Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Б ългарска православна църква няма да изпрати делегация до Йерусалим за Благодатния огън и тази година заради напрегнатата обстановка в региона, свързана с конфликта между САЩ, Израел и Иран. Решението е взето на заседание на Светия синод.

Благодатният огън слезе в храма на Гроба Господен в Йерусалим

От църквата уточняват, че в България има запазен Благодатен огън от предишни години - в Синодалния параклис, в няколко манастира и в храма „Света Неделя“. Той ще бъде използван и за тазгодишните великденски богослужения.

И миналата година българска църковна делегация не пътува до Йерусалим заради усложнената ситуация в Близкия изток.

Как ще получат Благодатния огън църквите у нас

Според православната традиция всяка година на Велика събота в храма Божи гроб се случва чудото на Благодатния огън. Вярва се, че небесната светлина слиза по време на молитва в ръцете на Йерусалимския патриарх и символизира Възкресението на Христос.

Преди церемонията параклисът се проверява внимателно, за да се изключи възможността за човешка намеса, след което се запечатва.

След слизането на Благодатния огън патриархът запалва снопове от 33 свещи и ги изнася сред хилядите поклонници, които си предават светлината с поздрава „Христос воскресе!“.