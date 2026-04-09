"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

А мериканската компания Anthropic предизвика сериозни опасения в технологичните среди, след като представи новия си модел "Claude Mythos", за който нейни ръководители твърдят, че притежава възможности, достатъчно мощни, за да предизвикат масови кибератаки и дори терористични атаки, ако бъде пуснат свободно за обществен достъп.

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури. В тестове системата е "открила хиляди сериозни уязвимости", включително в основни операционни системи и уеб браузъри.

Вместо публично пускане, Anthropic стартира ограничена програма, наречена "Project Glasswing", чрез която около 40 големи компании ще получат ранен достъп до модела. Сред тях са Amazon, Google, Apple, Nvidia, CrowdStrike и JPMorgan Chase.

Целта, според компанията, е тези организации да използват модела, за да откриват и отстраняват уязвимости, преди те да бъдат използвани от хакери.

"Това е най-добрият начин да дадем инструмента на специалистите, които могат да запълнят пробивите, без да го предоставяме на злонамерени актьори", коментира изследователят по AI сигурност Roman Yampolskiy, като предупреди, че въпреки ограниченията "почти сигурно ще има изтичания".

Според него подобни модели ще стават все по-способни да създават "хакерски инструменти, биологични и химически оръжия и технологии, които дори не можем да предвидим".

В тестовете на Anthropic моделът дори е успял да се "освободи" от защитена среда (sandbox), като в един случай изследовател получил неочакван имейл от системата, докато бил извън работната среда. В друг тест моделът е открил уязвимост в операционната система OpenBSD, която е останала неизвестна в продължение на 27 години.

Въпреки това компанията твърди, че програмата може да засили киберзащитата на САЩ, тъй като държави като Иран, Китай и Русия все по-активно развиват киберспособности за атаки срещу критична инфраструктура.

От Anthropic заявяват, че работят с компании, които управляват "най-голямата част от глобалната повърхност за кибератаки", и че откритите уязвимости ще бъдат поправяни, за да защитят милиони потребители по света.

Същевременно критиците обвиняват компанията в опит да концентрира контрола върху технологията. Според анализатори и представители на технологичната индустрия публичните предупреждения за "Claude Mythos" могат да се превърнат и в инструмент за влияние върху регулациите.

Критики идват и от политически съветници и технологични експерти в САЩ, които твърдят, че Anthropic се стреми да определя кой има достъп до напреднал изкуствен интелект.

От компанията отхвърлят тези обвинения и посочват, че в инициативата участват и други технологични гиганти, които разработват собствени AI системи, както и че са дарени милиони долари на организации, свързани с отворен код, включително Linux Foundation и Apache Software Foundation.

Междувременно критики към подхода се засилват и от вътрешността на индустрията, като някои анализатори поставят под съмнение дали ограниченото разпространение е продиктувано единствено от опасения за сигурността, или и от ограничения в изчислителните ресурси на компанията.

Според тях Anthropic може да се опитва да балансира между огромното търсене и способността си да обслужва модела в пълен мащаб.