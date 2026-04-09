Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

К амион е ударил пешеходец в София, твърдят очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

От ЦСМП съобщиха за NOVA , че сигналът е получен малко преди 8 часа тази сутрин. Веднага е изпратена линейка на място, но за съжаление спешният екип е установил смъртта ѝ.

Машината е блъснала 63-годишна жена, а тя е починала, съобщиха за "24 часа" от СДВР.

Инцидентът е станал минути преди 8 часа на Велики четвъртък на улица "Щросмайер" между кварталите "Захарна фабрика" и "Света Троица".

Изяснява се самоличността на загиналата жена и обстоятелствата около пътното произшествие.