32 години по-късно изчезнала жена е открита като майка на три деца и детектив

У ченичка от Аризона, избягала от дома си и видяна за последен път преди 32 години, според съобщенията сега живее като омъжена майка на три деца и работи за частен детектив, съобщава The Post.

Кристина Планте е била на 13 години, когато изчезва от къщата на родителите си в Стар Вали, североизточно от Финикс, в един неделен следобед през май 1994 г. Сега, на 45 години, бившата безследно изчезнала тийнейджърка е открита да живее в Спрингфийлд, Мисури, в къща с пет спални, която споделя със съпруга си, 49-годишния Шон Холън, съобщава Daily Mail.

„Бях вцепенена“: Разкриха причината за изчезването на тийнейджърка преди 30 години

Откакто самоличността ѝ беше разкрита, Планте дава много малко подробности за изминалите три десетилетия. Според информацията тя се е омъжила още като тийнейджърка и е родила трима синове, преди да придобие диплома по психология и да започне работа във фирма за частни разследвания.

„Тя не ни съдейства особено. Не казва с кого се е срещнала или как изобщо се е измъкнала от града“, заяви пред Daily Mail главният заместник-шериф на окръг Джила, Джим Лати.

Тийнейджърка, изчезнала преди повече от 30 години, бе открита по чудо жива

„Тя призна, че е избягала. Не е искала да бъде там“, добави той.

Холън сподели, че се е омъжила през 1998 г. – четири години след като чичо ѝ я обявява за издирване, което предизвика мащабна спасителна операция. Планте е споделила статуса си на бегълка със съпруга си, преди двамата да сключат брак, но Холън отказа да даде повече подробности за това, което тя му е разказала.

Полицията дълго време подозираше, че момичето е било отвлечено от майка си Мери, която не е имала законно попечителство над дъщеря си. След години без нова следа, случаят беше разплетен, когато беше поет от нов отдел за „студени досиета“, ръководен от капитан Джейми Гарет. Използвайки модерни технологии и социални медии, екипът на Гарет успя да я проследи до новия ѝ дом, където тя разкри, че е напуснала по собствена воля.

„Казах ѝ: „Знаете ли, бяхме с впечатлението, че някой ви е отвлякъл. Това се считаше за престъпление“, разказа Гарет пред NewsNation.

„Бях изумен. Добре, значи просто сте избягали“, допълва Гарет.

„Изненаданата“ Планте отказа да даде каквито и да е подробности, които потенциално биха могли да уличат някого, който ѝ е помогнал, добави заместник-шериф Лати.

„Тя беше много, много обрана и искаше да запази личния си живот възможно най-неприкосновен“, обясни той.

Изчезването на Планте вероятно е породено от битка за попечителство - баща ѝ е имал правата над нея, но тя е искала да живее с майка си, заяви пред NBC News бившият заместник-шериф на окръг Джила, Тери Хъджънс.

Той твърди, че майката и дъщерята са се срещнали в конюшня, където Планте е държала коня си, преди да отпътуват към летището във Финикс и да изчезнат.

Имотните регистри, прегледани от Daily Mail, показват, че майката на Планте също е живеела в Спрингфийлд, Мисури, още през август 1995 г. По-късно майката се омъжва повторно, но вторият ѝ съпруг, Дан Ууд, починал през 2006 г.

През декември 2024 г. Планте става попечителка на майка си след поставена диагноза болест на Паркинсон. Според съдебните документи в момента майка ѝ живее в специализиран дом за грижи.