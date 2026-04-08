Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

П лоча в памет на шестимата загинали при „Петрохан" и Околчица беше поставена в сряда по инициатива на майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Малко преди обяд близки и приятели на мъжете се събраха на пътя към бившата хижа на прохода. Достъпът до нея продължава да е блокиран от полицейски автомобил, предаде NOVA.

Върху плочата са изписани думи на Ивайло Калушев, а под тях – имената на шестимата загинали. Според майката на Николай Златков, който бе намерен мъртъв в кемпера под Околчица, датата не е избрана случайно. „Няма случайни неща и така се случи, че е днес“, заяви тя.

Ралица Асенова подчерта, че не знае дали по случая се води външно разследване. „Аз знам кои бяха те и знам какво са правили. Какви хора бяха. Дали ще се достигне до истината, или не - аз истината я знам. И все повече и повече хора я знаят. Не, те не са се самоубили. Те бяха екзекутирани. Защо? Хубаво е някой от разследващите да разбере това нещо“, подчерта Асенова.

Освен майката на Златков, на мястото присъстваха и родителите на Ивайло Иванов, както и близки и приятели на шестимата мъже. Всички поднесоха цветя и запалиха свещи пред паметната плоча.

„Моята душа е в покой – така мога да ви отговоря“, заяви Ралица Асенова.