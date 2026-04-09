Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

9 април 2026, 07:39
Повече от 300 камиона на пътната помощ излизат на протест в София
Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад
Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък
Протест за оставката на Сарафов в София
Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"
Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив
В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия
Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

М лад мъж от Чирпан почина след месеци в кома, причинена от жесток побой, започнал заради спор за цигара. Инцидентът е станал пред заведение, а нападението е довело до тежки травми, от които пострадалият не успява да се възстанови.

Трагедията оставя след себе си 7-месечно бебе без баща и близки, които настояват за справедливост. Случаят предизвика обществено възмущение и въпроси около адекватността на наложените мерки спрямо извършителите. 

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

След това младият мъж бил откаран в София, където трябвало да започне рехабилитация.

"Бяхме събрали средства от кампания, но не успяхме да ги използваме и ги дарихме на други деца. Тези пет месеца бяха истински кошмар за нас", споделя жената пред NOVA.

По думите на почернената майка трагедията станала заради цигара на излизане от дискотеката.

"Това го разбрах от показанията. Но дали е така - не знам. Синът ми няма свидетели. Това го чета от показанията. Бил е нападнат от три момчета - на 17, 19 и 29 години", твърди Иванова.

Млад мъж в кома след бой, близките на бунт

Разпитите на заподозрените започват в Чирпан. Обвиненията са повдигнати месец по-късно.

"Получих писмо от прокуратурата, че след като синът ми е починал - делото е в Стара Загора. За тези пет месеца не съм получила никаква друга информация. В показанията пише, че с един ритник е паднал синът ми. Обвиняемите са трима, а 17-годишният е бил задържан, а след това - пуснат на свобода.  Аз останах без дете, едно седеммесечно бебе ще расте без баща, а извършителите са на свобода. Не ми остава нищо друго, освен да търся справедливост и да искам най-тежкото наказание", сподели майката. 

Защо 5 години след жесток побой, нападателите все още са на свобода

NOVA потърси за коментар и прокуратурата. Причината 17-годишният младеж да бъде пуснат е, че не е навършил пълнолетие и може да бъде задържан до 5 месеца.

Очаква се през май, когато стане на 18 години, Окръжната прокуратура да повдигне обвинение по по-тежък състав - за причиняване на смърт.

Източник: NOVA    
Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

Велики четвъртък е - най-важният ден от Страстната седмица

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Янкулов поиска данни за пропусната справедливост заради Сарафов

Ливан обяви ден на траур,

Ливан обяви ден на траур, "Хизбула" отговори с ракетна атака срещу Израел

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Без синя и зелена зона по празничните дни в София

Без синя и зелена зона по празничните дни в София

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
ЦИК с актуална информация за предстоящия вот

От МВР обясниха, че в периода от 17 март до 19 април на територията на цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции срещу купения вот

Две грешки преди лягане, които увеличават риска от инфаркт

Сънят с продължителност над осем часа на нощ действа като защитна мярка, независимо от часа на лягане или неговата средна точка

Осъдиха "Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери

Тя беше осъдена на 15 години във федерален затвор

Тръмп заплаши с 50-процентни мита държавите, даващи оръжия на Иран

Тръмп ще обсъди напускане на НАТО, обяви Белият дом

В Иран: САЩ и Израел нарушиха мирното ни предложение

Галибаф: В такава ситуация двустранното прекратяване на огъня или преговорите са неразумни

Иран обяви, че затваря напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

КГИР заплаши със "сериозен отговор", ако Израел не преустанови атаките срещу Ливан

САЩ отрекоха обявяения мирен план на Иран

Тръмп също отрече публично обявения ирански план за мир

Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

Движението се пренасочва през прохода "Шипка"

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

Ключовият петролопровод "Изток – Запад" в Саудитска Арабия беше ударен при иранска атака

Иран атакува с ракети и дронове след примирието със САЩ

Десетки ирански дронове и ракети над държавите край Персийския залив

<p>Израел отвори ада над Ливан, повече от 254 загинали</p>

ООН: Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ

Защо Ормузкият проток е „най-опасната“ и най-красива точка на планетата

Парадоксално е, че същият геоложки процес, направил Ормузкия проток уникален, е и причината за неговата изключителна уязвимост

Почина проф. Илка Попова

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици

Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Сабрина Карпентър изненада феновете с неузнаваема готик визия и черна перука за корица на списание, като в откровено интервю разказа за модата, ниския си ръст и подготовката за най-амбициозното си шоу на фестивала Coachella

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 април, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 април, четвъртък

Edna.bg

Три страхотни мача от 1/4-финалите на Лига Европа тази вечер

Gong.bg

Кръгът в Mr Bit Втора лига започва с четири любопитни сблъсъци

Gong.bg

ВРЕМЕТО: Слънце на Великден, дъжд през Светлата седмица

Nova.bg

Велики четвъртък е: Църквата припомня за Тайната вечеря

Nova.bg