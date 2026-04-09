„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

Руското външно министерство определи примирието в Близкия изток като крах за агресивния подход на САЩ и Израел. Мария Захарова подчерта, че опитите за военно решение са претърпели поражение, въпреки заплахите на Доналд Тръмп за унищожение на Иран

9 април 2026, 10:32
Нова ескалация в Залива: Иран постави условия за корабоплаването в Ормузкия пролив

Ливан обяви ден на траур,

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

„Ще се правят големи пари": Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век" за Близкия изток

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II" отвъд обратната страна на Луната

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Р уското външно министерство заяви, че споразумението за прекратяване на огъня между САЩ, Израел и Иран е „съкрушително поражение“ за една „еднопосочна, агресивна и непредизвикана атака“, предават международните медии, цитирани от Newsweek.

(Във видеото: Георги Клисурски: Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток)

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Говорителят Мария Захарова заяви пред радио „Спутник“, че от самото начало на конфликта Москва е призовавала за „незабавно спиране на тази агресия“ и че „няма военно решение“ на проблема, съобщава Al Jazeera.

„Всички изявления, които бяха направени за... по-голяма агресивност, по-голяма офанзива, повече публикации в социалните мрежи и че „победата“ е зад ъгъла - за пореден път тази позиция претърпя съкрушително поражение. Същото се случи и с подхода на една такава еднопосочна, агресивна и непредизвикана атака“, каза тя, според турската държавна информационна агенция AA.

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран

САЩ, Израел и Иран се споразумяха за двуседмично примирие във вторник вечерта, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да унищожи иранската цивилизация, ако страната не спази крайния срок до 20:00 часа източно време за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Руско външно министерство Прекратяване на огъня САЩ Израел Иран Мария Захарова Съкрушително поражение Ормузки проток Доналд Тръмп Агресия
"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

32 години по-късно изчезнала жена е открита като майка на три деца и детектив

Развръзката по случая с Кристина Планте разкрива неочаквани подробности: момичето не е било отвлечено, а е избягало доброволно. Днес тя е успешен психолог и детектив, но отказва да издаде хората, помогнали ѝ да се укрива от властите три десетилетия

„Опитните шофьори" са част от проблема, а не решението

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания“ понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата“, защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика"

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове"

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Това обяви иранският посланик в Пакистан

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад след Hell's Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

