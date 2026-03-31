ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

Е вропейският съюз призова държавите членки да намалят вътрешното потребление на горива заради рязкото поскъпване на енергията, предизвикано от войната в Близкия изток.

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

„Няма универсално решение. Ясно е обаче, че колкото повече се пести петрол - особено дизел и авиационно гориво, толкова по-добре ще се справим“, заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след среща с министрите от 27-те страни членки.

„Намираме се в ситуация, която може да се влоши, и в която намаляването на потреблението е необходимо“, добави той.