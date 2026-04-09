Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

9 април 2026, 09:41
В дните преди Великден се очаква засилен трафик по основните изходи на София, като над 191 000 превозни средства ще излязат от столицата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

От пътната агенция допълват, че през миналата година за великденските празници автомобилите, напуснали столицата, са били около 185 000.

Засилен контрол за Великден: Цивилни патрули се включват в трафика по магистралите

В дните около Великден ще се ограничава движението на камионите над 12 т по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ и участък от път I-1 в област Благоевград, предупредиха още от агенцията.

Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде „Тракия“, по която се прогнозира да се движат около 62 хил. превозни средства, следвана от „Хемус“ - над 35 хил., и „Струма“ – 32 хил. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4000 пътни превозни средства на час.

В тази връзка се от агенцията препоръчват на шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание, така че да се избегнат задръствания и да се осигури по-безопасно и спокойно придвижване.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления по магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

  • В последния работен ден – 9 април, четвъртък, между 15:00 ч. и 20:00 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.
  • В първия почивен ден – 10 април, петък, от 9:00 ч. до 14:00 ч. отново ще е ограничено движението на превозни средства над 12, излизащи от столицата.
  • В последния почивен ден – 13 април, понеделник, от 12:00 ч. до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. 

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по  „Хемус“, „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

На магистрала „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници. Също на автомагистрала „Тракия“, за пътуващите в посока София, забраната не се отнася за превозни средства с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

От 12:00 ч. на 9 април, четвъртък, до 16:00 ч. на 11 април, събота, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 12 април, неделя и на 13 април, понеделник, ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

При преминаването през град Кресна от 12:00 ч. на 9 април, четвъртък, до 12:00 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Припомняме, че светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Движението на тежкотоварни автомобили ще бъде ограничено по автомагистралите по време на великденските празници, съобщи на брифинг в сряда пред журналисти главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция".

Източник: Йоана Христова, БТА    
