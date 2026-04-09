Технологии

„Опитните шофьори“ са част от проблема, а не решението

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания“ понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата“, защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

9 април 2026, 10:26
„Опитните шофьори“ са част от проблема, а не решението
Източник: CarMarket.bg

В лади Кулев е единственият инструктор у нас, едновременно сертифициран от BMW, Mercedes-Benz и Porsche за провеждане на тестове за динамично шофиране и обучения за безопасно шофиране. Това, освен всичко друго, е достатъчно сериозна причина, за да се доверим за втора поредна година на неговия опит и знания, които да се опита да предаде нататък чрез нашата кампания за безопасно шофиране, „Отговорни на пътя“, зад която застава най-голямата онлайн медийна група в България, а именно „Нет Инфо“.

Малко известен факт е, че по-малко от 1% от водачите търсят допълнително обучение под каквато и да е било форма, за да усъвършенстват знанията и уменията си зад волана. С други думи казано: взимаме шофьорска книжка и сме готови за пътя. Дали?

„Има и категория отговорни родители, които придружават за известно време децата си, притеснени от последствията след придобиване на шофьорска книжка, но често предаваните „знанията“ са напълно погрешни по простата причина, че те самите не са квалифицирани да го правят. Просто са „опитни шофьори“.“

Това, смята Влади, е следващият елемент от „Войната по пътищата“. Той се дължи на факта, че с годините всички ние наслагваме вредни навици, учим се често от „градски легенди“ и придобиваме увереност, защото сме станали „опитни шофьори“.

„Нещо повече, често хората с претенция за преподаватели, нямат нито нужния опит, нито нужната квалификация. Това, че могат, според собствените си разбирания, да шофират добре или бързо, не ги прави годни да преподават.“

Затова и инструкторите на Driving-Skills.bg са сертифицирани от международни автомобилни производители като Porsche, BMW, Mercedes-Benz и др.

„Работим с десетки автомобилни брандове, директно с централите им. Не сме се събудили една сутрин със спонсор, който да ни дава възможност да станем „състезатели“ и от там автоматично да разбираме от безопасно шофиране. Работим вече 20 години с най-добрите в тази област на международно ниво. Черпим информация и тренираме с организации, основоположници на пътната безопасност на всички специализирани полигони в Европа. Държим нивото на обученията и събитията ни да бъде еталон за професионализъм, без компромиси в качеството. Отказваме обучения на клиенти, които усещаме, че го правят проформа, без да осъзнават животоспасяващата му важност. Обучение по безопасно шофиране има огромна добавена стойност за участниците и съответната компания, защото в края на деня участниците ще излязат и ще карат срещу нас самите на пътя.“

„Ние, в Драйвинг Скилс (www.Driving-Skills.bg), винаги поднасяме вярната информация, обяснена по лесно-смилаем и забавен начин. С примери. Учим участниците и на фундаментални неща, за да имат правилната основа, ако се наложи да правят маневри, които ще спасят я техния, я нечии друг живот. Не можем да очакваме една сграда да има стабилна конструкция, ако основата и е от пясък.“

Над 80% от опасните ситуации на пътя имат кратък, но достатъчно дълъг период, в който може да бъдат предотвратени, обяснява Кулев. „Попадаме в тях, когато сме неглижирали ред сигнали. Не можем да направим животоспасяваща маневра, когато не сме седнали правилно или с години сме изграждали вредни навици, използвайки волана с популярната техника за миене на прозорци и чинии. Сещате се коя е. Физически не можем да го направим.“

На обученията по безопасно шофиране с корпоративни клиенти инструкторите симулират опасни ситуации на пътя в безопасна среда. „Правим повторения. Залагаме в съзнанието мускулна памет, която в правилния момент ще позволи на шофьора да реагира правилно. Нещо повече, ще има менталния капацитет да разчете опасната ситуация, излизайки с решение, защото няма да се притеснява какво ще стане с автомобила при рязка маневра. Защо? Защото вече е тренирано.“

Едно от най-елементарните действия зад волана е аварийното спиране. Излиза разсеян пешеходец – ние спираме. Звучи простичко, но често това е съпроводено със стрес и уплаха.

В състояние на стрес се е случвало шофьори да бъркат газ със спирачка и вместо да спрат, ускоряват. Звучи забавно до момента, в който не го видите или, не дай Боже, се случи пред автомобила.“

„На мен от над 20 години не ми е забавно, защото знам, че огромно количество шофьори, в рискова ситуация, реагират абсолютно непредвидимо и често неадекватно. А те шофират около нас. Следва самото спиране.

„Знаете ли, че около 30% от шофьорите в България не могат да спрат за възможно най-късата дистанция, която автомобилът им позволява технически. По ред причини. Знаете ли, че на всяко обучение, което правим, винаги има участници, които се паникьосват, когато се налага да направят аварийно спиране и то в абсолютно безопасна среда.“

„Сега се замислете дали според вас шофьорите около нас, а и самите вие, ще успеете да направите спокойна, светкавична, но в същото време прецизна маневра, в изненадваща критична ситуация с реална опасност? Представете си, че си стоите спокойно вкъщи, гледате телевизия и в един момент у вас нахлуят крещящи маскирани с насочени към вас оръжия?! Нормалният човек ще изцапа канапето, най-вероятно. Тренираният ще реагира по съвсем различен начин.“

„Затова правим обучения по безопасно шофиране, за да могат шофьорите да разпознаят опасната ситуация, преди да попаднат в нея, а ако все пак попаднат по независещи от тях причини, да реагират по най-добрия възможен начин.“

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Влади Кулев Отговорни на пътя пътна безопасност
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

