Фирмите за пътна помощ излязоха на протест в София

О т Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България излязоха на национален протест.

В 8.00 часа на Софийски околовръстен път, между Ботевградско шосе и изхода за магистрала "Тракия", се събраха специализирани автомобили на пътната помощ.

Специализираните автомобили на "Пътната помощ" са разположени в аварийната лента от двете страни на Околовръстното, така че да не пречат на движението. Те са с включени аварийни светлини, има засилено полицейско присъствие в района, предаде БНР..

От браншовата организация твърдят и това е причината за недоволството, че са изключени от разговорите с държавата. Те обвиняват регионалния министър Николай Найденов в отказ от диалог. Фирмите посочиха, че са изключени от срещите на министъра в последните дни с отделни представители на бранша и настояват за среща, на която да изложат проблемите си. По повод на пресконференцията на регионалния министър, насрочена за 9:00 ч. тази сутрин, Никола Назлиев заяви:

"Нямаме идея за тази негова пресконференция. Ние сме тук, ако желаят по някакъв начин да се свържат с нас, да отидем и ние на тази пресконференция, или да направим среща, ние сме готови. Ние сме дошли тук, за да покажем, че ние сме реално бранша "Пътна помощ", разполагаме с техниката, с обучените шофьори, с капацитета за вършене на тази работа и отказа министъра да бъдем чути".

Според Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в момента съществува риск да бъде ограничена безплатната помощ за шофьорите на пътя и да се върнат стари порочни практики в сектора. Те твърдят, че министърът е подведен.

"Ползва nякакво разследване на някаква организация АКФ, която излиза и казва "14 милиона на месец" и министърът повтаря техните думи, а той най-добре знае колко пари се дават за безплатната пътна помощ на месец, тъй като всичките тези неща той може най-лесно да ги провери", коментира Назлиев.

Енчо Андонов, организатор на протеста от 24 март, представи данни за разходите на АПИ. Според тях за изтегляне на автомобил до 500 метра държавата плаща 158,50 евро без ДДС през зимата и 127,82 евро без ДДС през лятото. Най-големият разход е за „готовност“ – за 51 точки в страната държавата плаща 6 770,76 евро без ДДС на час, което прави близо 4,9 милиона евро на месец без ДДС, посочи Андонов.

От Асоциацията настояват за прозрачност и равнопоставеност. В момента движението по Околовръстното шосе е нормално натоварено в сутрешния пиков час. Не се предвижда блокада на пътя, а протестът е предвиден до 12:00 часа.

Позицията на министър Николай Найденов

"От миналото лято държавата е създала условия за прикрит монопол с предрешен изпълнител. Малкият бизнес е смачкан, а хора с прякори се опитват да вземат софиянци за заложници, за да създадат хаос", заяви министър Найденов.

Той посочи, че "Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ", която в момента протестира на Околовръстното шосе, е регистрирана едва през октомври 2025 г.

Министърът подчерта, че е разпоредил на АПИ и на всички областни пътни управления да спрат да подават заявки за подобни услуги и да преустановят плащанията.

"Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Връщаме свободния пазар", категоричен бе Найденов, цитиран от NOVA.