МС: Към момента няма опасност от недостиг на горива

Андрей Гюров и Трайчо Трайков се срещнаха с представители на Българската петролна и газова асоциация

25 март 2026, 14:15
Източник: Facebook/Официална страница на МС

С лужебният премиер Андрей Гюров и служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведоха среща с представители на Българската петролна и газова асоциация. Разговорът е част от поредица срещи, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените във връзка с поскъпването на горивата заради кризата в Близкия изток.

Към момента няма опасност от недостиг на горива, което е от първостепенно значение, посочват от МС. Това гарантира непрекъсваемост на доставките на стоки и услуги за потребителите, земеделските производители също няма да изпитат затруднения на прага на стопанския цикъл, стана ясно по време на разговора.

Гюров запозна участниците в срещата с пакета от мерки, който правителството подготвя с цел да се противодейства на повишаването на цените по веригата. Той припомни, че страната ни разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.

Представителите на асоциацията поставиха пред Гюров и Трайков въпроса за изтичащия срок на дерогацията, която България получи за дружествата от групата на „Лукойл“ в страната ни.

Служебният министър-председател ги увери, че всички необходими стъпки за удължаване на дерогацията са предприети и работата по договарянето е непрекъсната.

Гюров подчерта, че откритият диалог с представителите индустрията ще продължи. Той призова за тяхната активност, под формата на предложения, така че общата цел – пазарът да работи без резки сътресения в сложната обстановка, да бъде изпълнена.

