Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Н овият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, е в несъстоятелност и е подложен на медицинско лечение в свещения град Кум, според разузнавателна оценка, която предполага, че той не е способен да управлява страната.

Дипломатическа бележка, за която се смята, че се основава на американско и израелско разузнаване и е споделена със съюзниците от Персийския залив, сочи, че Хаменей – син на убития дългогодишен лидер Али Хаменей – е в безсъзнание и се лекува от „тежко“ медицинско състояние.

Документът, видян от The Times , разкрива местоположението на върховния лидер за първи път. Централният град, намиращ се на 140 км южно от Техеран, се счита за свещен в шиитския ислям.

„Моджтаба Хаменей се лекува в Кум в тежко състояние, като не е в състояние да участва в каквото и да е вземане на решения от режима“, се казва в текста.

Според бележката тялото на по-възрастния Хаменей се подготвя за погребение в Кум, седалището на шиитската духовна власт, известен като религиозната столица на страната. Аятолах Али Хаменей беше убит при атака на американско-израелските сили на 28 февруари.

Посочва се, че разузнавателните агенции са идентифицирали подготовка на „основите, необходими за изграждането на голям мавзолей в Кум“ за „повече от един гроб“, което предполага, че други членове на семейството – а евентуално и самият Моджтаба – биха могли да бъдат погребани до покойния върховен лидер.

Информацията за местоположението на младия Хаменей се смята за известна на американските и израелските шпионски служби от известно време, но не е била оповестявана публично досега. Американската Агенция за национална сигурност (NSA) и представителството на Иран във Вашингтон са били потърсени за коментар.

Иран потвърди, че новият върховен лидер е бил ранен при същия въздушен удар, при който загинаха баща му, майка му, съпругата му Захра Хадад-Адел и един от синовете му в първия ден на войната, която оттогава подпали региона. Младият Хаменей не е бил виждан нито чуван от началото на войната, въпреки че беше избран за наследник на баща си в началото на март.

Оттогава по иранската държавна телевизия бяха прочетени две изявления, приписвани на 56-годишния Хаменей. В понеделник каналът разпространи видео, създадено с изкуствен интелект (AI), показващо лидера да влиза в командна зала и да анализира карта на израелската ядрена централа в Димона. Липсата на запис на гласа му засилва тежестта на непотвърдените съобщения, че той остава в критично състояние.

Докато иранските служители настояват, че новият върховен лидер „ръководи“ страната, предишни доклади намекваха за медицинското му състояние. Опозиционни групи твърдят, че той е в кома в болница, докато други предполагат, че е с фрактура на крака и наранявания на лицето.

Докладваната му неспособност поставя под съмнение статута на Хаменей в страна, където върховният лидер е абсолютната политическа и религиозна власт. Това може да породи спекулации, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) запазва де факто контрола над страната, а Хаменей е само мълчалива фигура или марионетка. Президентът Тръмп заяви, че преговаря с други ирански служители, но изрично подчерта, че не се занимава с върховния лидер.

Иранските държавни новинарски агенции първоначално съобщиха, че Али Хаменей, който беше на 86 години, ще бъде погребан в шиитския храм в родния му град Машхад, който е място за поклонение. Появиха се съобщения, че в Техеран ще се проведе публична церемония за оплакване, макар че не беше обявена дата.

Иранското правителство заяви, че държавното погребение на по-възрастния Хаменей е отложено поради „очакване на безпрецедентна посещаемост“. Въпреки това възникнаха въпроси около забавянето, предвид шиитската традиция мъртвите да се погребват веднага след смъртта им. Сряда отбелязва 40 дни от смъртта на Хаменей на 28 февруари, което е краят на традиционния траурен период.

Не е ясно дали Кум може да бъде временно място за покой поради опасения за сигурността, че Израел или САЩ могат да атакуват публична церемония. Във всеки случай погребението на Али Хаменей вероятно ще бъде в рязък контраст с това на неговия предшественик аятолах Рухола Хомейни през 1989 г., когато около 10 милиона души се събраха, а тълпата едва не разкъса тялото му в хаоса.

В бележката се посочва, че иранските служители ще се стремят да избегнат подобно бедствие, при което цивилни биха могли да се опитат да прекъснат церемонията или да вандализират гробовете. Малко преди избухването на войната силите на IRGC се сблъскаха с бойци от „Муджахидин-е Халк“ след опит на групата за въоръжено превземане на комплекса „Мотахари“, където се намираше щабът на Хаменей и други ключови институции на режима.