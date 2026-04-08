Протест за оставката на Сарафов в София

П ротест се състоя тази вечер пред Съдебната палата с искане за оставката на главния прокурор Борислав Сарафов, предаде БГНЕС.
Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира протеста под мотото „Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!“.
Протестиращите заявиха, че са излезли в подкрепа на служебните министри Емил Дечев и Андрей Янкулов, които имат смелостта да се противопоставят на абсурдите и да назоват нещата с истинските им имена.