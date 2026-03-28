Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът
Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици
Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените
Освободиха от длъжност началника на затвора в София
Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана
Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София
Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП
Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

Т ази седмица цените на дизела в България преминаха прага от 1,60 евро за литър, което доведе до активиране на държавни компенсации за шофьорите. Въпреки това, много хора се питат как могат да намалят разходите си за гориво, ако не разчитат на помощ от бюджета.

По света едно от най-често прилаганите решения за справяне с нарастващите транспортни разходи е работата от разстояние, известна като хоум офис. Тази мярка не само спестява пари за гориво, но и съкращава времето, прекарано в пътуване до работното място.

Дневното пътуване до офиса се оказва непредсказуемо и скъпо преживяване не само в България, но и по целия свят. В страни като Виетнам, Тайланд и Филипините правителствата насърчават работа от вкъщи, за да се намалят разходите за транспорт. Подобни мерки се прилагат и в Пакистан и Шри Ланка, където са въведени 4-дневни работни седмици с цел намаляване на ежедневните пътувания.

В България обаче хоум офисът все още остава рядкост и екзотична практика в повечето фирми.

Според Мария Стоева, собственик на HR компания, данните на Евростат показват, че едва 2% от хората в България работят от разстояние. В тази статистика се включват и служители с комбиниран режим – частично от дома, частично в офиса. Мария посочва, че за нейния екип кризата с горивата не е проблем, тъй като служителите ѝ пътуват до офиса само за специални събития или срещи, предава  NOVA.

Повечето работодатели обаче не споделят нейното виждане. Един от основните аргументи срещу хоум офиса е, че ръководителите трудно могат да проследят дейността на служителите в реално време. Мария добавя, че в традиционните офиси има значителни обедни почивки и паузи за пушачите, което също влияе на продуктивността.

Според световно проучване на Microsoft, офис служителите правят средно 275 прекъсвания на ден, което оказва значително влияние върху работния процес и времето, прекарано на работното място.

За онези, на които шефът не позволява работа от вкъщи, Международната агенция за енергията (IEA) препоръчва алтернатива – споделено пътуване до работа. Този подход може значително да намали разходите за гориво, но ефективността му зависи от различни фактори – маршрут, честота на пътуванията и избраното превозно средство.

Автомобилният експерт Филип Лазаров подчертава, че при правилно организирано споделено пътуване разходите могат да се намалят драстично. Все пак е важно внимателно да се подбират пътниците, за да се избегнат конфликти или непредвидени проблеми. Освен икономия на средства, този метод спомага и за намаляване на замърсяването на въздуха и задръстванията в градските райони.

В условия на нарастващи цени на горивата, комбинирането на хоум офис и споделено пътуване се явява реална възможност за служителите и работодателите да оптимизират разходите и да увеличат ефективността на работния процес.

Източник: NOVA    
Скъпите горива ни удрят по джоба: Как да намалим разходите

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

