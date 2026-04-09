Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

Д нешният ден е едновременно велик празник и духовен вододел за православните християни. Това подчерта Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, като насочи вниманието към дълбокия смисъл на Тайната вечеря и посланието на Христос към вярващите.

Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

„Господ е установил Своето тайнство, като е дал на светите апостоли Своето пречисто тяло и кръв и им е заповядал да извършват това за Негов спомен, докато Той дойде. Това е велика Божия милост, защото в това тайнство се разкрива предназначението на човека – какъв е Божият замисъл за нас“, каза патриарх Даниил.

По думите му истинският смисъл на човешкия живот се открива в единението с Бога и в подражанието на Христовия живот.

„Смисълът на човешкия живот се открива тогава, когато сме съединени с нашия Създател и когато животът ни е по подражание на Христос“, каза той.

Патриархът припомни, че дори апостолите са преминали през съмнения и вътрешни борби.

„Те се бореха със своите страсти, със съмнения, с желание за първенство. Но приеха Христовото слово и разбраха, че смисълът на живота им е в любовта и единството – с Бога и помежду им“, заяви духовният водач на православните християни в България.

Именно тази любов е в центъра на Новия завет. „Господ даде нова заповед – както Той ни възлюби, така и ние да се обичаме един другиго. Няма нищо друго, което да дава толкова пълен смисъл на човешкото съществуване, както любовта“, добави той.

В същото време патриарх Даниил посочи и трагичния пример на предателството, като напомни колко лесно човек може да се отклони от този път.

„Един от учениците, вместо любов и благодарност, се измъчваше от завист и сребролюбие и стигна до предателство.“

Според него днешният ден поставя ясен избор пред всеки човек.

„Човек трябва да се определи – дали ще се стреми да подражава на Христос и да живее в любов към Бога и ближния, или ще следва своите страсти, което в крайна сметка води до самопогубване“, подчерта патриарх Даниил.

Любовта се доказва с дела

Най-силното послание на патриарх Даниил за Велики четвъртък е свързано с разбирането за истинската християнска любов – не като думи, а като действие.

„Любовта и чистотата са най-важното. Защото любовта се проявява в делата. Христос казва: ‘Ако Ме любите, ще спазите Моите заповеди’“, подчерта той.

Патриархът беше категоричен, че само говоренето за вяра и любов не е достатъчно.

„Можем много да говорим за любовта, но ако няма дела, думите остават празни“, каза той и припомни и думите на свети апостол Павел: „Това е като мед, що звънти или кимвал, що дрънчи.“

И отправи ясно послание към вярващите: „Без дела вярата и любовта са мъртви. Затова сме призвани да обичаме не само с думи, а с дела и истина“, заяви патриарх Даниил.