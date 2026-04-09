Фирмите за пътна помощ излязоха на протест в София

По думите им причината е отказът на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов да се срещне с бранша

Обновена преди 57 минути / 9 април 2026, 07:10
Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно
Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници
Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина
Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад
Великденско време: Дъжд на Велики четвъртък, сняг на Разпети петък
Протест за оставката на Сарафов в София
Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"
Откриха части от човешко тяло в плик до контейнери за смет в Пловдив

О т Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България излязоха на национален протест.

В 8.00 часа на Софийски околовръстен път, между Ботевградско шосе и изхода за магистрала "Тракия", се събраха специализирани автомобили на пътната помощ.

Специализираните автомобили на "Пътната помощ" са разположени в аварийната лента от двете страни на Околовръстното, така че да не пречат на движението. Те са с включени аварийни светлини, има засилено полицейско присъствие в района, предаде БНР..

От браншовата организация твърдят и това е причината за недоволството, че са изключени от разговорите с държавата. Те обвиняват регионалния министър Николай Найденов в отказ от диалог. Фирмите посочиха, че са изключени от срещите на министъра в последните дни с отделни представители на бранша и настояват за среща, на която да изложат проблемите си. По повод на пресконференцията на регионалния министър, насрочена за 9:00 ч. тази сутрин, Никола Назлиев заяви:

"Нямаме идея за тази негова пресконференция. Ние сме тук, ако желаят по някакъв начин да се свържат с нас, да отидем и ние на тази пресконференция, или да направим среща, ние сме готови. Ние сме дошли тук, за да покажем, че ние сме реално бранша "Пътна помощ", разполагаме с техниката, с обучените шофьори, с капацитета за вършене на тази работа и отказа министъра да бъдем чути".

Според Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в момента съществува риск да бъде ограничена безплатната помощ за шофьорите на пътя и да се върнат стари порочни практики в сектора. Те твърдят, че министърът е подведен.

"Ползва nякакво разследване на някаква организация АКФ, която излиза и казва "14 милиона на месец" и министърът повтаря техните думи, а той най-добре знае колко пари се дават за безплатната пътна помощ на месец, тъй като всичките тези неща той може най-лесно да ги провери", коментира Назлиев.

Енчо Андонов, организатор на протеста от 24 март, представи данни за разходите на АПИ. Според тях за изтегляне на автомобил до 500 метра държавата плаща 158,50 евро без ДДС през зимата и 127,82 евро без ДДС през лятото. Най-големият разход е за „готовност“ – за 51 точки в страната държавата плаща 6 770,76 евро без ДДС на час, което прави близо 4,9 милиона евро на месец без ДДС, посочи Андонов.

От Асоциацията настояват за прозрачност и равнопоставеност. В момента движението по Околовръстното шосе е нормално натоварено в сутрешния пиков час. Не се предвижда блокада на пътя, а протестът е предвиден до 12:00 часа.

Позицията на министър Николай Найденов

"От миналото лято държавата е създала условия за прикрит монопол с предрешен изпълнител. Малкият бизнес е смачкан, а хора с прякори се опитват да вземат софиянци за заложници, за да създадат хаос", заяви министър Найденов.

Той посочи, че "Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ", която в момента протестира на Околовръстното шосе, е регистрирана едва през октомври 2025 г.

Министърът подчерта, че е разпоредил на АПИ и на всички областни пътни управления да спрат да подават заявки за подобни услуги и да преустановят плащанията.

"Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Връщаме свободния пазар", категоричен бе Найденов, цитиран от NOVA.

Източник: NOVA, БНР    
протест пътна помощ софия
Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Опитните шофьори са част от проблема, а не решението

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

<p>Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис</p>

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Свят Преди 8 минути

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

България Преди 17 минути

Единият е с 5% изгаряния, а другият – с 21%

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Любопитно Преди 44 минути

Вълнуваща селекция от романтични премиери, обичани заглавия и музика очаква зрителите по време на най-светлите празници

<p>&bdquo;Опитните шофьори&ldquo; са част от проблема, а не решението</p>

„Опитните шофьори“ са част от проблема, а не решението

Технологии Преди 45 минути

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания“ понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата“, защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Любопитно Преди 59 минути

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

<p>Черно утро в София: Камион блъсна и уби жена в &bdquo;Захарна фабрика&ldquo;</p>

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

България Преди 1 час

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

<p>Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си</p>

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Свят Преди 1 час

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Технологии Преди 1 час

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

България Преди 1 час

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

<p>Петролът отново &quot;избухна&quot; - страхът от нова ескалация разтърси пазарите</p>

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

<p>Почина звезда от &bdquo;Игра на тронове&ldquo;</p>

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Свят Преди 1 час

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Любопитно Преди 1 час

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Свят Преди 1 час

Това обяви иранският посланик в Пакистан

<p>Самолет избухна в пламъци след катастрофа&nbsp;в Аризона, двама загинаха</p>

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Свят Преди 1 час

Самоличността на загиналите все още не е установена

Милорад след Hell’s Kitchen: Най-трудното не беше готвенето, а хората! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Милорад признава, че най-голямото му предизвикателство не е било самото готвене, а комуникацията с останалите участници

<p>Тръмп заплаши: &quot;Стрелбата започва&quot;, ако няма сделка с Иран</p>

Тръмп: САЩ ще останат около Иран до "реално споразумение", иначе "стрелбата започва"

Свят Преди 2 часа

В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви, че войските ще бъдат снабдени с допълнителни "боеприпаси, въоръжение и всичко необходимо"

