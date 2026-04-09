Свят

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

9 април 2026, 09:29
Източник: iStock

Ц ените на петрола се повишиха отново в азиатската търговия на фона на съмнения относно устойчивостта на двуседмичното примирие в Близкия изток и продължаващите ограничения върху енергийните потоци през стратегическия Ормузки проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент нарастват с 2,55 долара, или 2,69 на сто, до 97,30 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпва с 3,40 долара, или 3,60 на сто, до 97,81 долара за барел.

В предходната сесия и двата бенчмарка се понижиха под 100 долара за барел, като американският лек суров петрол отбеляза най-големия си спад от април 2020 г. насам на фона на първоначалните очаквания, че примирието ще доведе до отваряне на пролива.

Анализатори обаче отбелязват, че пазарите остават предпазливи при оценката на геополитическия риск, тъй като липсва яснота как преговорите между САЩ и Иран ще се отразят върху глобалните доставки на петрол.

„Шансовете за значително отваряне на Ормузкия проток в близко бъдеще изглеждат ограничени“, заяви Вандана Хари, основател на компанията за анализ на петролния пазар „Ванда Инсайтс“ (Vanda Insights), като прогнозира запазване на високата волатилност при цените.

По думите ѝ фючърсният пазар остава нестабилен и при по-голяма яснота цените биха могли да се върнат бързо към нивата отпреди примирието.

Ормузкият проток, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол и газ, свързва производителите в Персийския залив – включително Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт и Катар – със световните пазари.

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Устойчивостта на примирието остава под въпрос, след като Израел продължи военните действия в Ливан, което накара Иран да заяви, че продължаването на преговорите за трайно споразумение би било „неразумно“. Впоследствие Техеран отново затвори протока.

Все още предстои много работа за повторното отваряне на Ормузкия проток, заяви днес британският премиер Киър Стармър по време на посещение в Саудитска Арабия.

Превозвачите също настояват за по-голяма яснота за условията на примирието, преди да възобновят пълноценно транзита през пролива. Иран е изготвил навигационни карти за заобикаляне на мини и е определил безопасни маршрути в координация с Революционната гвардия, съобщават местни медии. 

Корабният гигант „Мерск“ (Maersk) заяви вчера, че двуседмичното примирие, договорено между САЩ и Иран, може да отвори някои възможности за корабоплаване през Ормузкия проток, но все още не осигурява достатъчна сигурност за възобновяване на обичайните доставки по маршрута.

Според анализатори на „Стандард Чартърд“ (Standard Chartered) логистичните затруднения, рисковете за сигурността, по-високите застрахователни премии и оперативните ограничения ще ограничат допълнителните доставки на енергийни ресурси през Ормузкия проток в краткосрочен план.

Енергийната инфраструктура в региона също остава изложена на риск. По данни от петролната индустрия Иран е нанесъл удари по обекти в съседни държави, включително по нефтопровод в Саудитска Арабия, използван за заобикаляне на Ормузкия проток. Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства също съобщават за ракетни и дронови атаки.

Междувременно инвестиционната банка „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) запази без промяна прогнозите си за цените на петрола през третото и четвъртото тримесечие – съответно 82 и 80 долара за Брент и 77 и 75 долара за американския лек суров петрол. Банката понижи очакванията си за второто тримесечие до 90 долара за Брент и 87 долара за американския петрол, отчитайки намаляването на рисковата премия и частичното възстановяване на потоците през Ормузкия проток.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
