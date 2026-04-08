Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

П лоча в памет на шестимата загинали при „Петрохан" и Околчица беше поставена в сряда по инициатива на майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Малко преди обяд близки и приятели на мъжете се събраха на пътя към бившата хижа на прохода. Достъпът до нея продължава да е блокиран от полицейски автомобил, предаде NOVA.

Върху плочата са изписани думи на Ивайло Калушев, а под тях – имената на шестимата загинали. Според майката на Николай Златков, който бе намерен мъртъв в кемпера под Околчица, датата не е избрана случайно. „Няма случайни неща и така се случи, че е днес“, заяви тя.

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Ралица Асенова подчерта, че не знае дали по случая се води външно разследване. „Аз знам кои бяха те и знам какво са правили. Какви хора бяха. Дали ще се достигне до истината, или не - аз истината я знам. И все повече и повече хора я знаят. Не, те не са се самоубили. Те бяха екзекутирани. Защо? Хубаво е някой от разследващите да разбере това нещо“, подчерта Асенова.

Освен майката на Златков, на мястото присъстваха и родителите на Ивайло Иванов, както и близки и приятели на шестимата мъже. Всички поднесоха цветя и запалиха свещи пред паметната плоча.

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

„Моята душа е в покой – така мога да ви отговоря“, заяви Ралица Асенова.

Тръмп ще обсъди напускане на НАТО, обяви Белият дом

Тръмп ще обсъди напускане на НАТО, обяви Белият дом

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
Без синя и зелена зона по празничните дни в София

Без синя и зелена зона по празничните дни в София

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Движението се пренасочва през прохода Шипка

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Свят Преди 4 часа

Десетки ирански дронове и ракети над държавите край Персийския залив

Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

Свят Преди 6 часа

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Любопитно Преди 6 часа

Сабрина Карпентър изненада феновете с неузнаваема готик визия и черна перука за корица на списание, като в откровено интервю разказа за модата, ниския си ръст и подготовката за най-амбициозното си шоу на фестивала Coachella

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

България Преди 6 часа

Обвиняемият нанесъл над 35 удара в тялото на жертвата

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

България Преди 6 часа

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

Свят Преди 6 часа

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви „велик ден за световния мир“, след като американската мощ обезкърви Иран и елиминира ядрената заплаха. Докато Вашингтон празнува победата, генерал Кейн предупреди: „Примирието е само пауза, готови сме за още“

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Свят Преди 7 часа

Всички искания противоречат напълно на интересите и политиката на САЩ

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 7 часа

Кой ще е следващият елиминиран претендент?

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

„Живи съкровища“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 7 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Любопитно Преди 8 часа

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

Снимката е илюстративна

Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда“, твърди дъщерята на изчезналата жена

Свят Преди 8 часа

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

България Преди 8 часа

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 8 часа

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

<p>Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена</p>

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Свят Преди 9 часа

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

България Преди 9 часа

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Взимаме си последно „сбогом“ с Янка Рупкина на Велика събота, в Бургас

Edna.bg

„Ох, на мама!” организира двудневен форум за бременни и родители

Edna.bg

Ботев Пд - Локомотив Пд 1:1 /репортаж/

Gong.bg

Феновете на Ботев Пд прекъснаха за кратко дербито с Локомотив

Gong.bg

Съединените щати отхвърлиха плана за примирие с Иран

Nova.bg

"Кетаминовата кралица" е осъдена на 15 години затвор за смъртта на Матю Пери

Nova.bg