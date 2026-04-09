Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък

П рез нощта ще преобладава ясно време, с временни увеличения на облачността, по-съществени след полунощ, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средното.

В четвъртък облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на много места с валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Вятърът от северозапад постепенно ще отслабне, но ще остане умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 9 април Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 20 ч и две мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 6 мин. и изгрява в 2 ч. и 41 минути. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините – от сняг. В нощните и сутрешните часове на места в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно.