Свят

Обрат, арестуваха съпруга на жената, паднала от лодка и изчезнала в морето на Бахамите, разследват го за убийство

Драматичен завой в случая с изчезналата Линет Хукър: полицията на Бахамите задържа съпруга ѝ като основен заподозрян. Арестът идва след разкрития на дъщеря ѝ за системен тормоз и закани, че жената ще бъде изхвърлена зад борда в открито море

9 април 2026, 11:26
Обрат, арестуваха съпруга на жената, паднала от лодка и изчезнала в морето на Бахамите, разследват го за убийство
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С ъпругът на американката Линет Хукър, която изчезна от лодка край Бахамските острови, е задържан като заподозрян. До ареста се стигна, след като дъщерята на изчезналата жена алармира властите за възможна криминална следа зад инцидента в открито море.

59-годишният Брайън Хукър беше задържан в Марш Харбър, Абако, около 19:30 ч. в сряда във връзка с изчезването на съпругата си - четири дни след като тя падна от осемфутова лодка (динги) на път за тяхната яхта в Елбоу Кей, съобщава The Post.

Брайън не беше назован поименно от бахамската полиция при обявяването на ареста, но Адвардо Деймс, помощник-комисар на Кралските бахамски полицейски сили, заяви, че той е „задържан като заподозрян“.

Терел Бътлър, адвокат на Брайън, потвърди ареста и заяви, че клиентът му „категорично и недвусмислено отрича всякакви неправомерни действия“, съобщи CNN.

„Той сътрудничи на съответните органи като част от текущо разследване“, каза Бътлър.

Представител на бреговата охрана на САЩ потвърди, че е започнало наказателно разследване за изчезването на Линет, но отказа да сподели повече подробности, съобщи NBC News.

Търсенето на Линет вече е мисия по откриване на тялото, а майка ѝ Дарлийн Хамлет иска отговори от Брайън за изчезването. „Ще ми бъде интересно какво ще каже, защото не съм го чувала от почти два дни“, заяви тя.

Развитието идва, след като съкрушената дъщеря на Линет, Карли Ейлсуърт, заяви, че вярва, че „нещо може да се е случило“ между майка ѝ и нейния пастрок, когато опитните ветроходци изчезнаха в морето в събота вечерта.

„Вярвам, че нещо може да ѝ се е случило“, каза тя пред Fox News.

„Има случаи, в които той я е задушавал и е заплашвал да я изхвърли зад борда. Фактът, че това действително се случва, ме кара да вярвам, че в историята има нещо повече“, каза тя.

Ейлсуърт разкри също, че нейният пастрок не ѝ е казал, че майка ѝ е изчезнала, до около 24 часа след като тя е потънала в морето. Брайън отрече обвиненията в изявление за Daily Beast.

Полицията заяви, че първоначалното разследване е показало, че 55-годишната Линет е била отнесена от теченията, след като паднала в морето от дингито, в което била с Брайън, докато се опитвали да достигнат яхтата си Soulmate.

По време на екскурзията на двойката от Хоуп Таун до Елбоу Кей Линет съобщила, че е паднала зад борда заедно с ключовете на лодката, което е довело до изгасване на двигателя, съобщи полицията.

Брайън казал на полицаите, че е изгубил съпругата си от поглед в бурното море и е гребал с малката лодка обратно до брега, като накрая е пристигнал в корабостроителницата на Марш Харбър около 4 часа сутринта в неделя. При пристигането си той информирал за случилото се и съобщил за инцидента на полицията.

Оттогава властите провеждат мащабни морски, сухопътни и въздушни издирвания с надеждата да открият Линет. Само няколко часа преди да бъде задържан, Брайън наруши мълчанието си в публикация във Facebook, за да каже, че е „съкрушен“ от изчезването на съпругата си.

„Съкрушен съм от неотдавнашния инцидент с лодка в непредсказуемо море и силни ветрове, който причини падането на моята любима Линет от малкото ни динги близо до Елбоу Кей на Бахамите“, написа той в мрежата.

„Въпреки отчаяните опити да я достигна, вятърът и теченията ни раздалечиха още повече. Продължаваме да я търсим и това е единственият ми фокус“, пише още той.

Двойката е женена от повече от две десетилетия и живее в Онстед, Мичиган.

Те документираха своите пътешествия с яхта онлайн през последните три години под забавното име „The Sailing Hookers“ („Плаващите Хукър“).

Изчезване Бахамски острови Брайън Хукър Линет Хукър Арест Лодка Наказателно разследване Заподозрян Падане зад борда Криминална следа
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Шейхът с 5 млн. евро глоба остава в българския арест</p>

Задържаният в България шейх Алнахян остава в ареста: Съдът се опасява, че може да се укрие

България Преди 5 минути

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел"

Любопитно Преди 9 минути

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 23 минути

Това съобщават от Столичната община

<p>Дом на ужасите:&nbsp;Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания</p>

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 46 минути

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 58 минути

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

България Преди 1 час

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Свят Преди 1 час

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Снимката е илюстративна

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Свят Преди 1 час

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Свят Преди 1 час

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

<p>Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис</p>

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Свят Преди 1 час

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

България Преди 1 час

Единият е с 21 процента изгаряния, а другият – с 5 процента

Снимката е илюстративна

32 години по-късно изчезнала жена е открита като майка на три деца и детектив

Свят Преди 1 час

Развръзката по случая с Кристина Планте разкрива неочаквани подробности: момичето не е било отвлечено, а е избягало доброволно. Днес тя е успешен психолог и детектив, но отказва да издаде хората, помогнали ѝ да се укрива от властите три десетилетия

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Любопитно Преди 2 часа

Тита представя личната балада „Мило мое“ – емоционален проект, пазен в тайна година. Песента, дело на Искрата и Петя Радева, разкрива непозната, нежна и уязвима страна на певицата, пресъздавайки болката от спомените и неизживяната любов

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

Патриарх Даниил: Без дела вярата и любовта са мъртви

България Преди 2 часа

Днешният ден е едновременно велик празник и духовен вододел за православните християни, подчерта Негово Светейшество

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

„Съкрушително поражение": Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

Свят Преди 2 часа

Руското външно министерство определи примирието в Близкия изток като крах за агресивния подход на САЩ и Израел. Мария Захарова подчерта, че опитите за военно решение са претърпели поражение, въпреки заплахите на Доналд Тръмп за унищожение на Иран

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Любопитно Преди 2 часа

Вълнуваща селекция от романтични премиери, обичани заглавия и музика очаква зрителите по време на най-светлите празници

Всичко от днес

От мрежата

