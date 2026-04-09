Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

9 април 2026, 10:27
П о Великден е „Време за надежда“ – екипът на Новините на NOVA отново ще даде шанс на бездомни кучета да открият своя нов дом. В централната емисия новини в дните между 10 и 13 април водещите на прогнозата за времето ще си партнират със специални четириноги партньори, които търсят своето истинско семейство.

Празничните издания на сутрешния блок „Здравей, България“ на 10 и 13 април ще започнат в 6:55 ч. Публицистичното предаване „Пресечна точка“ отново ще предложи разширен коментар на важните теми от деня с интересни събеседници и лидери на мнение от 16:10 ч.

Специално издание на „Темата на NOVA” с автор Ани Салич ще насочи вниманието към традициите, останали по българските земи в наследство от древни времена и забравени култури на Велика събота (11 април) веднага след централната емисия Новините на NOVA.

На Възкресение Христово (12 април) до Марина Цекова в ефира на „Събуди се“ ще застане репортерът Румен Бахов, който ще предложи различен поглед към празника от морския бряг. Предаването ще е с удължено издание от 7:30 ч. до 12:00 ч. Сред акцентите са среща с Мелнишкия епископ Герасим, както и с обичаната певица Мария Илиева и майка й – диригентът Ваня Монева. Творецът Мариус Куркински ще разкрие част от себе си в авторската рубрика на Мариян Станков – Мон Дьо. Роботът Робърт ще посрещне първия си Великден в компанията на репортера Юлиан Стоянов и хората от дома за възрастни хора „Надежда“ в разговор за минало и бъдеще.

В следобедните часове празничното издание на „На фокус с Лора Крумова“ ще срещне зрителите на NOVA с олимпийската бронзова медалистка в биатлона Лора Христова, световно известният художник Недко Солаков и певицата, която обича България и народната песен Деси Слава.

Новините на NOVA ще продължат да следят актуалните теми в страната, предизборната обстановка и най-важното от горещите събития в международен план. На Разпети петък (10 април) интервюто след новините ще бъде със специален гост – Ловчански митрополит Гавриил. Броени часове преди посрещането на Възкресение, централната емисия новини в събота (11 април) ще бъде на живо от патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ с водещ Христо Калоферов. Отговорният редактор Александрина Аврамова ще бъде специален пратеник на медията на парламентарните избори в Унгария, които ще се случат на Великден, 12 април.

Филмов маратон очаква зрителите в почивните дни. На Разпети петък (10 април) в 12:30 ч. „Лъжичка любов“ ще разкаже историята на талантливия кулинар Лия, която ще открие, че в бизнеса е точно като в любовта – може да разцъфти само ако има доверие. Следобедът продължава с премиерното заглавие „Печелившият отбор“ (14:15 ч.), в което футболната кариера на млада звезда неочаквано ще приключи, за да освободи място за ново начало извън терена. В 21:30 ч. зрителите ще се забавляват с Джон Траволта и Робин Уилямс в комедията „Стари кучета“.

На Велика събота (11 април) интригуващата история в „Изпечено убийство: Само десерт” започва в 13:00 ч. По-късно романтичната комедия „Просто кажи „да” (14:50 ч.) ще напомни, че понякога любовта идва неочаквано. Вечерта звездното трио – Брадли Купър, Ема Стоун и Рейчъл Макадамс, ще бъде въвлечено в любовен триъгълник в романтичната комедия „Алоха“ (21:30 ч.). Мюзикълът „Уестсайдска история” (23:40 ч.) на режисьора Стивън Спилбърг ще върне зрителите в 50-те години на миналия век, за да се впуснат в преследване на истинските отношения между хората без значение от произхода и цвета на кожата им.

На Възкресение Христово (12 април) в 12:30 ч. млада дизайнерка ще преосмисли приоритетите си в търсене на своя път в романтичното приключение „Подай лапа”. Следва премиерата на „Истинската аз” (14:15 ч.), в която прочута писателка, изпаднала в творческа криза, ще открие вдъхновение и любов на неочаквано място. В 21:30 ч. Сандра Бълок и Райън Рейнолдс ще се превърнат в двойка по неволя в романтичната комедия „Предложението”, а в „Отвъд маската” (23:40 ч.) любовта ще бъде движеща сила за Уил Рейнолдс.

На Велики понеделник (13 април) специален концерт акцент в празничната програма е фолклорният концерт „Деси Слава: България в душата ми” от 12:30 ч. Спектакълът ще представи едни от най-обичаните български фолклорни песни в изпълнение на гласовитата певица Деси Слава.

Празничната селекция продължава и на Велики понеделник (13 април) с вълнуващата битка между доброто и злото в „Соник: Филмът 2“ (9:30 ч.). В 14:15 ч. премиерната романтична комедия „Свали шапка за любовта” ще представи историята на млада дизайнерка на шапки, която преследвайки блясъка на висшето общество ще открие себе си. В 20:00 ч. Том Круз ще се противопостави на системата в екшън „Топ Гън: Маверик”.

"Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Единият е с 5% изгаряния, а другият – с 21%

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Това обяви иранският посланик в Пакистан

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите

