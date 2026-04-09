„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Р уското външно министерство заяви, че споразумението за прекратяване на огъня между САЩ, Израел и Иран е „съкрушително поражение“ за една „еднопосочна, агресивна и непредизвикана атака“, предават международните медии, цитирани от Newsweek.

(Във видеото: Георги Клисурски: Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток)

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Говорителят Мария Захарова заяви пред радио „Спутник“, че от самото начало на конфликта Москва е призовавала за „незабавно спиране на тази агресия“ и че „няма военно решение“ на проблема, съобщава Al Jazeera.

„Всички изявления, които бяха направени за... по-голяма агресивност, по-голяма офанзива, повече публикации в социалните мрежи и че „победата“ е зад ъгъла - за пореден път тази позиция претърпя съкрушително поражение. Същото се случи и с подхода на една такава еднопосочна, агресивна и непредизвикана атака“, каза тя, според турската държавна информационна агенция AA.

САЩ, Израел и Иран се споразумяха за двуседмично примирие във вторник вечерта, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да унищожи иранската цивилизация, ако страната не спази крайния срок до 20:00 часа източно време за повторно отваряне на Ормузкия проток.