Любопитно

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

9 април 2026, 10:12
Източник: Getty Images

А вторката на бестселъра "Прислужницата" Фрида Макфадън, която години наред пишеше под псевдоним и се появяваше публично единствено с перука и очила, разкри истинската си самоличност. В емоционално интервю за USA Today Макфадън сподели, че зад известното име стои д-р Сара Коен.

„Намирам се в момент от кариерата си, в който съм уморена това да бъде тайна. Уморена съм хората да спорят дали съм истински човек, или съм трима мъже“, призна тя. „Аз съм истински човек, имам истинска самоличност и нямам какво да крия.“

45-годишната Коен е практикуващ лекар, специализиран в лечението на мозъчни разстройства – роля, която успешно балансира с шеметната си писателска кариера. Въпреки че публичният ѝ образ включваше дегизировка, тя уточни, че носи очила в ежедневието си, но косата, която почитателите са виждали по време на нейни изяви, е била перука.

„Нямам представа как да си оформям косата“, сподели тя пред изданието, добавяйки, че реалният ѝ живот е „много по-скучен от всичко, което се случва в книгите ми“.

Писателката обясни, че първоначално е избрала псевдонима, за да избегне конфликти с работата си в болницата. „Целта ми беше да го запазя в тайна, докато не бъда готова да се оттегля от лекарската си работа, за да не се окаже, че всички, с които работя, изведнъж са разбрали и това е компрометирало способността ми да си върша работата“, каза тя.

Въпреки усилията ѝ, колегите ѝ в крайна сметка разкрили истината. По думите на Макфадън те са били „наистина мили“ и са пазели тайната ѝ, като мнозина дори не подозирали, че работят рамо до рамо със световноизвестна авторка. Едва след това тя започнала да носи книгите си в болницата.

Мистерията около самоличността ѝ роди вълна от онлайн теории. В епизод на подкаста „Open Book“ с Джена Буш Хейгър от 11 декември, Макфадън коментира някои от слуховете: „Някои от тях са просто толкова нестандартни. Някои са страхотни. Мисля, че всеки автор получава обвинения, че „ИИ пише книгите му“, въпреки че повечето от тях са написани преди изкуствения интелект. Едно от много забавните неща е, когато хората казват, че съм трима мъже – това ми се струва много смешно.“

Тя си спомни и за едно особено причудливо твърдение, свързано с нейна снимка: „Видях публикация, в която някой твърдеше, че на авторската ми снимка деколтето ми е обработено с фотошоп“, разказа тя, допълвайки, че човекът дори е обсъждал тази теория със съпругата си.

Поддържането на тайната е означавало и отказ от директен контакт с феновете. „Много е трудно“, призна тя. „Виждам как колегите ми правят огромни книжни турнета, каквито аз никога не предприемам, и се чувствам зле от този факт.“

В подкаста тя подчерта, че писането никога не е имало за цел да замени медицинската ѝ практика. „Някои хора започват да пишат с надеждата да напуснат основната си работа, но аз не го направих поради тази причина. Просто се забавлявах. Продължих да бъда лекар, защото, първо, работих много усилено, за да стигна дотук, и намирам професията за наистина удовлетворяваща. Обичам да преглеждам пациенти и да помагам на хората.“

Балансът между двете поприща обаче понякога е поставял психиката ѝ на изпитание. „Имаше един момент, всъщност беше, когато пишех третата книга за "Прислужницата" и се местехме да живеем другаде едновременно с това – просто губех ума си“, споделя авторката. „Почти получавах панически атаки.“

Въпреки че лицето ѝ вече е познато на света, тя планира да продължи да пише под утвърдения си псевдоним. „Въпреки че досега не съм казвала истинското си име, чувствам, че през цялото време съм споделяла истинското си аз и всичко, което съм им казвала, е било истина“, заяви тя. „Въпреки че името ще бъде изненада, нищо друго няма да бъде. Винаги съм била искрена с читателите си.“

Междувременно творчеството на Макфадън вече излиза извън пределите на литературата. Екранизацията на "Прислужницата" със Сидни Суини и Аманда Сейфрид вече пожъна огромен успех. В момента се подготвя и продължението – „Тайната на прислужницата“, в което Суини се завръща в ролята си, а към актьорския състав се присъединява и Кирстен Дънст. Датата на премиерата на новия филм все още не е обявена.

Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Тита изненадва с баладата

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

България Преди 18 минути

Единият е с 5% изгаряния, а другият – с 21%

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

България Преди 31 минути

Днешният ден е едновременно велик празник и духовен вододел за православните християни, подчерта Негово Светейшество

<p>Черно утро в София: Камион блъсна и уби жена в &bdquo;Захарна фабрика&ldquo;</p>

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

България Преди 1 час

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

<p>Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си</p>

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Свят Преди 1 час

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

<p>Очаква ли се спад в цените на горивата?</p>

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

България Преди 1 час

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Технологии Преди 1 час

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

България Преди 1 час

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

България Преди 1 час

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

<p>Петролът отново &quot;избухна&quot; - страхът от нова ескалация разтърси пазарите</p>

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

<p>Почина звезда от &bdquo;Игра на тронове&ldquo;</p>

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Свят Преди 1 час

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Любопитно Преди 1 час

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Свят Преди 1 час

Това обяви иранският посланик в Пакистан

<p>Самолет избухна в пламъци след катастрофа&nbsp;в Аризона, двама загинаха</p>

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Свят Преди 1 час

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад Младенович

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

<p>Тръмп заплаши: &quot;Стрелбата започва&quot;, ако няма сделка с Иран</p>

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

Свят Преди 2 часа

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Любопитно Преди 2 часа

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

MONA пя на гръцки, изненадаха я с торта и рози

Edna.bg

Осъдиха на 15 години затвор „Кетаминовата кралица“ за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Мъри Стоилов: Ще постигнем целта си, ако играем както през второто полувреме с Галатасарай

Gong.bg

В памет на Боби Михайлов: Левски сменя синия си екип срещу Арда

Gong.bg

ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg