България

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

9 април 2026, 10:08
Източник: iStock

К амион е ударил пешеходец в София, твърдят очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

От ЦСМП съобщиха за NOVA, че сигналът е получен малко преди 8 часа тази сутрин. Веднага е изпратена линейка на място, но за съжаление спешният екип е установил смъртта ѝ.

Машината е блъснала 63-годишна жена, а тя е починала, съобщиха за "24 часа" от СДВР.

Инцидентът е станал минути преди 8 часа на Велики четвъртък на улица "Щросмайер" между кварталите "Захарна фабрика" и "Света Троица".

Изяснява се самоличността на загиналата жена и обстоятелствата около пътното произшествие.

Според очевидци жената пресичала на нерегламентирано място, съобщават от БНТ.

 

Катастрофа в София Камион Пешеходец Смърт Пътен инцидент Улица Щросмайер Загинала жена Захарна фабрика Света Троица Велики четвъртък
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

