Броени часове преди посрещането на Възкресение, централната емисия новини в събота (11 април) ще бъде на живо от патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ с водещ Христо Калоферов. Отговорният редактор Александрина Аврамова ще бъде специален пратеник на медията на парламентарните избори в Унгария, които ще се случат на Великден, 12 април.

Източник: NOVA

Филмов маратон очаква зрителите в почивните дни. На Разпети петък (10 април) в 12:30 ч. „Лъжичка любов“ ще разкаже историята на талантливия кулинар Лия, която ще открие, че в бизнеса е точно като в любовта – може да разцъфти само ако има доверие. Следобедът продължава с премиерното заглавие „Печелившият отбор“ (14:15 ч.), в което футболната кариера на млада звезда неочаквано ще приключи, за да освободи място за ново начало извън терена. В 21:30 ч. зрителите ще се забавляват с Джон Траволта и Робин Уилямс в комедията „Стари кучета“.

На Велика събота (11 април) интригуващата история в „Изпечено убийство: Само десерт” започва в 13:00 ч. По-късно романтичната комедия „Просто кажи „да” (14:50 ч.) ще напомни, че понякога любовта идва неочаквано. Вечерта звездното трио – Брадли Купър, Ема Стоун и Рейчъл Макадамс, ще бъде въвлечено в любовен триъгълник в романтичната комедия „Алоха“ (21:30 ч.). Мюзикълът „Уестсайдска история” (23:40 ч.) на режисьора Стивън Спилбърг ще върне зрителите в 50-те години на миналия век, за да се впуснат в преследване на истинските отношения между хората без значение от произхода и цвета на кожата им.

На Възкресение Христово (12 април) в 12:30 ч. млада дизайнерка ще преосмисли приоритетите си в търсене на своя път в романтичното приключение „Подай лапа”. Следва премиерата на „Истинската аз” (14:15 ч.), в която прочута писателка, изпаднала в творческа криза, ще открие вдъхновение и любов на неочаквано място. В 21:30 ч. Сандра Бълок и Райън Рейнолдс ще се превърнат в двойка по неволя в романтичната комедия „Предложението”, а в „Отвъд маската” (23:40 ч.) любовта ще бъде движеща сила за Уил Рейнолдс.

На Велики понеделник (13 април) специален концерт акцент в празничната програма е фолклорният концерт „Деси Слава: България в душата ми” от 12:30 ч. Спектакълът ще представи едни от най-обичаните български фолклорни песни в изпълнение на гласовитата певица Деси Слава.

Празничната селекция продължава и на Велики понеделник (13 април) с вълнуващата битка между доброто и злото в „Соник: Филмът 2“ (9:30 ч.). В 14:15 ч. премиерната романтична комедия „Свали шапка за любовта” ще представи историята на млада дизайнерка на шапки, която преследвайки блясъка на висшето общество ще открие себе си. В 20:00 ч. Том Круз ще се противопостави на системата в екшън „Топ Гън: Маверик”.

