Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

А вторката на бестселъра "Прислужницата" Фрида Макфадън, която години наред пишеше под псевдоним и се появяваше публично единствено с перука и очила, разкри истинската си самоличност. В емоционално интервю за USA Today Макфадън сподели, че зад известното име стои д-р Сара Коен.

„Намирам се в момент от кариерата си, в който съм уморена това да бъде тайна. Уморена съм хората да спорят дали съм истински човек, или съм трима мъже“, призна тя. „Аз съм истински човек, имам истинска самоличност и нямам какво да крия.“

Двойственият живот на една звезда

45-годишната Коен е практикуващ лекар, специализиран в лечението на мозъчни разстройства – роля, която успешно балансира с шеметната си писателска кариера. Въпреки че публичният ѝ образ включваше дегизировка, тя уточни, че носи очила в ежедневието си, но косата, която почитателите са виждали по време на нейни изяви, е била перука.

„Нямам представа как да си оформям косата“, сподели тя пред изданието, добавяйки, че реалният ѝ живот е „много по-скучен от всичко, което се случва в книгите ми“.

Писателката обясни, че първоначално е избрала псевдонима, за да избегне конфликти с работата си в болницата. „Целта ми беше да го запазя в тайна, докато не бъда готова да се оттегля от лекарската си работа, за да не се окаже, че всички, с които работя, изведнъж са разбрали и това е компрометирало способността ми да си върша работата“, каза тя.

Въпреки усилията ѝ, колегите ѝ в крайна сметка разкрили истината. По думите на Макфадън те са били „наистина мили“ и са пазели тайната ѝ, като мнозина дори не подозирали, че работят рамо до рамо със световноизвестна авторка. Едва след това тя започнала да носи книгите си в болницата.

Край на онлайн спекулациите

Мистерията около самоличността ѝ роди вълна от онлайн теории. В епизод на подкаста „Open Book“ с Джена Буш Хейгър от 11 декември, Макфадън коментира някои от слуховете: „Някои от тях са просто толкова нестандартни. Някои са страхотни. Мисля, че всеки автор получава обвинения, че „ИИ пише книгите му“, въпреки че повечето от тях са написани преди изкуствения интелект. Едно от много забавните неща е, когато хората казват, че съм трима мъже – това ми се струва много смешно.“

Тя си спомни и за едно особено причудливо твърдение, свързано с нейна снимка: „Видях публикация, в която някой твърдеше, че на авторската ми снимка деколтето ми е обработено с фотошоп“, разказа тя, допълвайки, че човекът дори е обсъждал тази теория със съпругата си.

Цената на анонимността

Поддържането на тайната е означавало и отказ от директен контакт с феновете. „Много е трудно“, призна тя. „Виждам как колегите ми правят огромни книжни турнета, каквито аз никога не предприемам, и се чувствам зле от този факт.“

В подкаста тя подчерта, че писането никога не е имало за цел да замени медицинската ѝ практика. „Някои хора започват да пишат с надеждата да напуснат основната си работа, но аз не го направих поради тази причина. Просто се забавлявах. Продължих да бъда лекар, защото, първо, работих много усилено, за да стигна дотук, и намирам професията за наистина удовлетворяваща. Обичам да преглеждам пациенти и да помагам на хората.“

Балансът между двете поприща обаче понякога е поставял психиката ѝ на изпитание. „Имаше един момент, всъщност беше, когато пишех третата книга за "Прислужницата" и се местехме да живеем другаде едновременно с това – просто губех ума си“, споделя авторката. „Почти получавах панически атаки.“

Какво следва за Фрида Макфадън?

Въпреки че лицето ѝ вече е познато на света, тя планира да продължи да пише под утвърдения си псевдоним. „Въпреки че досега не съм казвала истинското си име, чувствам, че през цялото време съм споделяла истинското си аз и всичко, което съм им казвала, е било истина“, заяви тя. „Въпреки че името ще бъде изненада, нищо друго няма да бъде. Винаги съм била искрена с читателите си.“

Междувременно творчеството на Макфадън вече излиза извън пределите на литературата. Екранизацията на "Прислужницата" със Сидни Суини и Аманда Сейфрид вече пожъна огромен успех. В момента се подготвя и продължението – „Тайната на прислужницата“, в което Суини се завръща в ролята си, а към актьорския състав се присъединява и Кирстен Дънст. Датата на премиерата на новия филм все още не е обявена.