Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

П равителството подготвя пакет от мерки в подкрепа на бизнеса заради нарастващите цени на горивата, като се очаква те да бъдат обявени до няколко дни. Това съобщи финансовият министър Георги Клисурски след редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му през тази седмица премиерът и представители на кабинета провеждат срещи със секторни организации от най-засегнатите браншове. Сред тях са транспортният сектор и предприятия, зависими от цените на електроенергията. Целта е да бъдат изработени мерки, които да бъдат насочени и ефективни, така че да ограничат натиска върху бизнеса и да предотвратят по-нататъшно ускоряване на инфлацията.

Финансовият министър посочи, че акцентът е поставен върху началото на веригата на доставки, където поскъпването на енергоизточниците има най-силен ефект върху крайните цени на стоките и услугите. Очаква се конкретните решения да бъдат представени публично в следващите дни.

Междувременно от днес влезе в сила и мярката за подпомагане на най-уязвимите граждани заради високите цени на горивата. Това стана, след като за трети пореден ден средната цена на дизела в страната достигна 1,60 евро за литър – прагът, заложен в условията за активиране на помощта.

Предвидената подкрепа е в размер на 20 евро месечно. За хората, които вече получават социални помощи, средствата ще се изплащат автоматично, докато останалите ще трябва да подадат заявление в съответните социални служби.

Съгласно приетите правила, компенсацията се отпуска за месеца, в който цената на бензин А95 или дизел премине и задържи нивото от 1,60 евро за период от три последователни дни. Помощта ще продължи да се изплаща и за всеки следващ месец, в който цените остават равни или по-високи от този праг.

Данните показват, че към момента цената на бензина остава без съществена промяна – около 1,43 евро за литър, което е под нивото за активиране на съответната компенсация.

Темата с цените на горивата и отражението им върху икономиката остава сред водещите за правителството, като се очаква допълнителни мерки да бъдат обсъждани в зависимост от развитието на пазарната ситуация.