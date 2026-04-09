Свят

32 години по-късно изчезнала жена е открита като майка на три деца и детектив

Развръзката по случая с Кристина Планте разкрива неочаквани подробности: момичето не е било отвлечено, а е избягало доброволно. Днес тя е успешен психолог и детектив, но отказва да издаде хората, помогнали ѝ да се укрива от властите три десетилетия

32 години по-късно изчезнала жена е открита като майка на три деца и детектив
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

У ченичка от Аризона, избягала от дома си и видяна за последен път преди 32 години, според съобщенията сега живее като омъжена майка на три деца и работи за частен детектив, съобщава The Post.

Кристина Планте е била на 13 години, когато изчезва от къщата на родителите си в Стар Вали, североизточно от Финикс, в един неделен следобед през май 1994 г. Сега, на 45 години, бившата безследно изчезнала тийнейджърка е открита да живее в Спрингфийлд, Мисури, в къща с пет спални, която споделя със съпруга си, 49-годишния Шон Холън, съобщава Daily Mail.

„Бях вцепенена“: Разкриха причината за изчезването на тийнейджърка преди 30 години

Откакто самоличността ѝ беше разкрита, Планте дава много малко подробности за изминалите три десетилетия. Според информацията тя се е омъжила още като тийнейджърка и е родила трима синове, преди да придобие диплома по психология и да започне работа във фирма за частни разследвания.

„Тя не ни съдейства особено. Не казва с кого се е срещнала или как изобщо се е измъкнала от града“, заяви пред Daily Mail главният заместник-шериф на окръг Джила, Джим Лати.

Тийнейджърка, изчезнала преди повече от 30 години, бе открита по чудо жива

„Тя призна, че е избягала. Не е искала да бъде там“, добави той.

Холън сподели, че се е омъжила през 1998 г. – четири години след като чичо ѝ я обявява за издирване, което предизвика мащабна спасителна операция. Планте е споделила статуса си на бегълка със съпруга си, преди двамата да сключат брак, но Холън отказа да даде повече подробности за това, което тя му е разказала.

Полицията дълго време подозираше, че момичето е било отвлечено от майка си Мери, която не е имала законно попечителство над дъщеря си. След години без нова следа, случаят беше разплетен, когато беше поет от нов отдел за „студени досиета“, ръководен от капитан Джейми Гарет. Използвайки модерни технологии и социални медии, екипът на Гарет успя да я проследи до новия ѝ дом, където тя разкри, че е напуснала по собствена воля.

„Казах ѝ: „Знаете ли, бяхме с впечатлението, че някой ви е отвлякъл. Това се считаше за престъпление“, разказа Гарет пред NewsNation.

„Бях изумен. Добре, значи просто сте избягали“, допълва Гарет.

„Изненаданата“ Планте отказа да даде каквито и да е подробности, които потенциално биха могли да уличат някого, който ѝ е помогнал, добави заместник-шериф Лати.

„Тя беше много, много обрана и искаше да запази личния си живот възможно най-неприкосновен“, обясни той.

Изчезването на Планте вероятно е породено от битка за попечителство - баща ѝ е имал правата над нея, но тя е искала да живее с майка си, заяви пред NBC News бившият заместник-шериф на окръг Джила, Тери Хъджънс.

Той твърди, че майката и дъщерята са се срещнали в конюшня, където Планте е държала коня си, преди да отпътуват към летището във Финикс и да изчезнат.

Имотните регистри, прегледани от Daily Mail, показват, че майката на Планте също е живеела в Спрингфийлд, Мисури, още през август 1995 г. По-късно майката се омъжва повторно, но вторият ѝ съпруг, Дан Ууд, починал през 2006 г.

През декември 2024 г. Планте става попечителка на майка си след поставена диагноза болест на Паркинсон. Според съдебните документи в момента майка ѝ живее в специализиран дом за грижи.

Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Тита изненадва с баладата

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

<p>Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис</p>

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

Днешният ден е едновременно велик празник и духовен вододел за православните християни, подчерта Негово Светейшество

<p>Черно утро в София: Камион блъсна и уби жена в &bdquo;Захарна фабрика&ldquo;</p>

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

<p>Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си</p>

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

<p>Очаква ли се спад в цените на горивата?</p>

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

<p>Петролът отново &quot;избухна&quot; - страхът от нова ескалация разтърси пазарите</p>

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

<p>Почина звезда от &bdquo;Игра на тронове&ldquo;</p>

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Това обяви иранският посланик в Пакистан

<p>Самолет избухна в пламъци след катастрофа&nbsp;в Аризона, двама загинаха</p>

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад Младенович

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

<p>Тръмп заплаши: &quot;Стрелбата започва&quot;, ако няма сделка с Иран</p>

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Защо най-големите черни дупки във Вселената „спряха да ядат“? Учените разгадаха мистерията

Изследването на растежа на черните дупки е ключово за разбирането на еволюцията на галактиките и образуването на звездите

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

MONA пя на гръцки, изненадаха я с торта и рози

Edna.bg

Осъдиха на 15 години затвор „Кетаминовата кралица“ за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Мъри Стоилов: Ще постигнем целта си, ако играем както през второто полувреме с Галатасарай

Gong.bg

В памет на Боби Михайлов: Левски сменя синия си екип срещу Арда

Gong.bg

ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg