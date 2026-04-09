Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Д вама работници са пострадали в ТЕЦ "Бобов дол“ по време на извършване на оперативна работа в уредба 400 V, представляваща източник на повишена опасност.

Работници пострадаха от волтова дъга във ВЕЦ

От централата съобщиха, че 39-годишният е с 5% изгаряния, а 49-годишният – с 21%, предаде "Фокус".

Дежурна полицейска група от РУ Бобов дол е извършила оглед на място. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

В ТЕЦ - Бобов дол се провежда и вътрешно разследване за установяване на причините за възникналата волтова дъга.

Междувременно служители на централата са дарили кръв за пострадалите, за които се полагат грижи в "Пирогов".