Обрат, арестуваха съпруга на жената, паднала от лодка и изчезнала в морето на Бахамите, разследват го за убийство

С ъпругът на американката Линет Хукър, която изчезна от лодка край Бахамските острови, е задържан като заподозрян. До ареста се стигна, след като дъщерята на изчезналата жена алармира властите за възможна криминална следа зад инцидента в открито море.

59-годишният Брайън Хукър беше задържан в Марш Харбър, Абако, около 19:30 ч. в сряда във връзка с изчезването на съпругата си - четири дни след като тя падна от осемфутова лодка (динги) на път за тяхната яхта в Елбоу Кей, съобщава The Post.

Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

Брайън не беше назован поименно от бахамската полиция при обявяването на ареста, но Адвардо Деймс, помощник-комисар на Кралските бахамски полицейски сили, заяви, че той е „задържан като заподозрян“.

Терел Бътлър, адвокат на Брайън, потвърди ареста и заяви, че клиентът му „категорично и недвусмислено отрича всякакви неправомерни действия“, съобщи CNN.

„Той сътрудничи на съответните органи като част от текущо разследване“, каза Бътлър.

Представител на бреговата охрана на САЩ потвърди, че е започнало наказателно разследване за изчезването на Линет, но отказа да сподели повече подробности, съобщи NBC News.

Търсенето на Линет вече е мисия по откриване на тялото, а майка ѝ Дарлийн Хамлет иска отговори от Брайън за изчезването. „Ще ми бъде интересно какво ще каже, защото не съм го чувала от почти два дни“, заяви тя.

„За две секунди изгубих дъщеря си в морето": Всичко за потъването на луксозна яхта край Сицилия

Развитието идва, след като съкрушената дъщеря на Линет, Карли Ейлсуърт, заяви, че вярва, че „нещо може да се е случило“ между майка ѝ и нейния пастрок, когато опитните ветроходци изчезнаха в морето в събота вечерта.

„Вярвам, че нещо може да ѝ се е случило“, каза тя пред Fox News.

„Има случаи, в които той я е задушавал и е заплашвал да я изхвърли зад борда. Фактът, че това действително се случва, ме кара да вярвам, че в историята има нещо повече“, каза тя.

Ейлсуърт разкри също, че нейният пастрок не ѝ е казал, че майка ѝ е изчезнала, до около 24 часа след като тя е потънала в морето. Брайън отрече обвиненията в изявление за Daily Beast.

Полицията заяви, че първоначалното разследване е показало, че 55-годишната Линет е била отнесена от теченията, след като паднала в морето от дингито, в което била с Брайън, докато се опитвали да достигнат яхтата си Soulmate.

По време на екскурзията на двойката от Хоуп Таун до Елбоу Кей Линет съобщила, че е паднала зад борда заедно с ключовете на лодката, което е довело до изгасване на двигателя, съобщи полицията.

Брайън казал на полицаите, че е изгубил съпругата си от поглед в бурното море и е гребал с малката лодка обратно до брега, като накрая е пристигнал в корабостроителницата на Марш Харбър около 4 часа сутринта в неделя. При пристигането си той информирал за случилото се и съобщил за инцидента на полицията.

Оттогава властите провеждат мащабни морски, сухопътни и въздушни издирвания с надеждата да открият Линет. Само няколко часа преди да бъде задържан, Брайън наруши мълчанието си в публикация във Facebook, за да каже, че е „съкрушен“ от изчезването на съпругата си.

„Съкрушен съм от неотдавнашния инцидент с лодка в непредсказуемо море и силни ветрове, който причини падането на моята любима Линет от малкото ни динги близо до Елбоу Кей на Бахамите“, написа той в мрежата.

„Въпреки отчаяните опити да я достигна, вятърът и теченията ни раздалечиха още повече. Продължаваме да я търсим и това е единственият ми фокус“, пише още той.

Двойката е женена от повече от две десетилетия и живее в Онстед, Мичиган.

Те документираха своите пътешествия с яхта онлайн през последните три години под забавното име „The Sailing Hookers“ („Плаващите Хукър“).