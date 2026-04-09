Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

9 април 2026, 11:36
К огато опозиционният лидер Петер Марки-Зай не успя да свали от власт министър-председателя Виктор Орбан на изборите в страната през 2022 г., много унгарци заявиха, че резултатът показва, че само човек "от системата" може да спечели, използвайки твърдите тактики на управляващата партия "Фидес".

Петер Магяр, който води в социологическите проучвания преди изборите в неделя, е именно такъв кандидат, ветеран от "Фидес", който е бил женен за бившата министърка на правосъдието на Орбан и разбира как да играе срещу премиера с неговите собствени методи.

Марки-Зай не е фен на личността на Магяр, като го описва като "арогантен" и "самовлюбен", но го хвали за неговата студена политическа преценка и способността му да извлича поуки от провала на опозицията през 2022 г.

Ключово, Магяр е избегнал да бъде въвлечен в ожесточения дебат относно международната подкрепа за Украйна, който се оказа фатална грешка за Марки-Зай.

Тактиките на Магяр понякога са безпощадни и имат своите критици. Той е обвиняван, че се стреми да ликвидира всички опозиционни партии, освен своята, че налага брутална медийна дисциплина вътре в собствените си редици и че прибягва до популистки обещания в кампанията си.

Задава ли се краят на ерата Орбан

Но Марки-Зай смята, че това е "правилният" начин да се сложи край на 16-годишното управление на Орбан.

"Това, което Магяр прави, по-добро е, точно това, което е научил от нашите грешки", каза той по време на разговор на кафе в Ходмезьовашархей в Южна Унгария с население от 40 000 души, където той е кмет. Името на града се превежда като "бобърско-полева-борса".

"Неговата стратегия е изградена върху опита на цялата опозиция."

Магяр също усеща вятър в гърба си преди изборите заради икономическата слабост на страната, подсилен от силното обществено усещане, че корупция и клиентелизъм пронизват правителството на Орбан.

"Хората виждат, че това не е функциониращо правителство, това е, което се е променило… хората са много ядосани, те мразят "Фидес" толкова много, това не беше така преди четири години", каза Марки-Зай.

  • Строг контрол върху комуникацията

Една от най-важните поуки, които Магяр е научил, се отнася до стратегическото му позициониране по темата за Украйна.

Урокът идва от катастрофална грешка на Марки-Зай, която широко се смята за причина за тежката му загуба през 2022 г. Докато ранните проучвания показваха оспорвана надпревара, Орбан в крайна сметка печели с огромна разлика, 49,3% срещу 32,7% за неговия съперник.

С нарастването на напрежението между Русия и Украйна през февруари същата година, точно преди Москва да нахлуе в съседната си държава, Марки-Зай казва в интервю за независимото издание Partizán на 23 февруари, че Унгария може да подкрепи Украйна с военни средства заедно със съюзниците си.

Краят на ерата „Орбан“? Бивш съюзник и скандал с Путин сриват властта в Унгария седмици преди вота

Когато е попитан дали това означава изпращане на войски, той отговаря: "Е, ако НАТО реши така, тогава дори и войници", като добавя: "но в момента за това не се говори."

За негово нещастие, руски танкове нахлуват в Украйна на следващия ден и проправителствените медии изкривяват думите му, обвинявайки го, че иска да въвлече Унгария във война и да изпрати унгарските деца да умират в Украйна.

Този път опозицията е избегнала подобни грешки, въпреки че Орбан многократно представя Магяр като про-Киевски кандидат, който иска да въвлече Унгария във война. Всъщност Магяр полага усилия да не бъде възприеман като проукраински, противопоставя се както на бързото присъединяване на Киев към ЕС, така и на изпращането на оръжия.

"Арогантен", "егоцентричен" и "зъл" - човекът, който предизвиква Орбан в Унгария

Фронтменът на изборите през 2026 г. също така държи строг контрол върху комуникациите на партията си и централизира посланията около себе си. Той е наложил забрана за медийни изяви на почти всички членове на партията, като позволява публични коментари само на избрани хора.

Магяр "произнася същата реч" на всички свои митинги и говори само с ограничен брой медии, каза Марки-Зай, като фокусира комуникацията си върху публикации, които сам пише във Facebook. "Той не се страхува да бъде популист", добавя той.

Ограничаването на комуникационните канали на партията е "много умно", казва Марки-Зай, защото това означава, че "има по-малко основания за критика, по-малко основания за фалшифицирани и манипулирани записи".

  • Неутрализиране на опозицията

През 2022 г. Марки-Зай ръководеше широка коалиция от различни партии, но стратегията се провали тежко, тъй като коалицията се разпадна в нощта на изборите с обвинения в предателство.

Тогава Магяр е научил втория си ключов урок: че за да се изправи срещу Орбан, трябва да "смаже" цялата опозиция в едно единно движение.

"Половината от тях са глупави, другата половина са предатели. Защо изобщо да се занимаваме със старата опозиция?" - пита Марки-Зай.

"Добре е, че Магяр заобикаля старите опозиционни партии, защото сега той няма тежестта на корупцията и лошата репутация на тези партии", казва той. "Няма нищо друго за правене."

„Уолстрийт джърнъл“: Орбан е изправен пред сериозно изпитание преди изборите в Унгария

Стратегията е била и умна, защото избирателната система компенсира големите партии, а не коалиции от по-малки формации.

Изправен пред система, която дава публично финансиране и стимули на партии да се явяват самостоятелно, Магяр оказва натиск върху всички останали опозиционни партии да се откажат, обвинявайки ги, че помагат на Орбан да остане на власт, ако не се оттеглят.

Тези, които не се оттеглят, заявяват, че са били подложени на онлайн тормоз от поддръжници на партията на Магяр "Тиса", която също така е оспорвала регистрацията на някои кандидати в съда.

Но Магяр има и друга причина да отказва работа със старите опозиционни партии и да не допуска хора с политически опит в движението "Тиса": той се страхува, че могат да бъдат саботьори и вярва, че голяма част от опозицията е в съглашение с Орбан и се възползва от статуквото.

Орбан и неговият враг имат едно общо нещо

"Беше ясно, че има ключови хора, които се опитват да провалят кампанията", казва дългогодишният щабен ръководител на Марки-Зай, Гари Акос, пред POLITICO.

Марки-Зай добавя: "Дори забраних един човек от кампанията, но други го върнаха обратно, така че това само по себе си създаваше хаос."

Въпреки че кметът все още има резерви към Магяр, той казва, че се надява той да спечели.

"В момента неговата работа е да победи Фидес и да вкара всички тези престъпници в затвора", казва Марки-Зай. "Ако го направи, ще му издигнем паметник тук в Ходмезьовашархей, обещах му това."

Източник: POLITICO    
