Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Да знаеш какво и как да направиш в аварийна ситуация е ключово за това дали ще избегнете инцидент или не. При аварийното спиране най-важното е да не се паникьосате и фокусирате само върху препятствието

Пламен Георгиев

7 април 2026, 11:12
Източник: iStock

О сновната грешка, която води до инциденти, е общото допускане, че това на нас не може да се случи. Напротив, може да се случи на всеки един от нас, макар и да се успокояваме, че сме най-примерните на пътя. Дори и да сме такива, винаги съществува риск от инцидент заради външни фактори, съобщава Carmarket.

Това изисква от нас бърза реакция, рефлекси, мускулна памет, нещо запомнено и останало някъде в съзнанието ни, правилно седене зад волана, за да може да спрем за възможно най-късата дистанция. И най-голямата грешка, според нашия инструктор за пътна безопасност Влади Кулев: най-често в такива ситуации хората се паникьосват и се фокусират в препятствието. А това не бива да се случва. В същото време, докато спираме рязко, трябва да погледнем в ляво или дясно дали има друго препятствие, за да завием и така да избегнем сблъсък, защото само рязкото спиране може да не е достатъчно.

Често спирането и завиването в една свързана маневра е най-добрият начин за предотвратяване на инцидент с внезапно появило се пред автомобила препятствие. Времето за реакция за завиване е по-бързо от времето за реакция за спиране. Но всичко това трябва да е свързано с умения, защото при завиване се изисква и също толкова бърза реакция да видите дали пред или зад вас има кола или препятствие, така че да не се ударите в него.

Основното правило е винаги да държите правилно волана (на 9 и 3 часа), което изисква правилна позиция на тялото зад волана. Всички други техники на държане на волана и полегнала позиция ще ви попречат да реагирате бързо и правилно. Това е така, защото бързото завъртане на волана и след това изправяне (връщането му в първоначална позиция) може да се извърши само ако го държите правилно.

При по-високи скорости е необходимо по-малко усилие от волана, за да преместите автомобила наляво или надясно.

Когато автомобилът ви не е на повече от 30 години и е оборудван с ABS, спирането в критична ситуация изисква едно просто правило: възможно най-бързата реакция за силно натискане на педала на газта. В никой случай не „помпайте“ педала на газта, рязко натискане и задържане, без да се притеснявате от механични шумове и/или пулсации на педала.

Модерните автомобили, оборудвани със системи за безопасност (ABS, ESP и др.) позволяват описаните две процедури по-горе (аварийно спиране и избягване на препятствие) да се извършват едновременно. Автомобилът остава управляем, дори да спирате и завивате едновременно. Това е добрата маневра, за да се избегне сблъсък с внезапно създала се ситуация пред вашия автомобил. Изключително важно в случая е да погледнете напред и в огледалата, преди да завиете, за да избегнете друг потенциален сблъсък!

Много по-трудно е да направите това в автомобил без ABS. Това значи, че колата е доста стара и по подразбиране не би следвало да може да развива много високи скорости. Но това не значи, че не може да попадне в аварийна ситуация, напротив. Тук натискането и задържането на педала на спирачките няма да помогне, ще попречи, защото колелата ще блокират и автомобилът няма да е управляем, а ще продължи движение по първоначалната си траектория. Тук трябва да се използва техниката за „помпане“ на педала на спирачките, която обаче изисква много голяма дистанция за спиране. И опираме до един от най-тревожните фактори за пътната безопасност: остарелият автопарк със средна възраст 20 години.

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bg, Български Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg        
